«Спартак» – это похороны? Почему чемпион покупает игроков дороже, чем продает?

«Советский спорт» изучил трансферы московского «Спартака» за последние пять сезонов.

В «Спартаке» что-то не так. Сегодня это можно сказать с уверенностью. И дело даже не в поражении от «Зенита» с разгромным счетом.

Покупки в это трансферное окно отсутствуют напрочь: арендованный хорват и бесплатный серб – не в счет. Главный тренер откровенно обвиняет руководство в невыполнении его требований по укреплению команды, не только качественному, но и количественному. Руководство готовится за 20-25 млн евро приобрести 24-летнего бразильца, до сих пор выступающего во внутреннем чемпионате и перешедшего в большой футбол из футзала лишь в 19 лет. При этом основные торги идут не с другим клубом, а с «группой предпринимателей».

Да что там, до сих пор не подписано новое соглашение с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. Сага с этим контрактом уже обросла ворохом слухов и сплетен. По последним из них, на продлении договора хотят нажиться какие-то третьи лица…

Вот «Советский спорт» и решил изучить трансферы московского «Спартака» в это межсезонье и за последние пять лет. Выяснилось много интересного.

«Спартак» умеет покупать футболистов…

Оказывается, чемпионы достаточно грамотно ведут себя на трансферном рынке, когда дело касается покупки игроков. Во всяком случае, так может показаться на первый взгляд.

За последние пять сезонов красно-белым клубом было куплено 24 игрока. Их общая трансферная стоимость составила 123,1 млн евро – в среднем по 5,13 за футболиста. Мы сравнили эту цифру с рыночной стоимостью игроков на момент покупки. Тут помогло стандартное мерило футбольного рынка – ресурс Transfermarkt. На момент покупки всех этих игроков их общая рыночная стоимость составляла 115,8 млн евро.

Выходит, «Спартак» переплатил всего 6% за футболистов, которые ему были необходимы. Если учесть еще и пять игроков, которых клуб за это время взял на правах свободных агентов и их общую рыночную стоимость в 14,7 млн евро, получается, что действующий чемпион страны вообще купил новичков ниже рынка. Для топ-клуба, стремящегося получать только лучших футболистов – почти уникальный случай!

Как команде это удается? Гениальный менеджмент? Или мы имеем дело с покупкой неликвида, который другие клубы готовы сбывать даже по заниженной стоимости – лишь бы избавиться от игрока?

…но не умеет продавать

Чтобы понять это, мы проанализировали продажи «Спартака» за этот же период. Статистика действительно поражает.

За это время клуб покинуло 26 футболистов, приобретенных ранее за деньги. За этих игроков команда в свое время отдала 116,2 млн евро. Как вы думаете, сколько «Спартак» получил за них? Всего 48,1 млн евро – на 58,6% меньше того, что за них отдали. Клуб прогадал больше чем вдвое!

Неужели игроки так деградировали за то короткое время, когда они находились в «Спартаке»? Возможно, но не так сильно. Их рыночная стоимость на момент продажи оценивалась на уровне 75,5 млн евро. Клуб продал их на 36,3% ниже рынка – больше, чем на треть! 12 из 26-ти игроков покинули клуб и вовсе бесплатно.

Кому это выгодно?

Что происходит? Неужели команда с менеджментом, который может проворачивать такие гениальные сделки по покупке футболистов, не умеет их продать? Или в «Спартаке» просто стараются как можно скорее спихнуть «неликвид», не думая о финансовых интересах клуба? А может, команда и вовсе покупает футболистов не для того, чтобы они выходили на поле? Эдакая сделка ради сделки, ради комиссий, скрытых комиссий, подъемных… Главное – купить, а куда его деть потом – не так важно.

Клуб в этом даже может не участвовать – все проворачивают другие участники сделки. Ведь для клуба, как для организации, важно получать выгоду. Ему не с руки продавать себе в убыток. Естественно, все это верно лишь в том случае, если владелец клуба тратит свои деньги, как это делает Федун. Так?

Выводы? Не находясь не то что внутри клуба, а внутри всех этих сделок, какие-то выводы делать крайне трудно. Со стороны все это выглядит так, будто «Спартак» проворачивает много невыгодных для себя сделок, особо не волнуясь о последствиях. С какой-то заметной выгодой за пять лет было продано всего три игрока. Остальные продажи – в убыток, даже, когда футболист уходит на следующий сезон, не успев состариться.

Но ведь сделки не могут быть невыгодными для всех. Кто-то на этом наживается. Если не клуб, который, судя по происходящему, перед собой такой задачи вообще не ставит, то кто?