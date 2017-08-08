Сергей Базаревич: Хотел, чтобы мы проиграли до Евробаскета

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич – о поражении в финале Кубка Кондрашина и Белова, особенностях подготовки команды и наших шансах на чемпионате Европы.

«НА ЕВРОБАСКЕТЕ МЫ – НЕ ФАВОРИТЫ»

Российская сборная уже несколько недель готовится к Евробаскету в Турции (турнир-то пройдет в четырех странах, но нам и групповой раунд и, надеемся, плей-офф играть в Стамбуле). В минувший уик-энд в Санкт-Петербурге наша команда уступила Израилю в финале Кубка Кондрашина и Белова (71:79). В ближайшие выходные – проведет выставочный турнир в Казани, где встретится с Германией, Венгрией и Исландией. Мы вспомнили, о чем говорили с главным тренером сборной Сергеем Базаревичем в последние дни.

- Поражение от Израиля – это нормально?

- Конечно, проигрывать никогда не нравится. Тем более дома, на глазах своих болельщиков. И мы боролись только за победу. Поэтому, например, на площадку вышло всего 11 игроков, а не все 14, которые были в заявке. С другой стороны, мне даже хотелось, чтобы у нас случилось поражение. Не конкретно в этот день, а вообще – в товарищеских играх до Евробаскета. Ведь с тех пор, как я руковожу командой, сборная не уступала. А поражения иногда полезны – дают важную пищу для размышлений.

- О чем можно поразмышлять сейчас?

- О том, что именно мы хотим показать на площадке и как этого добиться. Израильтяне, например, понимали это лучше нас. Мы - пока не совсем. До уровня прошлогодней игры сборная еще не дотягивает. Но это нормально. Подготовка идет не так долго, мы рано провели первый матч –меньше, чем через две недели после начала тренировочного сбора. Время еще есть.

- Почему сбор начался позже, чем обычно – только в конце июля?

- Это было взвешенное решение. По себе помню, как тяжело восстанавливаться после напряженного клубного сезона. А приезд в сборную – всегда сконцентрированный стресс. Так что мы решили дать ребятам дополнительный отдых. К тому же, основные игроки – те, которые образуют костяк команды – уже знают, что им предстоит, что от них требуется на площадке. По сути, подготовку к Евробаскету мы начали уже в прошлом году.

- Согласны, что у нас сейчас – сильнейший состав за последние пять лет?

- Возможно, да. Потенциально, мы точно сильнее, чем были в прошлом году, когда отбирались на чемпионат Европы без Шведа и Фридзона. С другой стороны, сейчас потеряли Сережу Карасева, который был важной частью той сборной. Больше скажу - мы всерьез думали о том, чтобы сделать его роль на площадке еще более значимый. Но увы - придется обойтись без Сергея…

- Тем не менее, золото Евробаскета реально? Так, по крайней мере, говорит президент РФБ Андрей Кириленко.

- Любой тренер обычно принижает ожидания от своей команды. Правда, тут нужен баланс. Мы, конечно, всегда стремимся к максимуму. И этот год – не исключение. Понимаем, что шанс на медали есть, хотя все зависит от многих факторов. Но важно не забывать, что ожидания – одно, а по факту в последние пять лет сборная России ничего не добивалась. Фаворитами нас и сейчас сложно назвать. Но мы будем бороться и постараемся показать все, что умеем.

«НРАВИТСЯ, ЧТО МЫ ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

- Кто тогда фавориты?

- Есть четыре команды, которые сильны всегда – Франция, Сербия, Испания, Литва. Они не зависят от того, приедет на турнир тот или иной игрок. У них всегда много звезд, длинная скамейка и солидная глубина состава. Остальные команды, как и мы, от таких факторов зависят серьезнее. Все ли лучшие соберутся, все ли будут здоровы и наберут оптимальную форму… Вон, у Италии в товарищеском матче погорячился Данило Галлинари – сломал руку и оставил сборную без себя. У Хорватии, вроде, всегда много талантов, но редко удается собрать всех лучших вместе. А Латвия, например, в этом году привезет свое лучшее поколение в баскетболе за последние 100 лет – во главе с Кристапсом Порзингисом. И нам с ними встречаться уже в группе. В общем, турнир будет интересным.

- А мы кого привезем? Ладно, с Карасевым понятно, но всех остальных смогли собрать, кого хотели бы видеть в Турции?

- Тут тоже не все просто. Скажем, почему мы заранее не объявляем финальный состав? Да потому что в любой момент может случиться что-то непредвиденное. В прошлом году мы на ровном месте потеряли Шведа и Фридзона – на минуту даже возникла паника, что делать, ведь вся игра команды серьезно зависела от них! Важно - ребята сломались не на тренировках сборной. У них случился рецидив тех травм, которые оба получили в своих клубах по ходу сезона. Так же, кстати, как у Карасева. Вообще, медицинское обеспечение в клубах – отдельный вопрос. То, что мы о нем слышим, вызывает дрожь и оторопь. Такое ощущение, что там не заботятся о своих активах! Свежие примеры – этим летом мы ждали Павла Антипова. Ждали сильно. Но он за три недели позвонил и сказал, что не успеет восстановиться после травмы. Вызвали Клименко, который в прошлом году неплохо проявил себя в роли сменщинка Тимофея Мозгова. Артем приехал, прошел медосмотр – и мы поняли, что он тоже не боец (исключительно в плане здоровья). Увы, таких случаев много. Думаю, нам стоит лучше следить за кандидатами в сборную по ходу клубного сезона.

- После Евробаскета еще предстоит играть отбор на чемпионат мира-2019, а там несколько туров пересекаются с Евролигой.

- Это отдельная тема. Тут тоже важно понимать, удастся как-то решить вопрос с ведущими клубами – ЦСКА и «Химками» - или нет? Отпустят они своих игроков в национальную команду, или нам придется искать другие варианты? И как тогда формировать состав? Учитывая серьезный дефицит игроков на позиции центровых и разыгрывающих… Все это уже сейчас приходится держать в уме. Поэтому и тренируется в сборной не 12 человек – тех, кто в итоге поедет в Турцию. А заметно больше.

- Может, вернуться к старой проверенной практике – привлечению натурализованных игроков? Вон, у того же Израиля в составе два американца бегают. Причем – в роли лидеров. Да и у нас Джон Роберт Холден с Келли Маккарти были.

- Знаете, пересматривал наш первый матч в Питере – против Финляндии. Обратил внимание - мы в команде говорим на одном языке, а соперники – нет. И мне это нравится! Хотя, признаюсь, самому поначалу было сложно что-то написать на доске по-русски. Зато у нас прекрасная атмосфера. Правда, и тут есть обратная сторона медали – иногда, когда все слишком хорошо, это вводит тебя в заблуждении. К чему такое приводит, мы увидели в воскресенье. Команда расслабилась – и собраться уже не смогла. Поэтому и хорошо, что мы проиграли до официальных матчей. Теперь лучше понимаем – все далеко не так прекрасно, как могло показаться заранее.