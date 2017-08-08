«Женя, приходи на футбол!». В Сокольниках отметили юбилей Евгения Зимина

Сегодня в Сокольниках отмечали 70-летний юбилей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Зимина.

- Эх, все было бы хорошо, если бы меня не разрезали от головы до пяток, - Зимин обнимается с руководителем отдела по связям с общественностью футбольного «Спартака» Леонидом Трахтенбергом.

- Серьезно? А я и не знал. Не видел тебя года два…

- Но если честно, врачи сказали, что с такими замусоренными кровеносными сосудами, как у меня не живут. Операцию делали в России. Теперь вот сижу на таблетках.

Юбилей справляли в уютном кафе во дворце спорта «Сокольники». Именно здесь проводился популярный летний турнир на Кубок «Спартака». Зимин тренировал сборную звезд из НХЛ, а в 1996-м отправился помощником Бориса Михайлова на первый Кубок мира.

Поздравить знаменитого спартаковца пришли его бывшие одноклубники – Борис Майоров и Вячеслав Старшинов, посвежевший Владимир Шадрин. Федор Канарейкин успел поиграть с Зиминым за «Крылья Советов», куда двукратный олимпийский чемпион вернулся после службы в армии. Пришли Валерий Фоменков, Игорь Болдин, Валентин Гуреев. Чуть припозднился лучший друг юбиляра Владимир Мигунько. Тот еще живчик-балагур. Наконец, олимпийский чемпион-1984 Виктор Тюменев, недавно отметивший свое 60-летие. Герой Сараева и обладатель Кубка Вызова-1979 сильно похудел, опирался на костыль. «Бандитские пули, перенес несколько операций», - объяснил гость.

Из желающих поздравить Зимина выстроилась очередь.

- Пропустите меня вперед, - попросил Трахтенберг. – У меня неотложные дела. Конечно, пропустили. Тем более что руки представителя футбольного «Спартака» едва удерживали семьдесят красных и белых роз. Леонид Федорович говорил долго и страстно. Потом вручил одному из своих самых любимых игроков спартаковскую футболку с номером 70.

- Ты Женя, всегда играл под седьмым номером, мы приписали к нему нолик. Приходи на футбол. Ждем. Спартаковские футболисты и хоккеисты всегда дружили. Пусть эта традиция продолжится.

- Леонид Федорович, а спартаковских футболистов приведете на первый домашний матч хоккеистов? Болельщики хотят видеть чемпионского тренера Массимо Карреру…

- Придем. 2 сентября. «Спартак» играет с Минском. У нас как раз будет перерыв.

Борис Майоров как главный ветеран красно-белых сказал емко, точно и образно.

- Женя, завтра ты проснешься, и ничего существенно не поменяется. Живи долго и радуйся. Тебе ведь еще и кошек надо кормить.

Для тех, кто не знает, сообщу: в квартире Зимина проживают несколько породистых кошек, в которых хозяин души не чает.

Организаторы торжества предложили весьма оригинальную и ненавязчивую программу. Показывали сюжеты с голами юбиляра. Прозвучала и его знаменитая реплика: «Если бы не было хоккея, я бы его придумал». А в паузах проводилась викторина с призами от ХК «Спартак».

- Зимин начинал карьеру в «Локомотиве», а заканчивал в «Крыльях Советов». Сколько шайб он забросил «Спартаку»? В шести матчах против красно-белых? – задал вопрос ведущий.

- Ни одной, - сразу выпалил корреспондент «Советского спорта», но его голос не был услышан. После бурных обсуждений правильный ответ методом тыка все-таки дали.

- В 1971 году Зимин в дерби с ЦСКА сделал хет-трик – забил три шайбы Владиславу Третьяку. С каким счетом закончился тот матч?

Этот вопрос поставил всех в тупик. Даже Майорова и Старшинова. Никто и не приблизился к правильному ответу.

- «Спартак» проиграл 3:12!

В зале повисла тишина…

Потом вспомнили исторический гол Зимина канадским профессионалам в первом матче Суперсерии-1972.

- Якушев и Шадрин отдали передачи, - настаивал именнник.

- Нет, Якушев и Паладьев.

- Да я уже и не помню, - улыбался Шадрин. – Да мне все равно. Главное выиграли 7:3.

Чтобы установить истину, решили посмотреть видео. Потом всей гурьбой отправились курить. Но к консенсусу так и не пришли.

Над местом Зимина на стену повесили его свитер с номером 70.

- Почему фамилия написана по-английски? – поинтересовался юбиляр.

- Так ты же столько работал на «Филадельфию»…

- 17 лет. Знаете, как там относятся к заслуженным ветеранам. Самый захудалый из них получает пенсию не меньше 100 тысяч долларов в год. Как-то бывший президент НХЛ Джон Зиглер признался, что ему положили полмиллиона. А что у нас? Многие нищенствуют. Надо обратиться к главе государства, он ведь играет в хоккей.

- Вот-вот, - поддержала юбиляра глава добровольного общества «Спартак» Анна Алешина.

Праздник завершился поеданием огромного торта, украшенного спартаковским ромбом.