«Женя, приходи на футбол!». В Сокольниках отметили юбилей Евгения Зимина
Сегодня в Сокольниках отмечали 70-летний юбилей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Зимина.
- Эх, все было бы хорошо, если бы меня не разрезали от головы до пяток, - Зимин обнимается с руководителем отдела по связям с общественностью футбольного «Спартака» Леонидом Трахтенбергом.
- Серьезно? А я и не знал. Не видел тебя года два…
- Но если честно, врачи сказали, что с такими замусоренными кровеносными сосудами, как у меня не живут. Операцию делали в России. Теперь вот сижу на таблетках.
Юбилей справляли в уютном кафе во дворце спорта «Сокольники». Именно здесь проводился популярный летний турнир на Кубок «Спартака». Зимин тренировал сборную звезд из НХЛ, а в 1996-м отправился помощником Бориса Михайлова на первый Кубок мира.
Поздравить знаменитого спартаковца пришли его бывшие одноклубники – Борис Майоров и Вячеслав Старшинов, посвежевший Владимир Шадрин. Федор Канарейкин успел поиграть с Зиминым за «Крылья Советов», куда двукратный олимпийский чемпион вернулся после службы в армии. Пришли Валерий Фоменков, Игорь Болдин, Валентин Гуреев. Чуть припозднился лучший друг юбиляра Владимир Мигунько. Тот еще живчик-балагур. Наконец, олимпийский чемпион-1984 Виктор Тюменев, недавно отметивший свое 60-летие. Герой Сараева и обладатель Кубка Вызова-1979 сильно похудел, опирался на костыль. «Бандитские пули, перенес несколько операций», - объяснил гость.
Из желающих поздравить Зимина выстроилась очередь.
- Пропустите меня вперед, - попросил Трахтенберг. – У меня неотложные дела. Конечно, пропустили. Тем более что руки представителя футбольного «Спартака» едва удерживали семьдесят красных и белых роз. Леонид Федорович говорил долго и страстно. Потом вручил одному из своих самых любимых игроков спартаковскую футболку с номером 70.
- Ты Женя, всегда играл под седьмым номером, мы приписали к нему нолик. Приходи на футбол. Ждем. Спартаковские футболисты и хоккеисты всегда дружили. Пусть эта традиция продолжится.
- Леонид Федорович, а спартаковских футболистов приведете на первый домашний матч хоккеистов? Болельщики хотят видеть чемпионского тренера Массимо Карреру…
- Придем. 2 сентября. «Спартак» играет с Минском. У нас как раз будет перерыв.
Борис Майоров как главный ветеран красно-белых сказал емко, точно и образно.
- Женя, завтра ты проснешься, и ничего существенно не поменяется. Живи долго и радуйся. Тебе ведь еще и кошек надо кормить.
Для тех, кто не знает, сообщу: в квартире Зимина проживают несколько породистых кошек, в которых хозяин души не чает.
Организаторы торжества предложили весьма оригинальную и ненавязчивую программу. Показывали сюжеты с голами юбиляра. Прозвучала и его знаменитая реплика: «Если бы не было хоккея, я бы его придумал». А в паузах проводилась викторина с призами от ХК «Спартак».
- Зимин начинал карьеру в «Локомотиве», а заканчивал в «Крыльях Советов». Сколько шайб он забросил «Спартаку»? В шести матчах против красно-белых? – задал вопрос ведущий.
- Ни одной, - сразу выпалил корреспондент «Советского спорта», но его голос не был услышан. После бурных обсуждений правильный ответ методом тыка все-таки дали.
- В 1971 году Зимин в дерби с ЦСКА сделал хет-трик – забил три шайбы Владиславу Третьяку. С каким счетом закончился тот матч?
Этот вопрос поставил всех в тупик. Даже Майорова и Старшинова. Никто и не приблизился к правильному ответу.
- «Спартак» проиграл 3:12!
В зале повисла тишина…
Потом вспомнили исторический гол Зимина канадским профессионалам в первом матче Суперсерии-1972.
- Якушев и Шадрин отдали передачи, - настаивал именнник.
- Нет, Якушев и Паладьев.
- Да я уже и не помню, - улыбался Шадрин. – Да мне все равно. Главное выиграли 7:3.
Чтобы установить истину, решили посмотреть видео. Потом всей гурьбой отправились курить. Но к консенсусу так и не пришли.
Над местом Зимина на стену повесили его свитер с номером 70.
- Почему фамилия написана по-английски? – поинтересовался юбиляр.
- Так ты же столько работал на «Филадельфию»…
- 17 лет. Знаете, как там относятся к заслуженным ветеранам. Самый захудалый из них получает пенсию не меньше 100 тысяч долларов в год. Как-то бывший президент НХЛ Джон Зиглер признался, что ему положили полмиллиона. А что у нас? Многие нищенствуют. Надо обратиться к главе государства, он ведь играет в хоккей.
- Вот-вот, - поддержала юбиляра глава добровольного общества «Спартак» Анна Алешина.
Праздник завершился поеданием огромного торта, украшенного спартаковским ромбом.