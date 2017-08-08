«Зря канадцы спорили, правда за нами!». Как у россиян пытались отобрать победу

Стартовый поединок юниорской сборной России против команды Канады на Мемориале Ивана Глинки в Братиславе едва не закончился скандалом.

Напомню, что в своем первом же матче на Мемориале Глинки юниорская сборная России (игроки до 18 лет) одержала знаковую и несколько неожиданную победу над канадцами – 4:3 по буллитам.

А ведь этот поединок едва не закончился громким скандалом! Весь матч на площадке шла жесткая борьба с переменным успехом. Основное время наши заканчивали в меньшинстве. На последней минуте овертайма в ворота нашей команды был назначен буллит. Канадцы первыми отличились и в серии послематчевых бросков…

Но затем Руслан Исхаков дважды бросил точно и вывел уже нашу команду вперед, а голкипер россиян Амир Мифтахов отразил решающий бросок канадца Джо Велено.

Судья сразу развел руки в стороны, видя, что шайба застряла под щитком у нашего голкипера, и россияне высыпали на лед, дружно празднуя победу…

И вот в этот момент меня накрыло ощущение дежавю. Помните, как на молодежном чемпионате мира-2017 россияне вот также праздновали победный буллит в ворота США, а потом перестрелка началась заново и в финал мы в итоге не попали?

Тоже самое повторилось вчера и в Братиславе! Канадец стал настаивать, что забил гол в наши ворота. И судьи тут же взяли свое решение назад, отправившись смотреть видеоповтор. А оторопевшие игроки нашей команды ждали их решения…

- Когда судьи пошли смотреть повтор буллита, я был уверен, что шайба лежала подо мной, - расскажет потом Мифтахов в интервью на официальном сайте ФХР. - Канадцы хотели видеопросмотр. И судьи решили убедиться, не пересекла ли шайба линию ворот? Но я даже не переживал, на сто процентов знал, что гола там не было. Хороший и напряженный получился матч. Пришлось здорово потрудиться.

… Возможно, что наш вратарь был действительно уверен в себе на сто процентов. Но вот остальные игроки не скрывали, что растерялись, когда увидели, что судьи вовсе не собираются заканчивать поединок.

- В концовке сначала даже не поняли, что происходит, - признается нападающий Дмитрий Завгородний, отметившийся дублем в ворота канадцев. - Оказалось, судьи пошли просматривать момент с броском канадца. Мы спросили у Амира, не было ли там гола? Он сказал: «Нет, шайба была под щитком, всё нормально». Поэтому не дрогнули. Хотя, конечно, нервов отдали много. Спасибо нашему вратарю, он подтащил очень много бросков. Победы в таких напряженных и принципиальных встречах всегда окрыляют, так что против словаков, уверен, побежим вперёд, никакой недооценки соперника не будет.

В итоге справедливость все же восторжествовала, судьи и после видеопросмотра буллита не зафиксировали взятие наших ворот. И россиянам представилась возможность еще раз выскочить на лед и поздравить своего голкипера.

- Ребята молодцы, что полностью выдержали три периода, оправдали наши ожидания, сумели выстоять до конца и вырвать победу в серии буллитов, - подвел итог встречи с канадцами главный тренер сборной России Александр Зыбин. – Вот только концовке получилась небольшая заминка. Когда наш Руслан Исхаков реализовал буллит, а канадец не забил. Судья сразу же показал «нет», мы выскочили на лёд праздновать победу. А соперники стали говорить, что им не засчитали гол, хотя его там и не было. Судьи решили пересмотреть эпизод и еще раз убедились, что правда на нашей стороне.

Сегодня россияне встречаются со словаками. Начало матча в 20.00 по Москве. Надеемся, что и в поединке наших с хозяевами турнира судьи будут беспристрастны.