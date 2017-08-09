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«Реал» играл вполноги». Черданцев и КО – о поражении «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки "Реала" празднуют победу в Суперкубке УЕФА
Игроки "Реала" празднуют победу в Суперкубке УЕФАФото: Gettyimages.ru

Накануне мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и завоевал Суперкубок УЕФА.

«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу в Македонии на стадионе «Филипп Второй». 

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)

Голы

Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку

Предупреждения:

Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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