«Чем «Спартак» отличается от такси»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков и Квинси ПромесФото: «Советский спорт». Александр Мельников
После матча «Зенит» – «Спартак» минуло уже почти двое суток, а количество мемов и шуток в интернете на тему пропущенной москвичами «пятерочки» уже превысило все разумные пределы. Есть и плосковатые шутки, есть и весьма креативный юмор. «Советский спорт» собрал самые забавные, на наш субъективный взгляд, картинки.
Основная тема – это, разумеется, тема пяти голов:
Актуальные сюжеты последних дней:
Ну и, можно сказать, традиционное:
В чем в чем, а в этом Маскерано разбирается:
Реброва, конечно, жалко, но это, согласитесь, остроумно:
И снова о пятерочке. Надеемся, дети до этой картинки не долистали:
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