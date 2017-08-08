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Анатолий Бышовец: «Спартаку» требовалось усиление еще вчера

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анатолий Бышовец: «Спартаку» требовалось усиление еще вчера
Фото: «Советский спорт»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о проблемах «Спартака», которые выявило поражение от «Зенита» (1:5).

- Весь чемпионат впереди, но по итогам последнего тура трудно отделаться от вывода: «Зенит» - чемпион?
- Этот вывод можно сделать не только по итогам матча со «Спартаком». Пока стартовал хорошо только «Локомотив», но надо учесть, что команда пока не выезжала за пределы Москвы и соперники были не самые грозные. Если возвращаться к матчу со «Спартаком», то все говорит о том, что руководством питерского клуба выбрана правильная концепция развития – от приглашения Манчини до приглашения новичков.

- Новички «Зенита», и не только аргентинцы, пока производят самое приятное впечатление.
- Следствием этого стала возможность ротации состава. И видно было, что к матчу со «Спартаком» «Зенит» подготовился очень тщательно.

- Были разговоры, что Манчини тактически переиграл Карреру. Согласны с этим тезисом?
- Предложенные «Зенитом» скорости практически лишили «Спартак» контригры. Ошибки были не только в средней линии, но и в обороне. Мы же видели, насколько оборона «Спартака» была не готова к быстрым атакам хозяев.

Причины этого надо искать в том, что неделю назад Каррера положил руководству клуба список игроков, необходимых для усиления команды. А у «Зенита» эти игроки уже вышли в составе команды на матч. Вот в этом разница. Этот факт говорит об организации дел в клубе, о взаимодействии тренера и руководителей.

- При Манчини мы получили нового Кокорина.
- У Кокорина от природы прекрасные физические качества. Необходимо было эти качества подкрепить функционально за счет подготовки.

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- Думается, Манчини нашел какой-то ключ к форварду и тот что-то переосмыслил в своем отношении к футболу.
- Думается, сама обстановка в команде, когда в распоряжении тренера фактически два равных состава, и помогла Кокорину так подготовиться к сезону.

- Кокорин пока выдерживает конкуренцию, а вот за Дзюбу тревожно. Он, похоже, не вписывается в концепцию Манчини. Можем потерять сильного форварда.
- Сложившаяся ситуация требует от Дзюбы готовности к перестройке, чтобы соответствовать тем требованиям, которые сейчас предъявляет главный тренер.

- «Спартаку» без срочного усиления защитить титул будет сложно?
- Фактически это так. По самоотдаче претензий к игрокам нет. Но усиливаться надо не сегодня, а делать это надо было еще перед сезоном.

Мы же видели по матчу с «Зенитом», что три-четыре игрока выпадают из состава по своим игровым качествам.

- Какие линии требуют усиления – оборона и полузащита?
- В первую очередь. Но почему мы об этом говорим только после матча с «Зенитом», разве это не было очевидно раньше?

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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