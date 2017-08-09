Борис Майоров: В матчах с Канадой у нас просматривается одна и та же проблема!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о противостоянии Канады и России в олимпийском сезоне.

В матчах россиян с канадцами в последних матчах наблюдается весьма тревожная картина. Наша команда неплохо начинает поединок и ведет в счете. Так было и в полуфинале ЧМ-2017, и на Кубке мира-2016. Но не может его удержать и упускает преимущество.

Это едва не повторилось и на турнире в Сочи, где россияне забросили две шайбы, но затем позволили канадцам сравнять цифры на табло и с трудом вырвали победу – 3:2.

- Почему такой системный сбой происходит с нашей командой именно в поединках с Канадой?

- А чему тут удивляться? Ведь канадцы в каждом матче цепляются за каждую возможность, чтобы выправить ситуацию, - рассуждает Борис Майоров. - Я могу с ходу вспомнить чемпионат мира-1963. Играем с Канадой. Нам надо победить с разницей в две шайбы. За пару минут до конца матча ведем 4:0. Но тут соперник забивает нам два гола. 4:2 за четыре секунды до сирены. Вбрасывание в центре поля. Нас и этот счет устраивает. И понятно, что изменить его канадцы уже не смогут. Это просто невозможно! Но они все равно меняют вратаря на шестого полевого игрока и пытаются атаковать.

Вот вам лучшая иллюстрация того, что канадцы до конца пытаются сломить соперника. Поэтому с любой их командой надо быть очень осторожным, именно, когда ведешь в счете в одну-две шайбы. Ни в коем случае не расслабляться, не позволять им приближаться к нашим воротам. Если же это происходит, на тебя сразу обрушивается настоящий шторм. И устоять под таким психологическим стрессом может далеко не каждая сборная.

Мы вот в Кельне выдержать его не смогли. И в Сочи едва тоже не наступили на те же самые грабли.

Тренеры нашей сборной должны обратить внимание на этот факт. Ведь в КХЛ команда, которая повела в счете 2:0 зачастую сбрасывает обороты и начинает действовать более спокойно. А против канадцев так играть нельзя! С ними в этот момент надо наоборот еще сильнее мобилизоваться, действовать предельно собранно и строго.

- Канадцы в Сочи просматривают одних игроков, в Санкт-Петербурге их сменят другие кандидаты в сборную. Затем последует обкатка команды в Евротуре… А вот американцы генменеджера сборной буквально на днях только назначили. Они что, так уверены в своих силах?

- Канадцы заранее готовят плацдарм для своего успешного выступления на Зимних играх и правильно делают. Разработали целую программу, озвучили ее и вот в Сочи приступили к реализации своего олимпийского плана.

Это грамотная и продуманная стратегия. Очевидно, что Канада сделала ставку на своих игроков, выступающих в Европе. Благо, их тут немало.

Меня абсолютно не удивляет сильное желание канадцев сыграть на наших летних турнирах и Евротуре. Поймите, когда НХЛ диктует свои условия и отпускает игроков на ОИ в последний момент, тут уж ничего просто не поделаешь. А так… в Канаде прекрасно понимают, что сборную надо к соревнованиям готовить. И чем больше, тем лучше. Ну и потом заокеанские тренеры плохо знают игроков, выступающих в Европе. Им просто необходимы эти матчи, чтобы понять, что они из себя представляют и выбрать из них 25 лучших хоккеистов.

Что касается американцев, я думаю, что они ориентируются на свой студенческий хоккей. Там приличный уровень, не случайно игроки оттуда частенько попадают на чемпионаты мира.