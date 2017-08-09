Зачем судья по прозвищу «Бакс» сбежал из Украины в Крым? И ждать ли его в России

Один из самых известных украинских футбольных арбитров Юрий Вакс фактически отказался от украинского «футбольного гражданства» – пока в пользу Крыма.

41-летний симферополец назначен на матч Суперкубка Крыма между «Севастополем» и «Евпаторией» 12 августа. Вакс уже сообщил комитету арбитров ФФУ о своем решении «закончить карьеру», удостоился ответной благодарности, а так же вполне естественных в наши дни гневных отповедей от болельщиков. Но, судя по-всему, эта история еще даже не приближается к своему финалу.

Тучи над головой Вакса и еще одного крымчанина Анатолия Жабченко сгустились перед матчем за украинский Суперкубок. Тогда выяснилось, что у арбитров есть российские паспорта, и они многократно нарушали украинские законы. Оба внесены в базу данных «Миротворец», и даже номера их новых российских документов там обозначены.

Жабченко сам отказался судить «Шахтер» и «Динамо» в Одессе, на матчи чемпионата Украины его не назначали. Вакс, как видим, пошел еще дальше. И совершенно не исключено, что он постарается переместиться под российскую футбольную юрисдикцию.

За свою карьеру Вакс, как и любой судья, порой попадал в скандальные ситуации. Но матч «Шахтер» – «Динамо» 7 апреля 2012 года затмил всю его остальную карьеру. Венцом цепочки спорных решений (почти все – в пользу хозяев) стало удаление киевлянина Дениса Гармаша. Якобы за то, что он без разрешения арбитра вернулся на поле после оказания медицинской помощи (на самом деле Гармаш с поля не уходил, а Вакс решил возобновить игру, невзирая на то, что в штрафной площади еще находился врач «Динамо» с чемоданом медикаментов). Позже судья внес изменения в протокол матча, запутав ситуацию еще больше.

Тогдашний тренер «Динамо» Юрий Семин (уверен, он и сейчас отлично помнит эту историю) прокомментировал ситуацию так: «С первых минут мы действовали против 14 игроков. Я такого в жизни еще не видел. Гармаш не выходил на поле, он покидал его пределы. А вратарь начал вводить мяч в игру – это чистейшая провокация!».

Эхо привычного для украинского «классико» скандала получилось максимально громким, а ехидные киевские болельщики посвятили «художествам» Вакса красноречивый видеоклип.





С тех пор имя арбитра стало в украинском футболе нарицательным. Впрочем, Пьерлуиджи Коллина (курировавший работу украинского судейского корпуса до недавнего времени) к симферопольским судьям относился тепло, и задействовал их на международной арене (Жабченко парадоксальным образом работает там до сих пор).

После того, как Юрий Вакс выведет участников крымского суперкубка на поле, пути назад в украинский футбол у него нет. А в в российский? Судя по всему, особого энтузиазма руководители российского футбола, старающиеся в весьма обтекаемых формулировках рассуждать на эту тему – не испытывают.

Андрей Будогосский, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС:

– На данный момент арбитров из Крыма в российском футболе нет. Футбол на полуострове находится под особой юрисдикцией УЕФА, и я затрудняюсь сказать, каким образом Вакс, или кто-то другой может попасть в сферу российского футбола.

Чемпионат Крыма на данный момент проводится под непосредственной юрисдикцией УЕФА, и к РФС отношения не имеет. Более того, с 1 января 2015-го УЕФА запретил участие клубов региона в российских турнирах, после чего исполком РФС исключил их из второго дивизиона.

Но футбольные клубы – фактически полупрофессиональным. А арбитр Вакс привык находиться в лучах славы. Удовлетворит ли его амбиции дворовый, по сути, турнир? Или же судья, которому посвящают клипы, рассчитывает на реинкарнацию в России?