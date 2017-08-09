«Реал» играл вполноги». Черданцев и КО – о поражении «Манчестер Юнайтед»

Волшебный второй год Моуринью. Три причины, почему «МЮ» выстрелит в этом сезоне

«МЮ» по делу проиграл «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА, но сезон для манкунианцев все равно может стать успешным. И вот – почему.