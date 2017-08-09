Обыкновенное чудо. Невероятный гол Чудинова со своей половины площадки (видео)

Поможет ли гол защитника олимпийской сборной России Максима Чудинова, забитый из своей зоны в ворота его клуба СКА, постучаться в двери национальной команды для Пхенчхана?

Жаль, что эту уникальную шайбу не видел главный тренер СКА и российской национальной команды Олег Знарок. В финале его на скамейке запасных не было. Чудинов, откомандированный в олимпийскую сборную, от питерской лавки из своей зоны запустил свечу. Шайба ударилась перед вратарем Коскиненом о лед и лягушкой запрыгнула в ворота мимо изумленного и явно расслабившегося финна. Олимпийцы держали оборону в меньшинстве. Автор чудо-гола с улыбкой сверлил взглядом экран медиакуба, на котором крутили повтор момента.

А болельщики-аксакалы наверняка вспомнили знаменитую «воздушку» Анатолия Фирсова в матче с канадцами на ЧМ-1967 в Вене. Легенда тогда сравнял счет, как и Чудинов, броском свечкой. Отправил шайбу в чужую зону и поехал на лавку, где оказался в жарких объятиях партнеров. Наши канадцев с их вратарем-титаном Сэтом Мартиным дожали – 2:1. А историческая «воздушка» Фирсова обросла легендами-небылицами.

Болельщики помоложе сравнят сочинский Чудо-гол с фантастическим броском динамовца Андрея Маркова по воротам «Магнитки» (их защищал Борис Тортунов) на последних секундах третьего периода финала Евролиги-1999. А совсем молодые вспомнят еще свежие щелчки защитника Андрея Кутейкина по нижегородским и питерским воротам в плей-офф-2017. Кстати, в Уфе он же забил омскому финну Рамо примерно с чудиновской точки.

Очень хочется, чтобы этот гол помог питерскому защитнику вернуться на топ-орбиту. Прошлый сезон он вряд ли может занести в актив. В плей-офф он не играл, на чемпионат мира не попал. Хотя в Минске-2014 сыграл добротно и вернулся с золотой медалью.

Сочи для Максима – город фартовый. Вспоминаю премьеру сборной России в сочинском «Большом». На Кубке Первого канала-2013. В матче со шведами Чудинов сделал дубль, и наши вырвали победу в овертайме. В следующем матче с финнами он снова презентовал свой роскошный бросок. Увы, команда Зинэтулы Билялетдинова тогда проиграла и заняла только третье место. Ее главный тренер окончательно разочаровался в кахаэловцах, и на Олимпиаду Чудинова не пригласил.

А сейчас пошли разговоры о его обмене, ведь питерский состав перенасыщен защитниками. Не солить же их! Есть скептики, которых забавляет игровой стиль Чудинова. Маленький, перемещается короткими рубящими движениями. Часто оголяет тылы. Вячеслав Быков в бытность наставником СКА под гнетом негативных эмоций от предновогоднего поражения от «Динамо» назвал Максима «черной овцой». Правда, без указания фамилии.

Гол Чудинова перевернул финал, олимпийцы спасли матч и выиграли по буллитам. Жаль только, что тренеры не доверили автору Чудо-гола исполнить послематчевый бросок.