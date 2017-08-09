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Павел Дацюк: Думаю, игроки НХЛ еще поедут на Олимпиаду в Пхенчхан

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Дацюк
Павел Дацюк

Интервью «Советскому спорту» дал знаменитый «Волшебник», форвард СКА Павел Дацюк. Он не приехал в Сочи, а тренируется в Санкт-Петербурге.

«ХОЧУ В ПХЕНЧХАН»

 Вы не поехали на турнир в Сочи. Как ваше здоровье?
– Спасибо, хорошо. Занимаюсь по индивидуальной программе. Готовлюсь к тому, что после Сочи присоединюсь к нашей команде.

 Главный тренер СКА Олег Знарок сказал, что в середине августа вы будете готовы играть на турнире имени Пучкова.
– Этим мы и занимаемся. Надеюсь, что в ближайшее время смогу играть, приносить пользу.

 Скажите четко: у вас есть цель поехать в Пхенчхан?
– Думаю, у многих такие цели. Конечно, хочу попасть на Олимпиаду. Будут там игроки НХЛ или нет – без разницы. Хочу играть в Пхенчхане и биться за золотые медали.

 К олимпийскому сезону нужно подводить себя как-то иначе?
– Даже не знаю, как по-другому подводить. График очень сжатый, и это у всех команд. Первое, что для меня важно – выйти на лед в матчах и набрать форму, подняться на свой уровень. Но все-таки хоккей – такая игра, что ничего загадывать нельзя. Ты просто идешь к своей цели шаг за шагом.

 И выходишь на пик в феврале. А потом – в марте, в плей-офф КХЛ. А потом – в мае на чемпионате мира.
– Так и получается. Все-таки Олимпиада – это очень энергозатратный турнир. Ты за короткое время должен выложиться, потому что второго шанса не будет. Тут не плей-офф, когда серия идет до четырех побед. Надо все время играть на пределе.

«ДВЕРЬ ПОКА НЕ ЗАКРЫТА»

 Вот вы говорите, что без разницы, будут ли хоккеисты НХЛ в Пхенчхане. Но неужели Олимпиада не просядет по качеству игры?
– А какой смысл говорить о том, что еще не случилось на 100 процентов? Лишний раз только воздух сотрясать.

 Вы думаете, есть шанс?
– Многие хоккеисты НХЛ считают, что они еще могут попасть в Пхенчхан. Конечно, Олимпиада будет выше по уровню и зрелищнее с энхаэловцами.

 Изменить расписание НХЛ уже нельзя, все арены спланировали графики, не отменить «Матч звезд» в январе. Вы намекаете на то, что каждый клуб сможет отпустить одну-двух звезд в Пхенчхан?
– С одной стороны нет большого желания рассуждать, кого там отпустят. Ну не мое это.

С другой – надо подождать какое-то время, и все прояснится. Повторяю, шанс есть – и дверь еще не закрыта. Думаю, стороны смогут договориться. Но это произойдет поближе к Новому году.

«ЖЕЛАЮ УДАЧИ ДАДОНОВУ И ШИПАЧЕВУ»

 Что вы пожелаете вашим бывшим одноклубникам по СКА - Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову в НХЛ?
– Понятно, что там – другой хоккейный мир. Будет не так легко. А я желаю ребятам развиваться, идти только вперед. Показывать себя. И опровергать всех, кто говорил, что у парней ничего не получится в НХЛ.

 Все понятно по Дадонову, и он раньше играл за «Флориду». Но центрфорвард Шипачев едет в НХЛ впервые. И это «Вегас», который создан с нуля. Что самое сложное для игрока такого амплуа?
– На центрального нападающего ложится серьезная работа – она больше, чем у крайних форвардов. Тут и вбрасывания надо выигрывать, и в защите отрабатывать, и успевать в созидании.

Ясно, что площадка меньше. И ты меньше накручиваешь километража. Но все-таки скорости выше, и к ним нужно подстроиться. Адаптироваться к этому. На это уйдет какое-то время.

Repost from @nhliga Президент России Владимир Путин посетил в Екатеринбурге "Дацюк-Арену" - новый ледовый комплекс, построенный благодаря победе местной команды в Фестивале Ночной Лиги. Глава российского государства осмотрел спортсооружение и пообщался с хоккеистами команды "Неоплан"/"Авто" - двукратными чемпионами Ночной Лиги и обладателями Кубка Крутова. Участие в мероприятии принял и сам Павел Дацюк - воспитанник екатеринбургского хоккея, чьим именем названа новая арена. #путин #владимирпутин #ночнаялига #ночнаяхоккейнаялига #любительскийхоккей #хоккей #павелдацюк #дацюк #putin #vladimirputin #nightleague #nighthockeyleague #nhliga #amateurhockey #hockey #datsyuk #paveldatsyuk #datsyukarena #дацюкарена #хкавто

Публикация от НХЛ Кировская область (@nhliga_43)

А В ЭТО ВРЕМЯ
«МЫ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА»

В конце интервью Павел Дацюк рассказал, как в середине июля встречался с Владимиром Путиным в Екатеринбурге.

– Я показывал «Дацюк-Арену», которая была построена на грант Владимира Владимировича, а вторая часть – это областные и городские деньги, также помог губернатор, - рассказывает Павел. – Всеобщими усилиями удалось построить этот ледовый дворец. Владимир Владимирович приезжал и смотрел, как были использованы бюджетные финансы, которые выделяются ежегодно на турнир любителей. Наша команда «Неоплан» в нем победила. Вот мы и провели экскурсию для Президента. Надеюсь, ему все понравилось.

– Как сейчас загружена «Дацюк-Арена»?
– Там ведь работает детская школа «Юность». Но на одной площадке раньше занимались фигуристы и хоккеисты. Всем не хватало льда. А теперь за счет того, что построили дополнительную арену, эта проблема решена, и льда достаточно более-менее для всех.

 О чем вы говорили с Путиным один на один?
– Вы все сенсацию ищете?! Мы хорошо пообщались с Владимиром Владимировичем. А он в конце добавил: «Только «Советскому спорту» ничего не сообщайте!»

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