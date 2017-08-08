Василий Парняков: Кастер Семеня великолепна, но она должна бегать с мужчинами!

Комментатор Василий Парняков – о трех самых запоминающихся событиях первой половины чемпионата мира по легкой атлетике.

Финал мужского спринта на 100 м

Это событие выходило за рамки чисто спортивного состязания и имело очень много культурных коннотаций. Это была последняя гонка Усейна Болта – официально величайшего спринтера всех времен и народов. Ни Карл Льюис, ни Валерий Борзов, ни Армин Хари, ни даже Джесси Оуэнс не смогут сравниться с Болтом по достижениям.

Хочу сразу сказать, что само присутствие Усейна на чемпионате мира – это уже проявление спортивного духа. Он хотел уйти после победной Олимпиады в Рио-2016, но спонсоры и лондонские организаторы уговорили его выступить. Усейн с трудом тренировался зимой, потом у него произошла личная, очень тяжелая трагедия, из-за которой он пропустил ключевой месяц подготовки к турниру. У него была крайне маленькая соревновательная практика – буквально два-три старта, и этого явно не хватало для победы, но все надеялись, что он еще раз выдаст чудо.

В общем-то, оно было близко, Болту нужно было пробежать не очень быстро, по его же стандартам, но он остался только третьим. Это стало большим разочарованием для трибун, но самое интересное то, что произошло после забега.

В Лондоне битком забит стадион и на трибунах находятся глубоко понимающие спорт люди. Они, конечно, болеют весьма яростно за своих, но при этом любят фэйр плей. Я присутствовал на одном из матчей английской футбольной премьер-лиги и в одном из моментов на тот момент местная суперзвезда Дэвид Бэкхем красиво упал после подката одного из игроков соперника. Когда показали повтор, стало видно, что защитник полметра до него не докатился, и падать там было совершенно необязательно, весь стадион Бэкхема просто освистал. Это же отношение проявилось к новому чемпиону мира – Джастину Гэтлину.

Когда он попытался совершить круг почета, его просто «забукали», освистали, в итоге, американец его даже не завершил. ИААФ была вынуждена перенести церемонию награждения на начало сессии следующего дня, хотя изначально это событие должно было стать центральным. Президент ИААФ – лорд Коу сказал, что абсолютно не в восторге от того, что дважды дисквалифицированный за допинг спортсмен получил чуть ли не главный приз в нашем виде спорта. Популярный комментатор Стив Крэм публично заявил, что для «королевы спорта» сам по себе позорным является тот факт, что такие люди вообще выступают, не говоря уже о победе.

Такое яростное неприятие победителя я встречаю впервые в жизни. И ведь это не было связано с какой-то национальной гордостью, британцы на подиум в этом виде не претендовали. Например, американцу Кристиану Коулмэну, ставшему вторым, англичане от души аплодировали. На волне этого уже постфактум господин Коу заявил, что поднимет в ВАДА вопрос о необходимости пожизненной дисквалификации спортсменов после повторного нарушения антидопингового законодательства. Сам по себе такой исход мужского спринта на 100 м. символичен, поскольку это один из самых подверженных допингу видов и мне бы очень хотелось, чтобы легкая атлетика обходилась без скандалов такого рода.

Финал женского забега на 1500 м

Я думаю, все знакомы с историей Кастер Семени. Как к человеку у меня к ней нет никаких претензий, но само присутствие таких людей в женском спорте оказывает на него разрушительный эффект. В ее организме уровень тестостерона намного выше женских норм. По физиологии этот человек гораздо ближе к мужчинам, чем к женщинам.

Женский спорт – это очень красивый, хрупкий цветок, который надо защищать. Легкая атлетика сейчас – это цветник красивых женщин и даже не с точки зрения внешности, а с точки зрения того, как построены их тела. Причем они все разные: разных рас, разного роста, но в целом они просто великолепны. Кастер Семеня тоже по-своему великолепна, но ей надо бегать с мужчинами.

Надо понимать, что среди бегуний высокого уровня нет настолько слабых атлетов, как она. Все девушки, которые бегут с ней рядом, выстроены просто великолепно до каждой мышечной жилки. Они обладают точной техникой бега, могут переключаться, взрываться, очень грамотны тактически. И рядом с ними бежит человек, уровень которого – студенческий спорт. Если в шутку, 1:55.4 на 1500 м. – в мое время с таким результатом мальчишки выигрывали юношеский чемпионат Москвы.

И вот то, что девушки сумели обыграть ее в таком стиле – на длинном финише, который, чисто теоретически был удобен Семене, это здорово. В итоге, Кастер лишь бронзу зацепила. Опять же, этот забег возобновил дискуссию относительно уместности ее нахождения в женских соревнованиях. Я думаю, в течение месяца ИААФ должна пойти в Международный арбитражный суд (CAS) и опять поднять вопрос о введении неких медицинских границ в женском спорте. Сейчас ИААФ пытается отслеживать эти границы по уровню тестостерона, многие считают, что этого недостаточно. По моему мнению, такие вещи надо отсекать на генетическом уровне.

Марафон

В этом случае очень красиво была выбрана трасса, финиш организовали на Тауэрском мосту, на котором собралось много зрителей. Женский марафон получился куда более интересным, чем мужской, - там победитель Бостонского марафона кениец Абель Кируи вынес всех в одну калитку.

У женщин была борьба до самого последнего метра. В итоге, с четырьмя кенийками, одна из которых представляла Бахрейн, боролась 33-летняя американка, за которую все болели. Но надо понимать, что зрители болели не против кениек, а просто, чтобы напомнить всем, что и белокожие бегуньи могут выигрывать медали в среднем и длинном беге.

Это была очень красивая история. Эми Крэгг прожила очень долгую жизнь в спорте, в студенчестве она была настоящей звездой. В 2012 году Эми заняла четвертое место на олимпийском отборе, не попала в американскую сборную, рыдала после этого месяц. В 2016 году выиграла отбор и бежала в Рио, но заняла там лишь девятое место и вот в 33 года – первая медаль на больших соревнованиях – бронза чемпионата мира. Я надеюсь, что эта медаль вдохновит бегуний по всему миру и заставит их поверить в то, что с кенийками можно бороться.