Агенты и экс-владельцы: «В «Спартаке» все может быть

Те, для кого футбольный рынок – не повод для досужих разговоров, а сфера деятельности, по-разному оценили публикацию «Советского спорта» о скандалах в «Спартаке».

Алексей Сафонов, агент:

– В России все может быть. Наверняка в «Спартаке» есть так называемые «жучки», которые предлагают контракт игроку, с хорошими процентами для себя. Может ли он тратить деньги Алекперова? Все может быть, все прекрасно знают, что трансферами в клубе занимается его зять. Так что, пили деньги, не пили, средства все равно в семье остаются (смеется).

Это же старая шутка, когда Федуну говорят: «Вы переплатили там-то и там-то…», на что он отвечает: «Какая разница, деньги все равно в семье…».

Но это все из области предположений. Пока нет жалоб от игроков, нет и предмета для разговора, я не припомню, чтобы кто-то из игроков «Спартака» жаловался публично о своих условиях в контракте.

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»:

– Не думаю, что кто-то наверху в руководстве «Спартака» будет пилить деньги футболистов. У Федуна полная власть, и он сам не допустит подобное. И деньги Аликперова он тратить не станет. Может быть, кто-то из агентов хочет переподписать своих игроков на каких-то лучших условиях, а после заставляют игроков эти деньги отдать. Но это не направление самого клуба, это скорее окружение Федуна, которое играет в свои какие-то игры. И вполне возможно, они своим игрокам обещают пробить больший контракт на условиях, что и выплаты комиссионных будут больше.

– Получается, Федун не контролирует этих людей?

– Ему кажется, что он контролирует. А мне видится противоположное. Судя по тому, кого покупают и как играет потом команда, можно понять, что им манипулируют. Поют ему хвалебные песни, а за спиной делают свои дела.

Арсен Минасов, агент:

– Не готов комментировать слухи. По мне, так это полный бред. Хотя всякое в жизни бывает, есть вещи, которые меня удивляют. Но я сомневаюсь, чтобы в таком клубе как «Спартак», мог быть кто-то кинут.

Как могут пилиться деньги, если будет переподписан контракт у игрока? Допустим, в контракте условно записано, что игрок будет получать 100 рублей, и ему, естественно, будут платить эти 100 рублей. Если ему не будут платить эти деньги, он обратится в палату по разрешению споров ФИФА. И как это может остаться незамеченным, мне неясно.