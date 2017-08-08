Англичане, цены и фан-зона. Три причины, почему вы зря не поехали на Суперкубок

Подлые греки, прорыв македонского футбола и кусочек большого разговора в экс-защитником «Спартака» Игорем Митрески – в репортаже корреспондента «Советского спорта» об антураже вокруг матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «МЮ».

ЕВРОСОЮЗ, ЖАРА, ЛИМИТ

Окраины вечернего Скопье кричат во все горло о принадлежности к восточной Европе – широкие улицы, машины среднего класса, мусор, валяющийся вдоль дорог. Масштаб и практичность, преобладающие над эстетикой.

В центр столицы Македонии больше западного. Бутики, кафе, клубы. Повсюду памятники – просто на каждом шагу, по городу разъезжают двухъярусные автобусы, которые является здесь обычным общественным транспортом. Внутри, что важно, исправно работают кондиционеры – так как на улице страшная жара. До исторического рекорда – 44 градуса – осталось четыре пункта.

Тротуары в Скопье, Москве есть куда расти pic.twitter.com/DuwJ2I7zM8 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 8 августа 2017 г.

Как государство Македония давно смотрит на Запад, надеясь вступить в Евросоюз и НАТО. Экономически страна к этому готова, но мешает одно обстоятельство: имя ему - Греция. Из-за территориальных споров (хотя сами македонцы, как они говорят, уже давно ни за что не спорят) греки не хотят ни признавать Македонию, как суверенное государство, ни впускать ее в Евросоюз. Для этого необходимо согласие всех стран союза.

Отдых в Македонию, подозреваю, прекрасен. Цены кусаться не будут – местная валюта, денары, сопоставима по курсу с рублем. Горы – опять же, танцы до утра – рядом с гостиницей всю ночь на одном из танцполов играла музыка. В будний день. И еще: схожесть славянских языков. Объясниться с красивой девушкой в Македонии, не зная английского, значительно проще, чем в Турции или на Кипре.

С футболом в Македонии – двояко. С одной стороны, посещаемость и интерес к местному чемпионату очень малы. В среднем на игры ходят тысячи четыре-пять человек. На еврокубки, естественно, больше. С другой стороны, на подходе у сборной Македонии крутое поколение, которое пробилось на юношеский Евро-2017. Для двухмиллионной страны, согласитесь, достижение. Пусть и из группы с Испанией, Португалией и Сербией выйти не удалось. Но сборной России, кстати, на том Евро вообще не было. И еще: у них тоже есть лимит – «6+5». Это не в защите и не против лимита – просто факт. Дело на самом деле, вообще не количестве легионеров на поле. Но это совсем другая история.

ПОЮЩИЕ АНГЛИЧАНЕ, МИТРЕСКИ, ФАН-ЗОНА

В качестве скаута сборной Македонии помогает экс-защитник «Спартака» Игор Митрески. Мы пересеклись за несколько часов до матча. Игор очень тепло вспоминает Россию. Как он сам говорил, чтобы не забывать язык, он, дети и жена смотрят сериалы, мультики, футбол на русском. Надо признать, не зря. Объясняется Игор легко и понятно.

На вопрос, почему - скаут, отвечает просто: «Хочется быть поближе к семье. В трансферные окна, да, много разъездов, но в сезоне – свободного времени больше. Да и ведь я скаут по балканским странам, поэтому чаще добираюсь до нужного места на машине»

- В тренеры собираетесь?

- Нет, не мое.

За российским футболом Митрески следит. И видел, конечно, и 1:5 в Питере.

- Не полностью, но смотрел матч. Что тут скажешь? Такое бывает. Надо переварить это поражение и идти дальше. В любом случае «Спартак» заслуженно стал чемпионом, а удержать титул всегда сложнее.

Разговаривали мы под песни англичан из соседнего кафе – да-да, то самое легендарное «Glory Glory Man United». До матча, отмечу, оставалось девять часов. Британцев очень много в Скопье – кругом мелькают красные «дьявольские» майки. А вот куда делись болельщики «Реала» - вопрос, который уже отправлен в конверте на «Что? Где? Когда?». С интересом жду ответа.

Испанцы, конечно, приехали, но, почему так мало – действительно непонятно. Хотя, возможно, они просто более тихие и спокойные.

Организованно все очень круто. Во-первых, через несколько лет, если у меня будут брать интервью, я тоже могу сказать, что видел людей с автоматами на улицах города. Не Грозного, не Махачкалы, а Скопье. Выглядят стражи порядка брутально, можно на полставочки спокойно сниматься в боевиках. В общем, как за каменной стеной.

Во-вторых, фан-зона – крута. Для любителей активно провести время перед матчем – самое то. И площадки для футбола, и отдельные точки, где можно проверить технику, удар. Корреспондент «Советского спорта», хотя и давно уже сбился со всех возможных спортивных режимов, на один удар из двух в «девятку» еще способен.

Два года без нормальных тренировок, но один из двух еще попадаю. Хотя тухло конечно pic.twitter.com/K4Le2DI2rm — Артем Терентьев (@TemaNegr) 8 августа 2017 г.

А, в-третьих, сам футбол. А что еще надо?