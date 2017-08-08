«Чем «Спартак» отличается от такси»

После матча «Зенит» – «Спартак» минуло уже почти двое суток, а количество мемов и шуток в интернете на тему пропущенной москвичами «пятерочки» уже превысило все разумные пределы. Есть и плосковатые шутки, есть и весьма креативный юмор. «Советский спорт» собрал самые забавные, на наш субъективный взгляд, картинки.

Основная тема – это, разумеется, тема пяти голов:













Актуальные сюжеты последних дней:





Ну и, можно сказать, традиционное:





В чем в чем, а в этом Маскерано разбирается:





Реброва, конечно, жалко, но это, согласитесь, остроумно:





И снова о пятерочке. Надеемся, дети до этой картинки не долистали:



