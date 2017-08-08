Он мог стать гольфистом, но в итоге играл с Месси. А теперь перешел в «Зенит»

Новый опорный полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер привык много работать, потому что его футбольный путь выдался непростым.

Шесть братьев и сестер, Матиас – старший. Папа – каменщик, работавший в такси, мама – домохозяйка. Более сложные условия для старта футбольной карьеры придумать сложно. Он пошел в школу футбольного клуба «Сан-Мартин» из Тукумана, но денег не хватало. С 12 лет Матиасу пришлось работать, но занятие было приятным: рядом с домом располагались поля для гольфа, в 12 лет он стал кедди, то есть носил спортивный инвентарь за спортсменами. В их семье были гольфисты, его дядя и двоюродный брат вообще – профессиональные игроки. Андрес Ромеро, брат, побеждал даже на турнире PGA Tour. В какой-то момент даже Матиас серьезно выбирал между футболом и гольфом.

Но тогда Краневиттеру приходилось таскать клюшки и собирать разлетевшиеся по полю мячики, из 15 песо дневного гонорара 10 он отдавал матери, которая делала для него все. Ей же он посвятил первую татуировку на теле: «Ты сила и радость моей жизни, мама». Свою большую семью и родной город Йерба-Буэна он не забывает никогда: в инстаграме Краневиттера часто появляются трогательные детские фото сестренки, родителей.

В 14 лет он попал в сборную провинции Тукуман и приглянулся скаутам «Ривер Плейта». За новой жизнью пришлось уехать от дома за 1500 километров, но это того стоило. «Ривер Плейт» стал его домом: как признавался сам Краневиттер, клуб дал ему все – от еды и места проживания до образования. Поэтому клубу он будет верен всегда.

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Дебютировать за первую команду Матиасу удалось в 19 лет, заканчивался сезон-2012. В «Ривер Плейте» сменился тренер: вместо Матиаса Альмейды на один тур команду возглавил Густаво Сапата. Он-то и дал шанс молодому полузащитнику, который в следующем сезоне стал в команде основным. После первого матча в основе он сделал еще одну татуировку – крест – в знак благодарности Богу за достижения.

В основной команде Краневиттер играл три года, а когда в конце 2015-го решил уехать в Европу, болельщики тосковали. На YouTube без труда можно найти ролики с нарезкой классных моментов Матиаса под душераздирающую музыку.

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Во время последнего матча плакал и сам Краневиттер – не только из-за того, что покидает родной дом, а еще и из-за поражения. Но шансов выиграть было мало: его последняя игра за «Ривер» – это финал клубного чемпионата мира против «Барселоны» во главе с Месси. Это единственный трофей, который он выиграть не смог. Зато в южноамериканских Лиге чемпионов (Кубке Либертадорес), Лиге Европы (Южноамериканском кубке) и Суперкубке (Рекопа) Краневиттер побеждал. Причем вместе с Себастьяном Дриусси и Эмануэлем Мамманой.

«Зенит» шуточно представил нового игрока: опубликовал фото как раз с этого матча. Месси и Краневиттер на нем в одной позе. Нужно было угадать, кого подписал петербургский клуб. Лучший футболист мира и новичок «Зенита», кстати, даже играли вместе в сборной: например, в товарищеских играх против Боливии (7:0) и Мексики (2:2).

Скоро объявим о новом трансфере (подсказка: он есть на этом фото)! 🤗#ТрансферныеНовости pic.twitter.com/mX5P3slYbA — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 августа 2017 г.

Из «Ривера» Краневиттера забрал мадридский «Атлетико». Матиас должен был доказать, что и в чемпионате Испании может быть выжигающим опорным полузащитником. Но у аргентинского же тренера он закрепиться не смог: всего 8 игр в примере.

При этом интерес из других клубов сохранялся, и в аренду Краневиттера взяла неслабая «Севилья». Совсем не то же самое, что уход из «Зенита» бразильца Эрнани в «Сент-Этьен». По сути, в Петербурге заменили одного южноамериканца в центре поля на другого, только в Краневиттере после 21 матча за «Севилью» уверенности гораздо больше изначально.

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Краневиттера ценят в Аргентине: называют одним из символов нового поколения и сравнивают с Хавьером Маскерано. Для Матиаса именно Маскерано – образец для подражания. Кстати, один из потенциальных новичков «Зенита» Сантьяго Аскасибар в интервью рассказывал, что восхищается игрой как раз Краневиттера. Замкнутый круг, который станет еще запутаннее, если Аскасибара «Зенит» в итоге тоже купит.

Матиас Краневиттер идет в «Зенит» за местом в основе – меньшее ему вряд ли интересно.

Другой вопрос – сколько аргентинцев одновременно может помещаться в основном составе у Роберто Манчини с учетом лимита и бесспорных мест Ивановича с Кришито. Теперь у нас на один повод для проверки больше.