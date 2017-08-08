Неособенный «МЮ». Возвращение великого клуба откладывается?

«Манчестер Юнайтед», который отлично провел это межсезонье, вновь предстал бледной версией себя лучших образцов, и «Реал» заслуженно победил в матче за Суперкубок УЕФА – 2:1

КУСОЧЕК ОМСКА

Македонцы могут стремиться куда угодно – на запад, на восток, но будут оставаться при этом славянами. Легкий хаос – волна, которую мы так любим ловить. Творившаяся за час до матча давка на входе стадиона «Филипп II Македонский» почти побила по адовости происходящего распродажу сахара в Омске. Но там была драма пенсионеров в России, здесь просто - неорганизованность. Один маленький вход – размером с турникет в метро – на пяти- или семитысячную толпу. Хорошечно!

Давка, будто распродажа в Дикси pic.twitter.com/VH5IdZaiAD — Артем Терентьев (@TemaNegr) 8 августа 2017 г.

Спустя десять минут стояния начинали раздаваться крики, кто-то свистел. Находясь в самом конце толпы, казалось, что попал на митинг. Если честно, подобного на матчах высочайшего уровня еще не видел. Но драматизировать не будем - к началу все успели. И это главное. Давка в любом случае не перебьет общего приятного впечатления от организации Суперкубка – крутой фан-зоны, например, и живописности Скопье.

Официально: с ножами и пистолетами на Суперкубок УЕФА нельзя pic.twitter.com/Se4m895p9A — Артем Терентьев (@TemaNegr) 8 августа 2017 г.

ТЯЖЕЛЫЙ «МЮ»

Во время предсезонных матчей «МЮ» подарил надежду на возвращение в топ. Во-первых, трансферы: приход Лукаку в нападение иМатича – в опорную зону. Серб, наверное, лучший, конечно же, после Канте - опорник АПЛ. А бельгиец - молод, статен, быстр и, главное, перспективен в отличие от Ибрагимовича. Швед – великий, но на таком уровне он продержится в лучшем случае сезон. Тем более, после порванных «крестов».

Моуринью же всегда оставлял после себя надежнейший базис, команды-династии – «Челси» с Терри, Лэмпардом, Дрогба, «Интере» соСнейдером и Лусио, могучий «Реале», который он снова сделал по-настоящему королевским. До прихода португальца мадридцы шесть лет не могли преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов.

Моуринью лучше всех умеет создавать банды, по кирпичику подбирая нужных людей. По тому, что в товарищеских матчах этим летом «МЮ» потерпел лишь одно поражение – от «Барселоны», победив при этом «Манчестер Сити», тот же «Реал», пусть и по пенальти, верилось: у португальца снова получилось.

Но игра против «Реала» удручил. Все это мы видели в прошлом сезоне – жесткая дисциплина в обороне, но низкая вариативность в атаке. «МЮ» атаковал двумя способами: либо после контрпрессинга, либо с быстрого выхода из обороны. В позиционной атаке мало, что получалось. А ближе к концу тайма мяч вовсе перестал держаться. Остались лишь сумбур от Погба, попытки потолкаться отрезанного от команды Лукаку, геройские подкаты защитников.

«Реал» же изматывающими на 35-градусной жаре целыми пятиминутками запирал англичан на свой половине. Причем, делал это безРоналду, который впервые с января 2015-го, то есть - за 2,5 года, остался в запасе, будучи в заявке команды. Всего же он «отдыхал» в «Реале» 14 матчей из 397. Наверное, и его Кубок конфедераций выбил из колеи. Что ж за турнир такой – никого не жалеет. СначалаГлушакова, теперь – Роналду. Предлагаю запустить хештег «Кубокотпусти». А вдруг поможет?

ПЛАН «Б» ИЛИ СЛУЧАЙ?

Логично, что «Реал» забил первым. «МЮ», окопавшись перед свой штрафной, не заметил забегающего за спину Казимиро. А Карвахаль, выдавший чудо-пас, заметил – 1:0. В начале второго тайма – Иско и Бэйл вдвоем сделали то, что у «МЮ» не получалось вдесятером – с позиционной атаки разрезали оборону парой пасов – 2:0.

Это было слишком легко. И это не «Реал» был так космически хорош, а «МЮ» не дотягивал до топ-планки. После 0:2 «МЮ» завелся, пошло, если не креатив, то хотя бы давление. Этот отрезок и стал лучшим для команды Моуринью – и гол Лукаку обнадежил. Был шанс у вышедшего на замену Рэшфорда, но выручил Навас.

Но опять же вопрос – это «Реал» играл по счету (а при Зидане мадридцы не стесняются так делать и, надо сказать, делают искусно) или действительно «МЮ» выжал из себя что-то большее? Кажется, к истине ближе второй вариант. Очень уж уверенно в концовке выглядел «Реал».

P.S. «Советский спорт» выражает огромную благодарность компании Nissan за помощь в организации поездки на матч за Суперкубок УЕФА. И, конечно, отдельное спасибо за высокое качество автомобилей.