Казанский секрет: 9 удивительных фактов в играх между «Рубином» и «Локомотивом»

Не будем брать в расчет советский период, где команды встречались всего 4 раза: +3=0-1 в пользу «Локомотива», по забитым также впереди москвичи 7 -4.

В рамках чемпионата России казанцы играют лучше в очных встречах. Так было сыграно 30 матчей, 10 раз побеждал «Рубин», 9 раз проигрывал и 11 раз матч завершался вничью.

В прошлом сезоне «Локомотиву» за два матча не удалось распечатать ворота «Рубина» и борьбу за 6 очков выиграли казанцы, 2:0 дома и 1:0 на выезде. Тем не менее, по итогам сезона железнодорожники были на строчку выше, опережая на 4 очка.

С начала этого сезона прошло 4 тура, но для казанцев они завершились одинаково счётом 2:1 – две победы и два поражения, не смотря на непростое начало, ведь 3 игры были с фаворитами турнира: Краснодар, Зенит и ЦСКА. У «Локомотива» тоже почти стабильно 1:0, но на матч против ЦСКА настрой был особый. Сейчас москвичи делят первое место и, чтобы не потерять его, обязаны выигрывать, ведь матчи с основными соперниками еще впереди. Поэтому, их лидерство ни о чем не говорит, ведь начало было разогревающим: Арсенал, СКА и Анжи.

Интересные факты:

- Самый популярный счет 0:0 - 7 раз заканчивалась так игра, но последняя из них была сыграна давно, в декабре 2013 года.

- 5 раз команды побеждали 1:0 и все разы на стадионе «Локомотив». Дважды выигрывали казанцы.

- Со счетом 2:0 побеждал только «Рубин» и только на своем поле.

- Если «Локомотив» забивал в гостях 2 и более гола, то он выигрывал. Так было трижды, последний раз в 2013 году.

- «Рубин» в гостях только один раз забил больше 1 мяча – в 2006м команды сыграли вничью 4:4. Эта ничья самая результативная в истории противостояний.

- В гостях красно-зеленые забивают мало, меньше гола за игру – 14 за 15 матчей.

- За 15 домашних игр «Рубин» только 6 раз забивал меньше двух мячей и в этих играх они неизбежно теряли очки – 4 ничьи и 2 поражения. В остальных 9 играх проиграли лишь однажды 2:4

- «Локомотив» дважды выигрывал с разницей +2: один раз в гостях, как было сказано выше, и дома 3:0.

- «Рубин» 8 раз одерживал победу с преимуществом в 2 мяча, и все эти игры были сыграны на своем поле. Крайний такой матч был сыгран в первом круге прошлого сезона.

Где смотреть матч «Рубин» - «Локо»?

Прямая трансляция будет осуществляться на нашем сайте 9 августа 2017 года в 20:00 и на «Матч!».

Прогноз на матч между командами «Рубин» Казань и «Локомотив» Москва

Победив железнодорожников, группа лидеров станет плотнее, борьба за первое место интереснее. 2-0 будет хорошим результатом.

Ориентировочные составы «Рубина» и «Локомотива»

«Рубин» Казань: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Оздоев, М’Вила, Цакташ,Камболов, Азмун, Жонатас

«Локомотив» Москва: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов, Лысов, Тарасов, Игорь Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан

Кто не выйдет на поле в матче 5 тура РФПЛ

У хозяев поля травмирован вратарь - Сослан Джанаев, но у гостей потери куда серьезнее – не выйдут защитники Чорлука и Денисов, а также нападающий Ари.

Погода в Казани в день матча 9 августа 2017

По данным gismeteo.ru завтра в Казани должна быть приятная для футбола погода: - +18 градусов по Цельсию, малооблачно. Ветер северный 8 м/с, атмосферное давление 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 72%.