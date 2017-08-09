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«Каспаров возвращается! Ему ничего не надо доказывать, он и так великий чемпион»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Каспаров возвращается! Ему ничего не надо доказывать, он и так великий чемпион»
Фото: «Советский спорт»

Действующий чемпион России, тренер женской сборной, гроссмейстер Александр Рязанцев – о возможном возвращении Гарри Каспарова.

Напомним, в Сент-Луисе с 13 по 17 августа пройдет турнир по рапиду и блицу с участием 10 гроссмейстеров, в котором сыграет и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

- Этот турнир может быть первым шагом к реальному возвращению Каспарова?
- Я бы не назвал это возвращением. Каспаров уже играл блиц в Сент-Луисе, теперь решил попробовать сыграть в турнире по рапиду. А какие у него мысли на будущее, трудно сказать. Гонорар за участие? Каспаров никогда не играл в коммерческих турнирах без особых персональных условий, думаю, и сейчас ничего не изменилось.

- Рапид уже ближе к классике. Сможет ли Каспаров после 15 лет без практики соперничать на равных с нынешними топ-гроссмейстерами?
- Независимо от результата Каспарова, само его участие в турнире привлечет большое внимание. Думаю, он покажет неплохую игру, но результат предсказать сложно. Игровая практика – вещь важная. Но, возможно, Гарри Кимович с кем-то сыграл тренировочный матч накануне. В какой форме он подошел к турниру, будет ясно по первым партиям.

- И все-таки есть мнение, что с топ-гроссмейстерами Каспарову будет тяжело соперничать.
- Не могу согласиться с этой точкой зрения. Каспаров во время своей карьеры проделал колоссальный объем работы. Понимание шахмат у него на самом высоком уровне до сих пор. Думаю, он просматривает партии, сыгранные в ведущих турнирах, поэтому он в курсе новых идей. И если Каспаров готовился к турниру, то может выступить очень прилично. В каких-то узких дебютных линиях, возможно, нынешние гроссмейстеры и будут иметь некоторое преимущество, но в понимании шахмат, вряд ли.

И потом, надо учесть, что в быстрых шахматах выбор дебюта намного шире, чем в классике, можно сыграть и не самые корректные варианты.

- Не подорвет ли Каспаров свой имидж великого и ужасного, каким он остался в истории шахмат, в случае неудачного выступления?
- Каспарову точно доказывать ничего не надо, он великий чемпион и всем все давно доказал. Его имя вписано в историю.

Общий призовой фонд турнира – 150 тысяч долларов.

Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).

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