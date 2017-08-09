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Есть и покруче Капризова! Шесть игроков сборной, лихо проявивших себя в Сочи

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Есть и покруче Капризова! Шесть игроков сборной, лихо проявивших себя в Сочи
Фото: КХЛ-Фото

Дмитрий Пономаренко подводит итоги выступлению олимпийской сборной России на SochiHockey Open и выделяет в ней наиболее ярких игроков.

Сегодня завершается самый представительный предсезонный турнир КХЛ, в котором приняли участие не только ведущие клубы нашей лиги, но также сборные России и Канады.

И пусть нашу страну там представляла только так называемая олимпийская сборная, в которой собраны не все наши сильнейшие игроки, а те, кто пока только борется за свое право оказаться в основном составе на Играх-2018 в Корее. А тренирует ее соответственно не Олег Знарок, а его тезка Олег Браташ…

Но сборная есть сборная. И ее игроки прошли первую проверку в олимпийском сезоне. Тем более – выиграли турнир, одолев по его ходу и боевитых канадцев, и маститых питерских армейцев. Так кто же из них и как себя показал? Предлагаю выделить самых ярких персонажей нашей национальной команды.

1. Артем Федоров, 23 года, «Салават Юлаев»

Мало кто мог предположить, что именно уфимский форвард окажется одним из лучших бомбардиров в сборной России. По сути, Федоров, перешедший летом в «Салават Юлаев» из московского «Динамо», в команде новичок. Он и в КХЛ то выступает не так давно…

Однако именно Артем забивал за сборную очень важные голы. Сперва сам поразил ворота канадцев. Затем принял участие, как распасовщик, в решающем голе в их ворота.

А в финале со СКА, сравнял счет (3:3) в третьем периоде. 3 (2+1) очка. Получается, и голеодор, и боец! Самые важные качества для олимпийского турнира.

2. Михаил Григоренко, 23 года, ЦСКА

Вернувшийся из НХЛ в ЦСКА накануне Олимпиады Григоренко стал самым результативным игроком сборной по итогам этого турнира. И пусть сам Михаил голами не отличился, но со статистикой не поспоришь – 4 (0+4) очка. А все потому, что пластался за команду и в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах, добиваясь успеха. Все его результативные баллы набраны в битвах со знаковыми противниками – сборной Канады и СКА.

3. Роман Любимов, 25 лет, ЦСКА

Еще один вернувшийся в сборную московский армеец явно претендует на место в основном составе сборной России, за которую он уже выступал (и весьма успешно) на ЧМ-2016 в Москве.

На счету Любимова 3 (1+2) очка. Но давайте отметим, что именно его шайба в ворота Канады стала победной для россиян. А у таких голов, согласитесь, особый статус! Еще два очка он набрал в упорной битве со СКА.

Может, все-таки зря Знарок весной не включил Романа в состав нашей команды и на ЧМ-2017?

4. Егор Коршков, 21 год, «Локомотив»

Ярославский форвард также проявил ярко выраженные бомбардирские качества. У Коршкова по итогам трех матчей – 3 (2+1) очка. Он отметился голами в ворота ХК Сочи и СКА.

5. Павел Красковский, 20 лет, «Локомотив»

Не отстал от Коршкова и его партнер по звену Красковский. Тоже 3 (1+2) очка, набранные, естественно, в тех же самых поединках. Этот нападающий уже в прошлом году выступал за сборную России на Евротуре. И, судя по всему, амбиций не утратил.

6. Кирилл Капризов, 20 лет, ЦСКА

Молодому форварду, перебравшийся летом в Москву из Уфы, пока никак не удается подтвердить в ЦСКА свои качества прирожденного снайпера, человека с очень тонким голевым чутьем.

Голов на счету Капризова пока нет. Ни в ЦСКА, ни в олимпийской сборной. Но это не мешает ему набирать очки. В Сочи на счету Кирилла 3 (0+3) результативных балла. Причем, дважды он на пару со Станиславом Галиевым открывал счет в матче, задавая тон.

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