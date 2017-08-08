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Марио Пашалич: Пришел в «Спартак», чтобы играть в Лиге чемпионов

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Пашалич
Марио ПашаличФото: ФК «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич дал интервью журналистам перед игрой с тульским «Арсеналом».

У МЕНЯ БЫЛА ОТЛИЧНАЯ ПРЕДСЕЗОНКА В «ЧЕЛСИ» …

- Какие впечатления от игры с «Зенитом»?
- От такого матча не могли остаться позитивные впечатления. Но радует, что в футболе есть опция или скорее правило: не концентрироваться на результате и думать дальше о следующей игре. Жду с нетерпением встречи с тульским «Арсеналом».

- Правда ли, что Вы советовались со Стипе Плетикосой о переходе в «Спартак»?
- Я действительно общался с этой легендой «Спартака». Он сказал, что в Москве меня ждет отличный прием, причем не только в самом коллективе, но и от болельщиков. Это самый популярный клуб в России, и для меня это вызов.

- Сыграло ли роль то, что Конте и Каррера - хорошие друзья?
- Да, я знал, что они хорошо общаются. Но важнейшим фактором для меня стало выступление в Лиге чемпионов.

- Какова Ваша физическая форма?
- Я готов на все 100%, у меня была отличная предсезонная подготовка в «Челси».

- Какие впечатления от чемпионата России?
- Пока у меня было не так много времени, чтобы сравнить чемпионат России с тем, где я играл. Возможно, чуть позже я смогу ответить на этот вопрос.

АТМОСФЕРА НА «ЗЕНИТ-АРЕНЕ» БЫЛА ПРЕВОСХОДНОЙ

- Чувствовали ли Вы агрессивную атмосферу в Питере?
- Для меня это не ново, поскольку у меня было много принципиальных игр и в Хорватии, и в Англии, и в Италии. Наоборот, это заводит меня как игрока. В таких случаях главное - сконцентрироваться на своих болельщиках. А вообще атмосфера на «Зенит-Арене» была превосходной.

- Готовы ли Вы к конкуренции с Глушаковым и Фернандо?
- У нас завязались хорошие отношения, и я следил за ними еще до того, как подписал контракт со «Спартаком». Конкуренция – это хорошо. Я к этому привык и не боюсь ее.

- Что в России на Вас произвело наибольшее впечатление?
- За 22 года я сменил несколько чемпионатов. По сути, Россия стала для меня четвертой страной, где я буду играть в футбол. Так что не вижу никаких проблем для адаптации. Я уже нащупал хорошие взаимосвязи с партнерами по команде, меня окружают доброжелательные люди, которые помогают мне освоиться в этой стране. Кроме того, здесь хорошо говорят по-английски, поэтому языкового барьера нет.

МОЯ ПОЗИЦИЯ – ЭТО ЦЕНТР ПОЛУЗАЩИТЫ…

- На какой позиции Вы прежде всего видите себя?
- В принципе, я могу исполнить любую роль в центре поля, но моя любимая позиция – это центр полузащиты, то есть восьмерка при классической расстановке.

- В игре с «Зенитом» Вы вышли на 20 минут. Помогло ли это время лучше понять своих партнеров по команде?
- Безусловно. Это время было важно даже с эмоциональной точки зрения: я все-таки начал становиться частью команды. Завтра у нас уже следующая игра. И я уверен, что мне пойдут на пользу эти 20 минут в Петербурге.

- Вы вытеснили Бакайоко из состава, когда играли в «Монако». Но по иронии судьбы он в «Челси», а Вы в «Спартаке». Что можете сказать по этому поводу?
- Минувший сезон он отыграл хорошо, и насколько я помню, «Монако» добралось до четвертьфинала Лиги чемпионов. Не стоит удивляться такому трансферу. А вот у меня, если кто не знает, были некоторые сложности с получением разрешения на работу в Англии. В любом случае, я счастлив тому, как развивается моя карьера. И рад, что оказался в Москве.

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