«Ставка на блогеров и YouTube». Как Сочи собрал лучший предсезонный турнир КХЛ

Турнир Sochi Hockey Open получился не просто предсезонным, а прогрессивным. Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему.

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Собрать на одном турнире олимпийскую сборную России и сборную Канады, СКА и «Магнитку», повторив недавний финал Кубка Гагарина, а также экзотический «Куньлунь» - это очень сильно. Не хватает только ЦСКА, и я спросил об этом генерального директора ХК «Сочи» Сергея Воропаева. Он напомнил, что ЦСКА приезжал в прошлом году, но теперь у московских армейцев возникли другие планы.

А состав участников собрать было не трудно. Август, море, Сочи, хоккей – турнир создали, и многие команды сами выразили пожелание тут сыграть. Некоторым пришлось даже отказывать. Вот так Sochi Hockey Open стал главным предсезонным турниром в КХЛ. В следующем году обещают собрать его снова. Позовут лучших из лучших.

2. СБОРНАЯ КАНАДЫ

Да, организаторам повезло, что НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде, и канадская федерация была вынуждена срочно наигрывать олимпийскую сборную. Но ведь Канада выбрала не всех, а только турниры в Сочи и Санкт-Петербурге.

Матч канадцев против России (2:3) стал жемчужиной турнира и собрал почти 12 тысяч зрителей на трибунах, напомнив об аншлагах на Олимпиаде-2014. А еще удалось посмотреть в деле возможного соперника по Пхенчхану. Да, немногие канадцы из этого состава попадут на Олимпиаду. Но мы примерно поняли, что они собой представляют.

3. РАСКРУТКА ТУРНИРА

Мы обсуждали это в кругу коллег, и пришли к выводу: да, самым изобретательным клубом КХЛ по раскрутке хоккея и маркетингу считается СКА. Однако ХК «Сочи» придумал такую фишку, которой еще не было в Санкт-Петербурге, сделав ставку на популярных видеоблогеров YouTube.

Как объяснил Воропаев, ему нужно привлекать не только хоккейную аудиторию. Он сам смотрит YouTube, и далеко не все блогеры ему нравятся. Но он оценивает их умение вызывать к себе интерес. Ведь каждое их видео собирает миллионы просмотров.

Да, рекламная инсталляция в каждое видео стоит порядка 300-400 тысяч рублей, и сами блогеры это не скрывают. «Это не дешевая история, - подчеркнул гендиректор. – Но нам удалось договориться, существенно снизив цену».

Вообще сейчас YouTube способен убрать любой федеральный телеканал. За этим не только будущее, но и настоящее. Вот «Сочи» и сделали оригинальный ход.

4. РАБОТА С ПРЕССОЙ

Собрать журналистов из лучших СМИ страны. Привезти в Сочи, организовать все условия для работы… Слушайте, вокруг столько людей, что загрузка как во время чемпионата мира! Посмотрите на состав олимпийской сборной России, на Илью Ковальчука, Майка Кинана, Сергея Зубова, Илью Воробьева и многих других. Летом хоккеисты общаются спокойно, говорят интересно. Прям душа радуется.

5. ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ

Так получилось, что я был в Сочи только зимой – на Олимпиаде, «Матче звезд» КХЛ. Все было прекрасно, но летний город поразил. Ну чем не Барселона или Майами? «+35» на термометре. Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов приходит на встречу с журналистами в шлепках на босу ногу. Все хоккеисты гуляют в шортах. Через дорогу от стадиона – Черное море. В местных отелях раздают билеты на хоккей. Да, стадион «Большой» на Sochi Hockey Open собирался целиком не всегда. Но какая же приятная обстановка! Слушайте, можно ли весь регулярный чемпионат КХЛ провести летом в Сочи, а зимой пусть только сборная готовится к февральской Олимпиаде? Сделаем большое-пребольшое окно, и возьмем золото в Пхенчхане.