«Реал» играл вполноги». Черданцев и КО – о поражении «Манчестер Юнайтед»
Накануне мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и завоевал Суперкубок УЕФА.
«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу в Македонии на стадионе «Филипп Второй».
Каземиро летом только МЮ забивает;)— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Хотя, надо признать, что офсайд - пусть и небольшой - был— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Ау, где МЮ?— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Лукаку?! Не трогай мяч и было бы 1-1)— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Испанский суперклуб хорош! Но лучшая лига, конечно, в Англии;))— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Во втором тайме МЮ - ок. Но в целом, эта победа ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ! Реал играл вполноги.Очередной титул с Зиданом - крутотень!🇪🇸👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Браво! Получаю истинное наслаждение от игры Иско. Как сказал бы @ANobelito - игрочище!👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/7NEgX3ZXb7— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Что вы сделали с Погба в этом вашем Манчестере????((((((— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 8 августа 2017 г.
Не супер, конечно, но вполне кубок— Michael Polenov (@misha_polenov) 8 августа 2017 г.
Вообще манкам ( и Рашфорду персонально) за второй тайм спасибо— Розанов Юрий (@RozanovYury) 8 августа 2017 г.
Тем не менее, впечатление, что Реал играет вполноги. И это ещё без Криштиану😱#РеалМЮ— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 8 августа 2017 г.
Джанлука Рокки судил 3 матча Реала. Все в ЛЧ. В каждом из них он назначал пенальти в ворота испанцев. Несливочный #realmu #UEFASuperCup— Александр Неценко (@netsenko) 8 августа 2017 г.
Лукаку попал! Но, откровенно говоря, с этой позиции и нападающий за 5 лямов должен забивать!)— Роман Гутцайт (@guttsait) 8 августа 2017 г.
Откровенно говоря, по содержанию игры сегодня было понятно, какая именно из этих команд недавно выиграла Лигу Чемпионов.— Роман Гутцайт (@guttsait) 8 августа 2017 г.
25й международный трофей завоевал Реал. Это больше, чем любой другой клуб, вместе взятый!— Василий Уткин (@radioutkin) 8 августа 2017 г.
Какой же Иско красавец!Всё просто и гениально одновременно🔝🔝🔝— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 8 августа 2017 г.
последнее слово в матче за Суперкубок все-таки сказал Моуриньо! впрочем, ничего нового.) pic.twitter.com/ZJrP9THyzh— ZhuraWell (@TimZhur) 8 августа 2017 г.
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку
Предупреждения:
Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция