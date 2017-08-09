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Куда смотрит ВАДА? В США в этом году в три раза больше допингеров, чем в России

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Куда смотрит ВАДА? В США в этом году в три раза больше допингеров, чем в России

В первом полугодии 2017-го в США зарегистрировано 73 положительных допинг-пробы. 

США с 73 положительными допинг-пробами - безоговорочный лидер среди стран, опережая Россию более, чем в три раза – в нашей стране - 24 случая. Третье место занимает Индия, у которой 16 спортсменов, уличенных в применении запрещенных веществ.

Справедливости ради надо уточнить, что в основном положительные пробы в Соединенных Штатах обнаруживают у игроков профессиональных лиг. Так в рейтинге самых «допингоемких» видов спорта, лидирует бейсбол – 52 положительных пробы. На четвертом месте – американский футбол – 18 случаев применения допинга.

Вторую и третью позиции предсказуемо занимают легкая и тяжелая атлетики – 45 и 33 пробы. Интересно, что по сравнению с тем же периодом (с 1 января по 30 июня) прошлого года количество положительных случаев в легкой атлетике выросло почти в два раза (45 против 24), в тяжелой – почти в три (33 против 12).

Лидер этого незавидного рейтинга остался тем же – бейсбол, что неудивительно, учитывая, что в этом виде спустя рукава подходят к борьбе с допингом.

Вот как распределились положительные пробы по странам и видам спорта (красным выделены пересмотренные пробы прошлых лет).

Фото: «Советский спорт»

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