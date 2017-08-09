Это вы еще не видели! Чудо-гол Чудинова в ворота СКА спас сборную России (видео)

Олимпийская сборная России выиграла Sochi Hockey Open, победив в финале СКА. Ход матча переломила шайба защитника Максима Чудинова.

КУДА ПРОПАЛ ЗНАРОК?

Накануне финала Олимпийская сборная России – СКА внезапно пропал Олег Знарок.

Для начала уточним, что Знарок в данном случае был главным тренером СКА. И выходить должен был против сборной России. Это для него не впервые. В прошлом году Sochi Hockey Open собрал четыре команды, турнир выиграл ЦСКА. Сборная России заняла второе место, но уступила СКА со счетом 1:4.

Тогда матч проходил 6 августа, и Олег Знарок был. А теперь, 9 августа, он исчез. Дата важна, потому что мне стало известно – Олег Валерьевич уехал на юбилей любимой жены. Это дело святое, и Знарок отпросился еще до турнира. Заменил его Харийс Витолиньш, как тогда, в минском финале Россия – Финляндия (5:2), на который Знарок был дисквалифицирован.

Что сказать о самом матче? Стадион «Большой» болел, понятное дело, за сборную России, хотя иногда раздавались голоса и фанатов СКА. На шестой минуте счет открыл Егор Коршков, завершив атаку ярославского звена.

Но потом СКА поднажал и забросил три шайбы подряд. Сначала отличился Александр Дергачев, а через минуту красивый гол забил капитан питерского клуба – Илья Ковальчук поражает ворота Игоря Шестеркина. Когда такое мы еще увидим? Может, через несколько лет, когда Шестеркин уедет в «Рейнджерс», а Кови – тоже куда-нибудь в НХЛ.

ГОЛ В СТИЛЕ МАРКОВА

Счет был 3:1 в пользу СКА, да еще сборная России в конце второго периода схватила удаление. Ну ничто не предвещало интриги!

Но на 37-й минуте в меньшинстве чудо-бросок нанес защитник сборной Максим Чудинов (его из СКА делегировали в команду Олега Браташа на время турнира).

Мы видели, как по ходу плей-офф Микко Коскинен не успевал складываться, и дважды пропускал шайбы после бросков динамовца Андрея Кутейкина со своей половины площадки. Но теперь Чудинов бросал вообще из своей зоны! Помните знаменитый гол Андрея Маркова в финале Евролиги в ворота Бориса Тортунова из «Магнитки»?



Очень похоже, только уровень турнира другой. И представляете, Коскинен снова пустил жуткую бабочку! Только теперь он не сильно расстроился. Искренне смеялся, когда этот ляп показали на табло.

БУЛЛИТ ТКАЧЕВА

Сборная России к восторгу трибун поднажала, и вот уже Артем Федоров в большинстве сравнял счет. А на буллитах сначала Михаил Григоренко красиво забил гол в стиле Петера Форсберга (эту шайбу рисовали на марках после финала Олимпиады-1994). А потом решающий гол забил форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев.

Вот так олимпийская сборная России обыграла канадцев, затем выиграла турнир на стадионе зимних Игр. Жаль только, это случилось в августе. Но будем верить, что и в феврале у сборной России все будет хорошо.

СТАТИСТИКА

Sochi Hockey Open

9 августа

Олимпийская сборная России – СКА – 4:3 бул. (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). Голы: Коршков, Чудинов, Федоров, Ткачев (п.бул.) – Дергачев, Ковальчук, Тихонов.