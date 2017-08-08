Дмитрий Хохлов: У «Спартака» нет идей в атаке

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился с «Советским спортом» своим видением игры лидеров российского чемпионата.

«ЗЕНИТ» - ФАВОРИТ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

- Результат игры «Зенит» - «Спартак» Вас удивил?

- Вряд ли кто-то мог ожидать такого счета, но он абсолютно объективен. В этом матче «Зенит» полностью переиграл «Спартак».

- Класс игроков «Зенита», на Ваш взгляд, выше?

- Игроки квалифицированные в обеих командах. Просто по игре «Зенит» был мощнее. «Спартак», к сожалению, не показал своего мастерства. Думаю, «Зенит» просто не дал красно-белым пространства для маневра. Команда Манчини больше прессинговала и фактически заперла «Спартак» на своей половине поля. Хотя сильные моменты у Карреры были. Но отсутствовали какие-либо идеи в атаке. Сказались и нелепые ошибки в обороне.

- Как себя зарекомендовали новички «Зенита»?

- В этой игре они показали себя очень даже хорошо. Но мне хотелось бы отметить общекомандную игру и то, как ребята взаимодействовали между собой. Кого-то отдельно выделить мне сложно. Скажу только, что рад за Сашу Кокорина. Он начал играть в тот футбол, который приятно смотреть.

- Эксперты отмечают, что он стал так играть благодаря своей нынешней позиции в команде. Согласны с этим?

- Думаю, да. Мы как раз обсуждали это с коллегами. По мне он центрфорвард, не оттянутый, а именно ближе к штрафной. Считаю, что на этой позиции он лучше всего себя чувствует.

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- В сборной ему тоже играть лучше именно на такой позиции?

- У сборной есть главный тренер. Ему и решать, кто где играет.

- Есть ли место Артему Дзюбе при той схеме, которую использует Манчини на данный момент?

- Смотря какой план на игру выбирает тренер. Если возвращаться к игре со «Спартаком», то Кокорин - более оптимальный вариант, чем Дзюба.

Артем - игрок штрафной площади. Он может принять мяч при выходе из обороны, задержать его, скажем так, в атакующей фазе. Плюс завершение в штрафной площади соперника у него тоже хорошее.

- Победа над «Спартаком» - серьезная заявка «Зенита» на чемпионство?

- Конечно. Они и собирали для этого состав, чтобы быть фаворитом в этом сезоне. Если «Зенит» и дальше будет демонстрировать такой футбол, вопросов о фаворите больше не возникнет.

МОЛОДЫЕ У ГОНЧАРЕНКО МОГУТ И НЕ СПРАВИТЬСЯ…

- Хотел бы спросить Вас и о ЦСКА. С чем связан такой неудачный старт для команды?

- Проблемы с составом. К тому же, смена поколений играет свою негативную роль - любая команда тяжело это переживает. И потеря Акинфеева очень сильно сказывается не только на надежности ворот, но и на моральном состоянии клуба, мне так кажется.

- Смогут ли они потянуть сразу два турнира: Лигу чемпионов и внутреннее первенство?

- Это, кстати, и «Спартака» касается. Но я считаю, «армейцам» будет тяжелее: все-таки у Карреры скамейка шире. ЦСКА в этом плане более ограничены. Мы видим, что Гончаренко больше стал использовать молодых игроков, а вот смогут ли они справиться, играя на два фронта - это большой вопрос.

«ЛОКОМОТИВ» СТАНЕТ ИГРАТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

- «Локомотив» также находится в равном положении с «Зенитом» в таблице. Чем это можно объяснить?

- Многие считают, что им повезло с календарем. Но я бы не стал так говорить. Здесь есть как свои плюсы, так и минусы. И неизвестно, что лучше: сначала играть с фаворитами или же с аутсайдерами. «Локо» движется от игры к игре и движется правильно.

- При том, что в команде есть потери и довольно ощутимые…

- «Локомотив» помимо результата показывает еще и содержательный футбол, что в принципе должно радовать болельщиков. Как только вернутся в строй травмированные игроки, команда заиграет еще сильнее.