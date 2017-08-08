Анатолий Бышовец: «Спартаку» требовалось усиление еще вчера
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о проблемах «Спартака», которые выявило поражение от «Зенита» (1:5).
- Весь чемпионат впереди, но по итогам последнего тура трудно отделаться от вывода: «Зенит» - чемпион?
- Этот вывод можно сделать не только по итогам матча со «Спартаком». Пока стартовал хорошо только «Локомотив», но надо учесть, что команда пока не выезжала за пределы Москвы и соперники были не самые грозные. Если возвращаться к матчу со «Спартаком», то все говорит о том, что руководством питерского клуба выбрана правильная концепция развития – от приглашения Манчини до приглашения новичков.
- Новички «Зенита», и не только аргентинцы, пока производят самое приятное впечатление.
- Следствием этого стала возможность ротации состава. И видно было, что к матчу со «Спартаком» «Зенит» подготовился очень тщательно.
- Были разговоры, что Манчини тактически переиграл Карреру. Согласны с этим тезисом?
- Предложенные «Зенитом» скорости практически лишили «Спартак» контригры. Ошибки были не только в средней линии, но и в обороне. Мы же видели, насколько оборона «Спартака» была не готова к быстрым атакам хозяев.
Причины этого надо искать в том, что неделю назад Каррера положил руководству клуба список игроков, необходимых для усиления команды. А у «Зенита» эти игроки уже вышли в составе команды на матч. Вот в этом разница. Этот факт говорит об организации дел в клубе, о взаимодействии тренера и руководителей.
- При Манчини мы получили нового Кокорина.
- У Кокорина от природы прекрасные физические качества. Необходимо было эти качества подкрепить функционально за счет подготовки.
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- Думается, Манчини нашел какой-то ключ к форварду и тот что-то переосмыслил в своем отношении к футболу.
- Думается, сама обстановка в команде, когда в распоряжении тренера фактически два равных состава, и помогла Кокорину так подготовиться к сезону.
- Кокорин пока выдерживает конкуренцию, а вот за Дзюбу тревожно. Он, похоже, не вписывается в концепцию Манчини. Можем потерять сильного форварда.
- Сложившаяся ситуация требует от Дзюбы готовности к перестройке, чтобы соответствовать тем требованиям, которые сейчас предъявляет главный тренер.
- «Спартаку» без срочного усиления защитить титул будет сложно?
- Фактически это так. По самоотдаче претензий к игрокам нет. Но усиливаться надо не сегодня, а делать это надо было еще перед сезоном.
Мы же видели по матчу с «Зенитом», что три-четыре игрока выпадают из состава по своим игровым качествам.
- Какие линии требуют усиления – оборона и полузащита?
- В первую очередь. Но почему мы об этом говорим только после матча с «Зенитом», разве это не было очевидно раньше?
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция