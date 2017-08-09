«Шарапова еще способна на чудеса». Камельзон – о будущем россиянки

Мария Шарапова, получив травму с Стэнфорде, снялась с турнира в Торонто, стартовавшего на этой неделе. Заслуженный тренер России и Украины, тренер сборной России Владимир Камельзон – о том, почему «ломается» экс-первая ракетка мира.

МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМЫ?

Невозможно. Нет. Ни одну травму в теннисе нельзя исключить заранее, как не строй и не планируй подготовительный процесс. В плане движений это слишком непредсказуемый вид спорта. Есть набор базовых, упрощенных действий, которые часто используются и стабилизируют нагрузку на организм. Проблема в том, что этих действий недостаточно. Шараповавыходит на корт не играть, а выигрывать. Когда борешься за каждое очко, то нужно быть готовым к нестандартным ситуациям. Поэтому теннисисты и прыгают, и летают порой так, что смотришь со стороны – и думаешь: «Так ведь убиться можно!». Любое резкое движение в таких условиях способно вызвать травму. Каждый возможный вариант в матче на тренировках не спланируешь. Нужную мышцу или связку к ней не подготовишь. А организм спортсмена, как любая цепь – рвется там, где тонко. Дернуло тут, дернуло там – плечо, бедро, лодыжка… Иногда легкое повреждение позволяет закончить матч. И даже его выиграть. Но если болит – то болит. Рисковать усугублением травмы никто не хочет. Я видел ту игру Шараповой на турнире в Стэнфорде против Дженнифер Брэйди. Неровный был матч! Маша легко взял первый сет 6:1, но стала экономить силы во втором. Думала – справится, но в итоге отдала партию (4:6). Потом собралась, вновь заиграла, как умеет – и вынесла американку с сухим счетом. Но сразу подумал – второй круг против Леси Цуренко ей не пройти. Так и вышло. Правда, Мария на этот матч не вышла вовсе.

ПОВРЕЖДЕНИЕ НАСТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО?

Мы не знаем наверняка. Если врачи посоветовали Марии поберечься – значит, на то были причины. Возможно, она могла бы выступить на этой неделе. Но тут надо понимать – Шарапова играет не из-за денег. Большинство – да, теннис дает хорошие доходы. Но не Маша. Она настолько богата, что было бы желание – на свои средства могла бы провести хоть Уимблдон, хоть US Open! Шараповой куда важнее ее имидж. Имидж выдающейся спортсменки. Кроме побед ей ничего не важно. Отбыть на корте номер – не про нее. За это публика Шарапову и любит. Взять тот же Стэнфорд – на матч Марии в первом круге собрался полный стадион! А после нее – опустел. И оставался таким до самого финала. Болельщикам нужна Шарапова. Шараповой – победы. Если она понимает, что не готова выступать на высшем уровне – то лучше сняться. Что Маша и сделала - и в Стэнфорде, и на этой неделе в Торонто.

МОЖЕТ, МАРИЯ РЕЗКО ВЕРНУЛАСЬ?

Возможно, и так.

За долгий перерыв тело «садится». Отвыкает от повышенных нагрузок. Тренировки – одно, матчи – другое. После длительной паузы в турнирный график нужно «вливаться» постепенно. Шарапова сама себе задала очень жесткий темп, выступая каждую неделю. Возможно, ее организм такого темпа не выдержал и это привело к травме ноги в Риме.

Впрочем, всегда легко судить со стороны. Маша – не глупая девица. Никто, кроме нее, не знает, в каком состоянии она находится. Если Шарапова решила, что способна справиться с подобным графиком, значит, на это были веские причины. В конце концов, у Маши есть команда, которая следит за каждым ее чихом. И способна любой «чих» анализировать. Ошиблись? Не исключено. Но, повторюсь – от травм никто не застрахован. Как бы ты не старался их избежать, в спорте бывает всякое. Возможно, два повреждения подряд – результат промашек в подготовке. Возможно – простая, хоть и обидная случайность. Мы тут любые домыслы можем строить, но Шараповой и ее окружению виднее.

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТ?

Да, Марии – 30 лет. Солидный возраст для спортсменки… Но честно скажу – не заметно, чтобы он как-то на нее влиял. Шарапова молодо выглядит, остается такой же «крепышкой», какой мы ее знаем на протяжении всей ее карьеры. И все еще способна на чудеса на корте.

Теннис Шараповой очень зависит от ее формы. В первую очередь – физической. Именно мощь и сила, с которой она может бить по мячу, дает ей преимущество над большинством соперниц. Уйдет эта мощь – Мария лишится большинства своих козырей. Хотя это касается не только ее. Современный теннис – в том числе, женский – в первую очередь ориентирован на «физику». Без атлетизма на корте ловить нечего. Хоть наизнанку вывернись, а побеждать не сможешь. По крайней мере – не на том уровне, к которому стремится Шарапова. Повлияют ли травмы на ее состояние? Маше, увы, не привыкать к «болячкам». Но раньше она всегда находила возможность и силы вернуться на прежний уровень. После любых проблем, любых перерывов. Вносила коррективы в игру, меняла подачу, технику ударов – и возвращалась в элиту. Пока я не вижу, что может ей помешать сделать это снова. Она все еще крепко стоит на ногах, природные данные никуда не делись, мотивация и трудолюбие – тем более. Так что Мария еще способна нас всех порадовать успехами.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Есть, конечно, пример Федерера. Еще год назад никто не верил, что Роджер вернется на свой прежний уровень. Снова сможет побеждать на «Больших шлемах». Возраст, травмы, долгий перерыв… Да даже я не верил – а я ведь очень люблю Роджера! Но в результате он удивил всех. Включая Камельзона. Пропустил полгода – и сходу взял Australian Open с Уимблдоном.

Но с Шараповой такого не будет. Во-первых – она женщина. Другое строение тела, другие особенности… Да, есть уникумы – вроде Серены Уильямс. Вот ей бог дал здоровья, что некуда девать! Увы, Марии столько не отмерили. Я и не ждал, что она сразу после возвращения войдет в элиту. Смотрел матчи Шараповой в Штутгарте, в Мадриде – лишь убеждался, что процесс затянется. Ей нужно время, чтобы вернуться в колею. Чтобы набрать физическую форму. Насколько все это растянется? На месяц, полгода, год? Давайте доживем до конца этого сезона. Если Шараповой дадут wild card на US Open - а я уверен, что дадут! – она может «пошуметь» в Нью-Йорке. Не позволит здоровье – дождемся осени или следующего года. Стоит ли брать перерыв? Возможно, стоит. Но как мы можем что-либо советовать Марии, не знаю ее ситуацию изнутри? Как она ест, как она спит, как тренируется и как себя ощущает… Есть вопросы, ответы которые не даст ни ее доктор, ни личный тренер. Только Шарапова может понять, на что она готова в данный момент.

Но точно знаю – она не будет возвращаться, пока не поймет, что способна побеждать. На самом высшем уровне. Иначе ей просто неинтересно играть в теннис.