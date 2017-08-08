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«Чем «Спартак» отличается от такси»

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков и Квинси Промес
Денис Глушаков и Квинси ПромесФото: «Советский спорт». Александр Мельников

После матча «Зенит» – «Спартак» минуло уже почти двое суток, а количество мемов и шуток в интернете на тему пропущенной москвичами «пятерочки» уже превысило все разумные пределы. Есть и плосковатые шутки, есть и весьма креативный юмор. «Советский спорт» собрал самые забавные, на наш субъективный взгляд, картинки.

Основная тема – это, разумеется, тема пяти голов:




Актуальные сюжеты последних дней:


Ну и, можно сказать, традиционное:


В чем в чем, а в этом Маскерано разбирается:


Реброва, конечно, жалко, но это, согласитесь, остроумно:


И снова о пятерочке. Надеемся, дети до этой картинки не долистали:


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