«Проблемный футболист? Выдумка!» Правда и мифы о новичке «Спартака» Луане

Бразильские эксперты Radio e TV Bandeirantes, GloboEsporte, ESPN отвечают на вопросы о нападающем «Гремио» Луане.

1. Како да Мотта, координатор спортивных передач Radio e TV Bandeirantes

2. Маркус Алвес, репортер ESPN

3. Виктор Канедо, комментатор и редактор GloboEsporte

«20 МЛН – СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА»

20 миллиона евро за Луана – адекватная, заниженная и высокая цена?

Мотта: Адекватная для игрока, который стал олимпийским чемпионом, и у которого есть потенциал стать намного дороже в следующие четыре года.

Алвес: В «Гремио» хотели 25 миллионов, но у Луана скоро заканчивается контракт, а клубу нужны деньги. Кстати, руководство жалуется, что не получает таких же выгодных предложений за игроков, как команды из Сан-Паулу и Рио.

Канедо: На цену влияет скорое завершение контракта (сентябрь 2018-го). Сейчас самое время для «Гремио» заработать денег. Думаю, что цена справедливая.

«ЛУАН – ЛУЧШИЙ В БРАЗИЛИИ»

Правда ли, что Луан считается главным талантом в Бразилии прямо сейчас?

Мотта: Да, из тех, кто сейчас играет в чемпионате Бразилии, лучше не найти. Все остальные уже уехали в Европу.

Алвес: Без сомнения! Он особенно отличился на Олимпиаде, когда по ходу турнира превратился в игрока стартового состава. Удивительно, что Луана сейчас продают дешевле, чем того же Габигола (за 30 млн.евро в «Интер»).

Канедо: Луан – один из лучших игроков первого круга чемпионата Бразилии. Он забил 5 голов, отдал 6 передач, создает по два голевых момента за игру. И достаточно повзрослел, чтобы отправиться в Европу.

Лучшая позиция на поле?

Мотта: Атакующий полузащитник. Но Луан может сыграть и на позиции нападающего.

Алвес: Свободный художник - именно в таком качестве он блистал в олимпийской сборной, а теперь и в «Гремио».

Канедо: Под нападающим Луану играть удобнее всего, но может исполнить и «ложную девятку».

«ТОП-КЛУБЫ ЛУАНА НЕ ЗВАЛИ»

Луан действительно не любит помогать команде защищаться?

Мотта: Это не правда. Таковы его игровые характеристики - Луан не специалист по опеке и отборам. Он творец на поле, через него строятся все атаки «Гремио».

Алвес: Техничный парень и в то же время работоспособный. Никаких жалоб не возникало. У него был некоторый провал в игре по ходу сезона, но непродолжительный.

Канедо: Не слышал, чтобы в клубе кто-то жаловался на Луана.

Почему нападающий принимает предложение из России? Не низок ли уровень для лучшего таланта Бразилии?

Мотта: До «Спартака» у Луана было лишь одно официальное предложение - от «Сампдории». Чтобы заинтересовались европейские гранды, он должен играть в сборной Бразилии, желательно в стартовом составе. Хотя я считаю, что Луан дополнил бы состав любого сильного клуба мира. Кстати, форвард, скорее всего, получит вызов в сборную на отборочный матч против Эквадора (31 августа).

Алвес: Были разговоры об интересе «Лестера», «Сампдории», но ни одного топ-клуба. К тому же в «Спартаке» у Луана будет шанс сыграть в Лиге чемпионов. У этого футболиста есть все, чтобы стать известным за пределами Бразилии.

Канедо: Других предложений нет, а «Спартак» играет в Лиге чемпионов, Россия скоро примет ЧМ-2018, что еще больше привлекает игроков.

«СЛОЖНЫЙ ХАРАКТЕР? СЛУХИ»

У Луана сложный характер и он проблемный игрок, правда ли это?

Мотта: Это слухи. Да, как и любой хорошо оплачиваемый молодой футболист, он любит отдохнуть в свои выходные, часто посещает ночные клубы. Но это не тот футболист, что будет пропускать тренировки без причин. Плюс Луан довольно стеснительный парень, не любит много говорить на камеру.

Алвес: Это не так. Луан простой парень, который даже не играл в юношеских командах, пришел прямиком из футзала. Одно время о его жизни за пределами поля говорили, но теперь все хорошо.

Канедо: Лично я не помню никаких скандалов, связанных с Луаном.

«ЛУАН ПОЛУЧИТ ШАНС В СБОРНОЙ»

В 24 года главный талант Бразилии всего раз сыграл за главную сборную. Почему?

Мотта: Слишком большая конкуренция на его позиции. Думаю, в ближайших матчах Луан получит свой шанс. Но ему сложно рассчитывать на попадание в стартовый состав, так как есть Неймар, Жезус, Коутинью, Дуглас Коста и Виллиан. Скорее всего, Луану придется конкурировать с такими игроками, как Тайсон, Жулиано, Фирмино и Лукас Лима. У сборной уже есть костяк, но главный тренер возьмет на ЧМ-2018 тех, кто лучше себя проявит в этом сезоне.

Алвес: Луана наверняка вызовут на ближайшие отборочные матчи. Сначала думали, что он получит шанс после Олимпиады, но этого не произошло.

Канедо: Слишком жесткая конкуренция: Неймар, Жезус, Виллиан, Дуглас Коста, Фирмино, Диего Соуза…

Какие шансы у Луана сыграть на ЧМ-2018?

Мотта: Довольно средние, несмотря на то, что Луан был олимпийским чемпионом. Все будет зависеть от его игры в этом сезоне. Плюс от того, как себя проявит в сборной, играя бок о бок с Неймаром и компанией.

Алвес: Луан - лидер своего клуба, который борется с «Коринтиансом» за титул. Если продолжит в том же духе в России, все возможно.

Канедо: Возможно, он поедет на ЧМ, если проявит себя в ближайших отборочных матчах.

«ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ - ДВА КЛАССНЫХ ОПОРНИКА И БЫСТРЫЙ ФОРВАРД»

Верите ли вы, что Луан будет прогрессировать в России?

Мотта: Да, если у него будут сильные партнеры в полузащите и атаке. Идеальные условия для Луана – два классных опорника и быстрый нападающий впереди. Нельзя сказать, что Луан - лидер, но играет большую роль в атакующих действий команды. Он универсален в атаке, у него есть хороший удар, прекрасный пас, умение исполнять стандарты, классный дриблинг. Хотя идеальным вариантом для Луана стали бы чемпионаты Франции и Испании. «Барселона» или «ПСЖ» подошли бы как нельзя лучше. Посмотрим, как Луан адаптируется к новому стилю игры, и новой культуре.

Алвес: Если он действительно готов адаптироваться и понимает, что «Спартак» может стать мостиком к переходу в более именитый клуб, то все получится. Все зависит от того, с каким настроем Луан отправится в Москву.

Канедо: Если сам себе не создаст проблем, и быстро адаптируется в холодной стране, то да. И, возможно, довольно быстро перейдет в более известный клуб.