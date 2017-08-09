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США на допинге? Возможно, «банки» – величайший обман в истории спорта

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
США на допинге? Возможно, «банки» – величайший обман в истории спорта
Фото: Gettyimages.ru

Олимпийские игры 2016 года, которые проходили в Бразилии, невообразимым образом ввели моду на традиционную китайскую медицину у спортсменов.

Как это произошло? Дело в том, что самый титулованный спортсмен планеты, американский пловец Майкл Фелпс на протяжении всей Олимпиады щеголял «нарядом» в горошек – на его теле просто невозможно было не заметить многочисленных багровых следов круглой формы.

Объяснение не заставило себя ждать – это следы от медицинских банок, которые вдруг начали помогать американцу в его спортивных достижениях. Тут же на многочисленных телеканалах появились видео, как Фелпсу ставят эти самые банки – никаких секретов – все открыто – хоть трогай.

Удивительно одно: до этого момента банки использовали только представители родины этого чудодейственного средства – в сборной Китая. Вот только в Китае их используют не как тонизирующее средство для мышц, а как средство для выведения токсинов. В США эту методику много исследовали и не сумели научными методами доказать пользу от этой процедуры. Эффект от банок сравнили с эффектом плацебо – чистое самовнушение. Вот только, зачем пловцу, который на протяжении десятилетия выигрывал все, что только можно было выиграть. Неужели он вдруг потерял уверенность в себе?

Ответ нашелся неожиданно, когда мы решили пообщаться с российским ученым-генетиком Ильей Духовлиновым, руководящим одной из частных лабораторий в Санкт-Петербурге и работающим в том числе и в области спорта.

– Следы от банок находятся на широчайших мышцах, трицепсах и бицепсах американских атлетов отмечает Илья Владимирович. – Видны следы от банок на суставах. Пятна находятся на тех мышцах, которые играют у спортсмена ведущую роль при выполнении движений во время соревнования.

С 2012 года появились первые работы на лабораторных животных, в организм которых с помощью банок вводились генотерапевтические препараты.

– То есть, с помощью банок можно вводить допинг в организм?
– Сам процесс введения назывался suction (всасывание, присасывание) и сами устройства – suction device (отсасыватель). По своему принципу эти устройства поразительно схожи с банками традиционной медицины. И на лабораторных животных они оставляли аналогичные пятна. Однако, было показано, что на основе такого всасывающего устройства возможна технология по введению генотерапевтических препаратов и не только. Первые эксперименты в 2012 году проводились с ДНК. Препараты из ДНК наносились на кожу, после этого кожа подвергалась воздействию банки-отсасывателя и ДНК проникала в клетки в местах постановки банок. Под воздействием вакуума происходило повреждение тканей и клеток, воспаление и последующие процессы регенерации начинали очень интенсивно включать в восстанавливающиеся клетки любые вещества, которые вносились в зону такого повреждения.

– Но ведь сейчас умеют обнаруживать генный допинг.
– Гены попадали в организм, но работали локально, их продукты могли стимулировать мышцы, органы, оказавшиеся под пятном от банки, при этом не было системного воздействия. В медицинской литературе опубликована серия таких работ, имеются чертежи таких «отсасывателей» которые использовались для генотерапии. Использование таких отсасывателей описано и для применения других фармакологических средств, когда их необходимо доставить локально, не оказывая системного воздействия. При таком подходе любые анализы мочи будут отрицательными на допинговые вещества, а сам допинг будет находиться в местах применения банок и воздействовать на работающую мышцу.

– Можно ли с помощью банок замаскировать следы от такого допинга?
– Следы на теле спортсменов поразительно схожи со следами, которые может оставлять такая технология применения допинговых средств. В свете этого необходимо обратить внимание и на китайскую сборную выступающую на Олимпиаде. Наличие многочисленных «спортивных тейпов» на коже может скрывать следы применения аналогичных устройств или сами тейпы могут маскировать использование фармакологических пластырей, которые доставляют вещества трансдермально и так же локально в то место, где они находятся.

– То есть, допинг можно вводить и с помощью пластыря?
– На данный момент, как в Китае, так и в США проводится много работ по доставке веществ трансдермально – через пластыри, которые могут выглядеть идентично тейпам.

– Может есть еще какие-то виды допинга, который ВАДА не может обнаружить?
– Теоретически, возможно вообще существование приемов, увеличивающих работоспособность спортсмена, но эти приемы не являются чем то, что может быть нарушением и не входят в этот список ВАДА. Например, пересадка мышечной ткани. Или удаление из крови веществ, ингибируюших, сдерживающих рост мышц. Или увеличение числа рецепторов к гормонам. Не самих гормонов, а рецепторов к ним. 

Это все возможные приемы, которые вполне могут помочь спортсмену справляться с чудовищной нагрузкой и сохранить здоровье. 

– Создается впечатление что без допинга вообще невозможно выигрывать.
– То, что спортсмену необходима лекарственная поддержка это очевидно. У них очень большие перегрузки. Вы сами представьте, что вы в пустыне бежите. Вам нужно литров пять воды в сутки. Или сидите в офисе весь день. Два литра достаточно. А спортсмен? Мы его грузим-грузим, в его организме истощаются тестостерон, ростовые факторы, а мы ему их не даем. Это не правильно. 

Поэтому необходим очень грамотный подход, и создание современной школы спортивных врачей, что бы и юридически все было законно, и здоровье спортсменов не страдало.

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