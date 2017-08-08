«Победа «Зенита» в Лиге Чемпионов – не шутка». Мнение экс-игрока петербуржцев

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оценил трансферную политику клуба, разгром «Спартака» и неожиданное высказывание президента.

«Уход Жулиано будет потерей»

– «Зенит» подписал очередного игрока из Аргентины, полузащитника Матиаса Краневиттера. Оцените этот трансфер.

– Краневиттер – отличное приобретение в опорную зону. Его приход поможет развязать руки диспетчеру Паредесу, который славится своими острыми передачами. А вот Хави Гарсии теперь совершенно точно нужно переходить в другой клуб. Похоже, этим он сейчас и занимается.

«Зенит» написал, что Краневиттер пришел на место Эрнани. Я думаю, он куда сильнее бразильца. Можно говорить, что у Эрнани в России не получилось из-за возраста, но мы видим, что такой же молодой Дриусси чуть ли не лучший в команде. Эрнани просто не соответствовал уровню «Зенита».

– Кого из игроков Краневиттер заменит в основе?

– Тут две кандидатуры. Александр Ерохин и Далер Кузяев. Первый – игрок сборной России, но я уверен, что скоро там окажется и Далер. Он прекрасно начал сезон, забил два первых гола в своей карьере, и создается впечатление, что в команде он уже не первый сезон. Игру Кузяева против «Спартака» вообще можно назвать образцовой. Так что, место в старте, скорее всего, потеряет Ерохин.

– Стоит ожидать появление Краневиттера в старте уже в матче с «Уралом»?

– Думаю, он может выйти на замену. Пока нужно привыкнуть к команде и к российскому чемпионату.

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– Жулиано в этой ситуации нужно искать новую команду?

– Жулиано начинал очень сильно, все говорили, что это замена Халку. Что произошло с ним дальше, нужно спрашивать у тренерского штаба. Я до сих пор верю, что он очень сильный игрок сборной Бразилии. Его уход будет для «Зенита» потерей. Единственное, в нынешнюю схему Манчини он не совсем вписывается. Но если найти ключи к нему, он снова заиграет на прежнем уровне. Нельзя сгубить единственный удачный трансфер Луческу, не считая Бранислава Ивановича.

«Матч ТВ» раздул просто хорошую игру до уровня Эль-Класико»

– При Манчини трансферная политика клуба более логичная?

– Да, точечно усиливаются те зоны, где усиление было необходимо. Ушел диспетчер Данни, пришел Паредес. В центре обороны были проблемы, купили Маммана. Плюс усилили скамейку. Теперь она – сильнейшая в лиге.

– В «Зените» уже есть четыре аргентинца, и ожидаются еще. Это нормально, что клуб превращается в сборную Аргентины?

– Это мне не нравится. Мы помним опыт «Динамо», когда они скупали португальцев. Результата не было, и все португальцы быстро разбежались. Четыре – уже много. Поэтому, нужно остановиться. И главное, не забывать, что у нас в России тоже есть перспективная молодежь.

– Как новичок «Зенита», аргентинский защитник Эмануэль Маммана смотрелся в матче против «Спартака»?

– Видно, что игрок сильный. Да, он привез пенальти, но при другом счете этого бы не случилось. По своему потенциалу он может встать в один ряд с Гараем.

– После победы над главным конкурентом «Спартаком» «Зенит» обеспечил себе психологическое преимущество в чемпионской гонке?

– Еще рано рассуждать о чемпионстве. Может быть, осенью «Зенит» развалится, а «Спартак» добавит. Ни одна из команд еще не вышла на оптимальный уровень готовности. Да и сам матч в четвертом туре мало что решает. Это «Матч ТВ» и наши СМИ раздули просто хороший матч российского чемпионата до уровня Эль-Класико.

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– Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что с таким составом «Зенит» может через три-четыре года выиграть Лигу чемпионов.

– Сергей Александрович – мастер ярких высказываний для прессы. Но, если вы помните, он обещал выиграть Кубок УЕФА. Тогда тоже все не относились к этому серьезно. А «Зенит» взял и выиграл. Так что, сейчас это тоже стоит воспринимать не как шутку.