Кузяев для «Зенита» как Зобнин для «Спартака». Три лучших тактических хода тура

Однажды Алекс Фергюсон сказал: «Тренер, спасший команду от вылета, заслуживает таких же аплодисментов, что и тренер-чемпион». Точно так же специалист, победивший в сложной, но не в центральной встрече тура, достоин не меньшего внимания, чем наставник, выигравший битву, за которой наблюдали все. Роберто Манчини в четвертом туре был превосходен, но Сергей Семак круче.

3. Ставка Юрия Калитвинцева на Вандерсона

Матч: «Динамо» - «Амкар» - 3:0.

У главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева очень сложный выбор в передней линии - на позицию одного центрфорварда претендуют сразу три игрока: Луценко, Бечирай и Вандерсон. В последнем сезоне не блистал ни один из них, бразилец вообще играл за другую команду - как здесь выбрать основного? Луценко и Бечирай уже выходили с первых минут на поле, но голов не забили. В матче с «Амкаром» тренер решил довериться Вандерсону. И он ожидания оправдал.

Вандерсон и партнеру ассистировал, и сам забил. Оба гола получились красивыми. Голевой передаче Вандерсона на Зотова предшествовал обыгрыш бразильца с Ташаевым - Вандерсон отдал мяч полузащитнику и быстро открылся под ответный пас. Гол Вандерсон забил эстетским способом - убежал один на один и перебросил голкипера.

За игру Вандерсон сделал 30 передач, 23 из которых оказались точными (77%). Приличный показатель для центрфорварда - как в количественном плане, так и в качественном. Дважды бразилец шел в обводку (оба раза удачно), трижды делал опасные передачи (две точные). Из двух ударов нападающего один стал голевым. С такой игрой он может рассчитывать на попадание в стартовый состав и в дальнейшем.

2. Связка Смольников - Кузяев от Роберто Манчини

Матч: «Зенит» - «Спартак» - 5:1.

В матче со «Спартаком» «Зенит» использовал схему 4-4-1-1. Интересную связку Роберто Манчини образовал на правом фланге - в обороне играл Игорь Смольников, а в средней линии Далер Кузяев. С первых минут эти футболисты так еще не играли. Подобное было, но по ходу игры - во втором тайме матча с «Тосно».

В первую очередь на одном фланге они понадобились «Зениту», чтобы сдержать Промеса в контратаках - и Кузяев, и Смольников являются моторными игроками, что очень важно в противостояния со скоростным голландцем. Как правило, один исполнитель «Зенита» играл позади другого - если Смольников шел в атаку, то Кузяев оставался позади, чтобы не дать Промесу разогнаться, если вдруг последует контрвыпад. Чаще всех из зенитовцев в борьбу с Промесом вступал Смольников - пять дуэлей, лишь одна из них осталась за спартаковцем.

Кузяев догоняет Промеса. Скриншот: SPORT TV 2.

Не потому ли дуэлей у Смольникова с Промесом мало, что выше играл Кузяев? Он чаще всех своих партнеров вступал в борьбу за нейтральные мячи - семь, из них четыре оказались удачными. «Зенит» вообще многие атаки сорвал в зародыше - не доводя дело до Промеса. На двоих Смольников и Кузяев совершили 15 перехватов! После перехвата защитника в конце первого тайма Ерохин даже забил. Борьба с голландцем была последним способом «Зенита» для нейтрализации Промеса в контратаках. Первым был контрпрессинг.

В атаке Кузяев умеет подыгрывать партнерам накоротке, не теряя мяч. Это еще одна причина, по которой он был «Зениту» на бровке полезен - под скоростного-то Смольникова такой футболист необходим! Из 21 передачи Кузяева 20 оказались точными - 95% от общего числа! В матче со «Спартаком» непосредственно их связка в атаке не сыграла. Зато сам Кузяев поучаствовал в трех голах своей команды! Одну голевую атаку начал Смольников, перехватив передачу на Промеса.

Для «Зенита» Кузяев может стать таким же важным игроком, как для «Спартака» в прошлом сезоне был Роман Зобнин. Оба этих футболиста и подыгрывают партнерам хорошо, и в отбор лезут среди первых. Поэтому им можно доверить почти любую позицию. Помнится, многие матчи прошло сезона Зобнин начинал на месте левого полузащитника. Считается, что это позиция не его. Но пользу он там приносил - мог и передачей в центр поля игру обострить, и Комбарова в прорыв бросить. Ставя Зобнина налево, Каррера делал его в левофланговой зоне связующим звеном комбинационной игры.

1. Перестановки Сергея Семака

Матч: «Уфа» - «Ахмат» - 3:2.

В промежуток с 80-й по 86-ю минуты «Уфа» забила три мяча, что позволило ей одержать волевую победу. Этого бы не произошло, если не замены и перестановки Сергея Семака.

На 63-й минуте Семак выпустил на поле нападающего Абдулавова вместо коллеги по амплуа Фатаи. На 67-й минуте тренер уфимцев вместо правого латераля Сухова бросил в бой универсала Сысуева. Оба вышедших игрока расположились на острие атаки. Из нападающего в полузащитника переквалифицировался Игбун, из центрального хавбека в правого латераля - Стоцкий. Как до перестановок, так и после них «Уфа» использовала схему 5-3-2 - сменились только исполнители.

Первым делом сказался переброс на фланг Стоцкого - он сделал голевую передачу с правой бровки на левого латераля Йокича. Игравший справа Сухов игру не обострял вообще - опасных передач не делал, в обводки не шел, в штрафную подал дважды - неточно.

Затем проявил активность опущенный Семаком в глубину поля Игбун - получив мяч в центральном круге, он попер вперед и был сбит Раванелли в тридцати с небольшим метрах от ворот. Штрафной в гол превратили Стоцкий и Аликин - первый подал в штрафную, а второй забил.

Игбун разгоняет атаку из глубины. Скриншот: «Матч Наш Футбол».

Наконец, главными героями третьей голевой атаки стали Абдулавов и Сысуев - первой вступил в борьбу за верховой мяч после длинной передачи Беленова, а второй вышел один на один после паса Засеева.

Абсолютно все перестановки Сергея Семака сыграли! Такие фокусы даже опытным тренерам не всегда удаются.

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