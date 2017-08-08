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Массимо Каррера: Виноват не только Ребров – виновата вся команда

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Зенит" - "Спартак"
"Зенит" - "Спартак"Фото: ФК «Зенит»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов перед матчем с тульским «Арсеналом».

- Почему Зе Луиш не вышел на поле с самого начала матча?
- Мы играли 4-2-3-1. Кроме того, у Зе Луиша была небольшая травма перед игрой, поэтому я не стал выпускать его с первых минут.

- Можно ли считать это поражение своевременным и в чем-то полезным?
- Поражения никогда не могут быть своевременными. Но я сделал для себя определённые выводы и попытался найти в этом матче какие-то позитивные моменты. Правда, надеюсь, таких поражений в будущем не произойдет.

- Реально ли остановить «Зенит» с таким составом?
- Как я уже говорил, мы обязаны полностью отдаваться «Спартаку» и делать все, чтобы команда играла лучше. Конечно, если другие клубы сильнее, мы ничего не сможем с этим поделать. «Зенит» - хорошая команда, они купили прекрасных игроков и качественно усилили свой состав. С ними будет непросто, но это не причина сдаваться. Мы должны сконцентрироваться на своей игре.

- Показал ли матч с «Зенитом» необходимость приобретения новых игроков?
- Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Матч с «Зенитом» не стал для этого катализатором.

- Интересен ли вам Гарай?
- Да, он мне интересен.

- Какие планы на сезон?
- Наши планы на сезон – победить и защитить титул, максимально отдаваясь в каждом матче. Что касается трудностей, самое сложное - победить в чемпионате еще раз. Выиграть один раз - возможно, а вот победить дважды – уже не так просто. Я думаю, эту правду надо донести до игроков и болельщиков.

- Почему в этом сезоне не играет Жано?
- Я выбираю футболистов на игру, отталкиваясь от соперника. Лично у меня нет никакой предвзятости к игрокам, и я всегда выставляю на игру самый оптимальный состав.

- Интересуетесь тем, что про Вас пишет пресса?
- Да. Но больше всего я заинтересован в прессе, когда мы проигрываем. Потому что хочется знать, что думают о команде и тренере. А вот когда обо мне пишут как о победителе - это малолюбопытно. Отмечу еще раз: за поражение с «Зенитом» я полностью беру на себя ответственность и не создаю себе алиби.

- После неудачного старта пресса уничтожает Дениса Глушакова. Как Вы к этому относитесь?
- Я никогда не говорю о том или ином игроке. Я всегда говорю о команде.

- Будет ли играть Ребров в матче с «Арсеналом»?
- Критика в адрес Реброва имеет место быть, но обвинять только Реброва я бы не стал. Виновата вся команда.

- Луис Адриано получил дисквалификацию. Будете его как-то наказывать?
- Это прерогатива руководства. Со своей стороны я с ним поговорю, а наказывать не в моей компетенции. Команда может проиграть матч, но игрок не должен терять голову. Такое поведение я не приемлю.

- Для мотивации в игре с «Арсеналом» будете ли припоминать игрокам поражение 0:3 от них в конце сезона?
- Нет, мы будем отталкиваться от последней игры. Я помню, с «Ювентусом» мы проиграли крупно «Пескаре». Это было досадно и в то же время полезно для команды: мы встряхнулись тогда. Так же, как и в жизни, мужчины должны быть сильными. Надо уметь проигрывать и научится вставать с колен после таких игр.

- Готов ли Пашалич играть с первых минут?
- Думаю, да. Но окончательно я определю состав позже. У Пашалича большая конкуренция, что для него полезно. В таких условиях он будет расти как игрок.

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