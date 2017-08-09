Дэйв Кинг: Почему Россия – фаворит Олимпиады? У вас есть Ковальчук и Дацюк

Обозреватель «Советского спорта» беседует с Дэйвом Кингом – одним из тренеров сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане.

В ГОСТЯХ У «МАГНИТКИ»

Еще недавно в плавании конкурентом всей России считалась американка Лилли Кинг. А теперь в хоккее снова появился Дэйв Кинг – мозговой центр сборной Канады на будущей Олимпиаде в Пхенчхане.

Да, состав «Кленовых листьев» возглавляет тренер Уилли Дежарден, которого недавно уволили из «Ванкувера». Но мы думаем, что главная фигура в штабе – все-таки Кинг, которому 22 декабря исполнится 70 лет. Он родился в один день и почти в один год с отечественным хоккеем.

Возглавлял сборную Канады с 1983 по 1992 годы. Возил ее на три Олимпиады, на которых и не слышали об игроках НХЛ. Руководил даже сборной Японии на Играх в Нагано. А как забыть работу мистера Кинга с мая 2005-го по сентябрь 2006-го?

Тут в Сочи канадский тренер заглянул в гости к «Металлургу» спустя 11 лет. Тепло пообщался с Геннадием Величкиным, Ильей Воробьевым, хоккеистами клуба. Чтобы вечером выйти против них в официальном матче Sochi Hockey Open.

«ЧЕМ-ТО ПОХОЖЕ НА КУБОК МИРА»

- Какая польза для сборной Канады в том, что она участвует в летнем предсезонном турнире в Сочи?

- Отличная идея, что мы решили приехать сюда. Если не брать НХЛ, тут собраны многие сильнейшие хоккеисты мира из лиги КХЛ. Хорошая проверка для наших игроков. А матч Россия – Канада – это всегда отличная афиша.

- Почему вы так высоко котируете игроков КХЛ?

- Это мастера высокого класса. Я вижу, как хорошо они тренируются летом, и какую форму набирают. Это серьезные соперники. И многие из них примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Вот посмотрите на сборную России, сколько там молодых ребят в составе. Очень перспективные, кто-то со временем пробьется в НХЛ. У нас получился очень трудный матч против россиян. И это здорово для взрослой сборной. Мы видим, какой у нее резерв. Чем-то похоже на Кубок мира, где играла сборная молодых звезд Северной Америки, которая влюбила в себя всех. И это прекрасно, что на турнир в Сочи заявили такую команду.

- Как сборная Канады собирает состав под Олимпиаду?

- Мы начали работать еще в прошлом сезоне, просмотрев некоторых игроков и Европы на Кубке Германии и Кубке Шпенглера. Теперь изучаем канадцев из КХЛ, в вашей лиге тоже есть хорошие мастера. И я думаю, многие наши парни из КХЛ поедут в Пхенчхан, потому что это вторая по силе лига в мире.

«РЕШЕНИЕ НХЛ РАЗОЧАРОВАЛО»

- Можете сравнить эту ситуацию с тем, что было у вас в 1984, 1988, 1992 годах? Вы тогда тоже руководили сборной Канады, и игроки НХЛ не приезжали на Олимпиаду.

- История чем-то похожа. Но разница в том, что мы собираем хоккеистов из разных клубов, должны найти между ними взаимопонимание. Мы делаем это через летние турниры, также сыграем на «Кубке Карьяла» в ноябре в Финляндии, на Кубке Первого канала в России в декабре.

А раньше у нас была уже готовая олимпийская команда, которую мы наигрывали, и у нас было гораздо больше времени на подготовку.

- Что вы думаете о решении НХЛ не отправлять своих игроков в Пхенчхан?

- Это разочаровало многих болельщиков. Все хотели увидеть соревнование, в котором участвуют лучшие хоккеисты мира. Олимпиада проходит раз в четыре года, и это всегда прекрасная возможность.

Но уверяю вас, что турнир в Пхенчхане все равно получится очень интересным. Россия, Швеция, Финляндия, другие сборные наберут приличный состав. Это будет соревнование равных команд. Высокое качество хоккея, крутая интрига.

«МЫ ПОДУМАЕМ О ВЕТЕРАНАХ»

- Почему многие в Канаде говорят, что Россия будет иметь преимущество в Пхенчхане? Ведь у нас на Олимпиаде тоже не сыграют главные звезды – Малкин, Панарин, Тарасенко, Бобровский…

- Мы так говорим, потому что Россия может заявить на Олимпиаду таких игроков, как Илья Ковальчук, Павел Дацюк, вернулся Андрей Марков…

- Но они – возрастные хоккеисты.

- Вы совершенно правы. Но они остаются очень хорошими игроками. У них есть мастерство, опыт и большое желание отдать все силы на Олимпиаде, сражаясь за страну. Думаю, они покажут наилучший хоккей. Это главный турнир в их жизни.

- Будет ли Канада привлекать ветеранов вроде Джерома Игинлы, Шейна Доуна, которые не имеют новые контракты? Или вот Майк Фишер недавно завершил карьеру в НХЛ.

- Да, у нас есть возможность взять в состав таких хоккеистов. Другое дело, что они еще могут подписать контракт ближе к сезону. Но если нет, мы обязательно начнем с ними переговоры. Нам интересно любое усиление.