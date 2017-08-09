Правило, которого нет. О невероятном трансфере Неймара

То, что футбольный мир сошел с ума, стало понятно давно. Только трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» никого, почему-то, не удивил. По настойчивости руководства парижан можно было догадаться, что так просто они не отстанут. Да и футбольный болельщик привык к тому, что большие игроки продаются за большие деньги. Только КАК это происходит – вот это вызывает все больше вопросов. Об этом – в материале нашего автора.

Уход Неймара из каталонского суперклуба был проведен по занятной схеме, в которой бразилец сам выкупил свой контракт у работодателя, став послом чемпионата мира 2022 в Катаре и получив за это солидное вознаграждение – 222 миллиона евро, поступившие в казну «Барселоны». Это не что иное, как красивый обход финансового фэйр-плей, главным принципом которого является то, что с 2010 года европейские клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают. Как выяснилось, могут. Было бы желание и возможности.

Конец летнего трансферного окна обещает быть более захватывающим, чем матч за Суперкубок Европы, сыгранный вчера в столице Македонии. «Барселона» должна ответить. Причем сделать это максимально громко и помпезно. По информации на сегодняшний день, известно, что Усман Дембеле, по всей видимости, и станет заменой Неймару. Партнер вингера «Боруссии» Александр Исак невольно раскрыл планы двух клубов о трансфере. Он выложил фотографию Дембеле в инстаграме, сопроводив её фразой, которую не нужно лишний раз объяснять: «Good Luck bro». Позже Исак фото удалил, но интернет не обманешь. С высокой долей вероятности, Дембеле подпишет контракт с «сине-гранатовыми». Стоимость сделки составит, по-видимому, 120 миллионов.

Не привык оставаться в стороне от громких трансферных событий босс «Реала» Флорентино Перес. Но главная цель мадридцев в это межсезонье, Киллиан Мбаппе, – если верить Telefoot – готов отказать «Реалу» и перейти в «ПСЖ». По слухам, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи убедил 18-летнего нападающего остаться в Лиге 1 и поиграть вместе с Неймаром. Если это правда и Мбаппе собрался в Париж, то фаворитом предстоящей Лиги Чемпионов без преувеличения можно будет считать «ПСЖ».

И все-таки не покидает чувство тревоги. Ведь правило финансового фэйр-плей, введенное Мишелем Платини, не подтверждает безубыточность клубов, а показывает могущественность его владельцев. Но, как известно, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Гранды европейского футбола ловко обходят регламент, а клубы, выступающие за пределами «пятерки» сильнейших чемпионатов, не могут в него вписаться, потому что по итогам года с трудом закрывают все долги, да и то далеко не все. Яркий пример - стамбульский «Галатасарай», из-за дисквалификации пропустивший еврокубковый сезон-2016/17. И это один из самых успешных и влиятельных клубов Турции.

Итак, ситуация, сложившаяся в современном футболе, выглядит парадоксальной. С одной стороны, для участников еврокубков существует финансовый фейр-плей, а с другой – есть примеры, как это правило обойти. И пусть чиновники УЕФА грозятся ужесточить политику «честной игры», но когда это произойдет и насколько новые изменения будут эффективны, сказать сложно. Остается ждать и следить за новостями. Есть ощущение, что в скором будущем статус «самого дорогого игрока мира» перейдет от Неймара к кому-нибудь другому.