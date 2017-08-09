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Юлия Ефимова: За нашу эстафету я готова даже драться! (видео, интервью)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваФото: «Советский спорт»

В редакции «Советского спорта» побывала пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, завоевавшая четыре медали в Будапеште.

Первая часть интервью – по ссылке

Вторая часть интервью – по ссылке

«ВЫХОЖУ НА СТАРТ НА РЕЛАКСЕ»

Опишите самый неудачный способ мужчин познакомиться с Юлией Ефимовой.
– Я не знаю. Не скажу, что все были удачными, - смеется Юля. – Но когда с юмором, то больше шансов.

 С чем можно сравнить чувство, когда вы выходите из комнаты вызова на старт? Как появление модели на подиуме? Как выход в открытый космос?
– Я не была ни моделью, ни космонавтом. Наверное, это своеобразные чувства. Но все люди одинаково переживают мандраж перед стартом. Меня поймут те, кто через такое проходил. Это что-то будоражащее.

 Вы выходите, играя на публику. Мы это оценили.
– Я всегда так делала, но этого не замечала. Пока один доктор не сказал: «Мне нравится, как ты выходишь. На полном релаксе!»

А я делаю это на автомате. Но потом поняла, что это психологический прием для спортсменов. Соперницы сразу шарахаются: «Почему она так улыбается? Она что, так уверена в себе и готова на высокий результат?» Это такая форма давления на них. Но с Кинг подобное не проходит.

 Вы стараетесь ни с кем не встречаться взглядами?
– Наоборот, смотрю на всех. Мне интересно заглянуть им в глаза. А вот некоторые отворачиваются.

 Ваше видео, когда вы давали мастер-класс для венгерских детишек в Будапеште, собрало полмиллиона просмотров. Не было мысли завести свой канал на YouTube, чтобы видео монетизировать?
– У меня есть такой канал, и три видео я уже выложила. Такая мысль есть, но на это нужно время. И необходим человек, который постоянно будет за тобой ходить и все снимать. А я сейчас больше думаю о тренировках. Но в каникулы, возможно, и сниму что-то, потом смонтирую.

«ЛЮБЛЮ ПЕСНИ «ЛЕНИНГРАДА»

 В жизни бывают моменты, когда вы вне себя от гнева? Что вас может вывести из равновесия?
– Все, что угодно. Такое происходит очень часто. Может взбесить любая мелочь. Но ведь это у многих так, в зависимости от настроения.

 А вам интересно мнение тренера Ирины Вятчаниной, с кем вы работали раньше?
– Нет. Это очень эмоциональный человек. Я в ее интервью то хорошая, то плохая. Просто понимаю, мне это не нужно читать. Играть в угадайку, кем я окажусь на этот раз.

 Вы пересматриваете свои заплывы?
– Да, надо делать работу над ошибками.

 Комментаторы Денис Панкратов с Дмитрием Губерниевым чем-то помогают?
– Скажу так – мне очень нравится, как работает Губерниев.

 А дальше?
– Воздержусь.

 Мы настаиваем.
– Понимаю, что Панкратов как комментатор выражает свое мнение. Но считаю, если человек не знает подробности, ему не стоит ничего говорить. Бывают разные случаи и обстоятельства. А бросать свои догадки в прямой эфир – не очень здорово.

И еще считаю, что если спортсмен берет серебро чемпионата мира – это отличный результат. Не согласны? Попробуйте сами!

 Но ведь золото в Будапеште выиграла четверка из США.
– Знаете, за нашу комбинированную эстафету я готова даже драться! Никогда не было такого, чтобы сборная СССР или России брала серебро на этой дистанции. В лучшем случае только бронза.

Наши девчонки сделали все возможное. Все проплыли по лучшим результатам. Мы взяли серебро, и гордимся этой медалью. Да, нам далеко до американок. Но мы выходим на старт и сражаемся с ними на высоком уровне. Это очень достойно.

Я понимала разницу в возможностях у эстафет России и США. Но мне было все равно. И я билась за золото. Это же плавание – пока ты не коснешься бортика, игра не окончена. Всякое может случиться. Споткнется, захлебнется, случайно упадет с тумбочки. Или фальстарт. Или дрогнут нервы.

 Расскажите, как вы познакомились со Шнуром из «Ленинграда».
– Мы работали на сборе на Кипре. Нас пригласила одна девочка приехать в гости, и заодно там проходил их концерт. А мой менеджер Андрей Митьков знаком с менеджером Сергея Шнурова. Так попросили, можно ли встретиться и познакомиться. Так и пообщались.

Вообще мне творчество «Ленинграда» очень нравится. Самая любимая песня? Не могу назвать в приличном обществе, – смеется Юля.

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