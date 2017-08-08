Восходящие звезды ММА. Фрэнсис Нганноу – угроза для Миочича и Веласкеса

Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганноу по прозвищу Хищник – колоритная фигура в UFC. За пять боев, проведенных под эгидой сильнейшей лиги мира, он сокрушил всех своих оппонентов: Луиса Энрике Барбосу, Куртиса Блэйдеса, Божана Михайловича, Энтони Хэмильтона и Андрея Орловского. Все эти парни проиграли самому перспективному тяжеловесу мира досрочно.

Еще совсем недавно Нганноу жил в Париже. С давних времен он мечтал выступать на большой арене, драться с сильнейшими бойцами планеты. Во Франции ММА запрещен как вид спорта. И это большая проблема для парней из этой страны. Им приходится искать различные выходы.

Чтобы пробиться в высший свет ММА Нганноу пришлось уехать из Франции и начать новую жизнь в США. 9 сентября ему предстоит тяжелый бой против бывшего чемпиона UFC бразильца Джуниора дос Сантоса. Эта схватка пройдет в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне.

Фрэнсис очень быстро поднялся в топ тяжелого дивизиона. Сейчас он находится на пятой строчке рейтинга тяжеловесов. Выше него только Джуниор дос Сантос, Кейн Веласкес, Фабрисио Вердум, Алистар Оверим, ну, и, конечно же, чемпион Стипе Миочич.

«Я не люблю гулять по улицам, - говорит Нганноу в интервью Flocombat. - Провожу время, в основном, дома. Выхожу на улицу только тогда, когда еду на тренировку. Затем возвращаюсь домой. Я переехал в Лас-Вегас и моей новой команде тяжело дается работа со мной. Но мы продолжаем совершенствоваться. Тут я познакомился с парнем, который поставил мне удар. Его зовут Дьюи Купер».

Тренер Фрэнсиса дрался ранее в К-1 (кикбоксинг), был чемпионом в тяжелом весе по версии WKC. Он является основным спарринг-партнером Нганноу.

Впереди у Фрэнсиса бой с дос Сантосом. Француз знает, что у бразильца хорошие навыки кикбоксинга, но считает, что Джуниор не будет работать против него в стойке.

«Дос Сантос — первоклассный борец джиу-джитсу, не забывайте об этом. Он попытается сбить меня с ног во время боя. Мой план на поединок? Как и в каждой схватке — идти только вперед, атаковать большими силами», - говорит Нганноу.

Фрэнсиса волнует только его карьера. Ему неинтересно слышать о других боях в тяжелом весе. Ему все равно.

- Что думаете о возможном поединке между Стипе Миочичем и Кейном Веласкесом?

- Для меня это не важно. Я думаю только о победе над дос Сантосом и о том, что нужно выиграть титул чемпиона UFC. Неважно, кто победит в бою Миочич — Веласкес. Это не имеет никакого значения, - признался Фрэнсис.