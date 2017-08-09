«Зенит» купил игрока из списка Карреры, а «Спартаку» нашли нового спонсора

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Каррере никого не купили

Московский «Спартак», которому болельщики в шутку нашли нового спонсора – сеть супермаркетов «Пятерочка», накануне игры с тульским «Арсеналом» провел открытую тренировку, официально представил Пашалича, хоть тот уже и выходил на поле в составе команды, и провел пресс-конференцию с участием главного тренера Массимо Карреры.

Хоть Массимо и был предельно корректен в своих высказываниях, кое-что интересное он все же рассказал. Во-первых, мы узнали, что тренер так и не определился, кого винить в поражении, то ли себя, то ли команду. Игроков он назвал виноватыми через два вопроса после того, как принял всю вину на себя. Во-вторых, итальянец высказал свое недовольство поведением Луиса Адриано, получившего красную карточку за драку в матче с «Зенитом», а за матч до этого, не пожавшего руку Каррере после замены. В-третьих, мы узнали о том, что еще в мае на столе у Леонида Федуна лежал список с именами футболистов, которых Каррера хотел бы видеть в «Спартаке», и позиций, которые необходимо усилить. До сих пор из этого списка никто не куплен…

Зато красно-белые близки к приобретению Луана из «Гремио» - атакующего игрока, который до 19-ти лет выступал исключительно за мини-футбольные клубы и очень поздно приобщился к футболу большому. «Спартак» готов заплатить 20 миллионов евро за 70% прав на игрока и продолжает торговаться с группой бизнесменов за остальные 30%.



Интересовался «Спартак», а купил – «Зенит»

Был ли в списке Массимо Карреры аргентинский полузащитник из «Атлетико» Матиас Краневиттер? Вполне возможно, что был, ведь московский «Спартак», скажем так, проявлял огромный интерес к 24-летнему футболисту. Вот только купил его совсем другой клуб.

Питерский «Зенит» накануне официально объявил о подписании контракта с 24-летним Краневиттером. Футболист обошелся клубу с берегов Невы в 8 миллионов евро. Последние сомнения игрока в выборе команды должны были отпасть, когда он с трибун стадиона на Крестовском острове наблюдал за матчем «Зенита» и «Спартака». Он признался, что хотел выйти на поле еще в этой встрече. Но дебют пришлось перенести. Вместе с командой он отправился в Екатеринбург на игру с «Уралом».

Хоть, по мнению Сергея Фурсенко, с таким составом «Зенит» и может в ближайшие годы выиграть Лигу чемпионов, трансферная кампания клуба еще далека от завершения. Ждет подтверждения трансфера еще один аргентинец Эмилиано Ригони. Его трансфер якобы затянулся, потому что «Индепендьенте» не до конца удовлетворили банковские гарантии «Зенита». Сам же футболист чуть задержался на родине по семейным обстоятельствам. Но у него на руках уже есть билет в Европу. Вскоре он пройдет медицинское обследование и официально присоединится к сине-бело-голубым.

Тур уже стартовал

Да, вот так, продолжая разборки вокруг игры «Спартака» и «Зенита», наблюдая за Суперкубком Европы, который выиграл «Реал», мы не заметили, как у нас в стране стартовал очередной тур чемпионата России – посреди недели.

А тем временем уже сыграно два матча. В одном из них «Амкар» наконец-то набрал первые очки в этом сезоне, сыграв вничью с «Уфой» - 0:0. А в другом - СКА-Хабаровск забил свой первый гол в премьер-лиге и одержал первую победу – над махачкалинским «Анжи» - 2:0. Но антирекорда команде избежать все равно не удалось.

Сегодня, в среду, пройдет еще пять матчей пятого тура чемпионата России. «Зенит» сыграет с «Уралом» на выезде, «Спартак» примет на своем поле «Арсенал», «Локомотив» отправится в Казань на игру с «Рубином», ЦСКА – в Санкт-Петербург к «Тосно», а «Динамо» предстоит сыграть в гостях с неуступчивым «Ростовом».

