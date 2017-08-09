Первая важная потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды (видео)

Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал – но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге.

Откуда повеяло весенним Луческу

Роберто Манчини после четырех побед подряд в чемпионате и разгрома «Спартака» настолько уверен в себе, что смог оставить в Петербурге на отдых единственного бесспорного центрального защитника Бранислава Ивановича. В воскресном матче с ним точно все было в порядке, после игры он подробно общался, но в Екатеринбург не полетел. Нету и Маммана – против «Урала» тоже достойная пара, но в одном полной уверенности никогда уже не будет, а в другом ее пока еще просто не может быть.

Португалец, например, неудачно поборолся с Максимом Григорьевым, дал ему сделать быстрый пас на Владимира Ильина и позволил случиться самому опасному моменту первого тайма: Ильин выстрелил в ближний почти без сопротивления. Помешал только идеально спокойный Андрей Лунев.

Ильин в этом сезоне пока еще не забивал, из-за травмы это у него всего второй матч с первых минут. Владимир как петербургский воспитанник вполне мог бы попасть в зенитовскую программу возвращения своих, но пока до него очередь не дошла.

Через три минуты после той опасности с правого края полетела новая, Нету понадеялся на Дениса Терентьева, но крайний защитник не помешал Эрику Бикфалви: румын дотянулся головой туда, откуда чаще бьют ногой, и попал в угол.

Лучше всего слышно защитника сборной Португалии было слышно, когда вдруг даже Эмануэль Маммана рванул вперед, а Бикфалви с Ильиным остались у центральной линии против него одного. В игру «Зенита» во второй половине первого тайма откуда-то вдруг ворвался дисбаланс, и почти ото всех петербуржцев вдруг повеяло весенним Луческу.

Куда выдавило Кузяева и насколько хорош Кокорин

С одной стороны, удивительно, что при таком количестве игроков Манчини ставит игрока на неродную позицию, как Далера Кузяева. Но с другой – тут виден принцип тренера: если у игрока все получается, если он летает от любой стартовой точки, даже при сильнейшей конкуренции место для него найдется. Так стало ясно, что, например, приход Матиаса Краневиттера – скорее проблема для Ерохина или даже Паредеса.

Новый аргентинец – еще удивительнее – вышел в перерыве и заменил самого популярного футболиста на поле, местного героя Олега Шатова. Однажды Манчини уже менял его из-за неполного выполнения установок. Но здесь суть скорее в изменении схемы, а при сравнении из крайних полузащитников для выдвижения в атаку главный тренер выбрал не Шатова, а Кузяева. Далера эта перестановка выдавила вообще до роли правого крайнего форварда.

Уже на шестой минуте своей игры за «Зенит» Краневиттер стал спускаться на позицию разыгрывающего – между центральными защитниками. Андрей Лунев даже не выбирал, сразу покатил новому опорнику, и атака действительно быстро раскрутилась до чужой половины.

При Краневиттере вперед продвинулся Паредес, с его шикарного паса чуть не забил Кузяев после выхода один на один. Но перед этим опять сработала связка Дриусси-Кокорин: Александр откинул Паредесу в центральном круге, через шесть секунд притормозил уже на линии чужой штрафной, а через десять после следующего касания мяча тянул большой палец ко рту – праздновать четвертый гол в чемпионате.

Кокорин настолько хорош, что мячи сами летели к нему, даже когда он просто выходил из штрафной после углового. «Зенит» во втором тайме вообще разогнался до спартаковского темпа, только теперь не все удары в створ становились голами, а Ярослав Годзюр не закидывал ничего себе, как Артем Ребров.

Артему Дзюбе на спасение Манчини выделил пятнадцать минут: он успел раз пять побороться наверху, несколько единоборств даже выиграл, но в концовке «Зенит» уже был далеко не таким ярким и свежим, как на лучших отрезках этой игры и матча со «Спартаком».

После ярчайшей победы Манчини впервые не смог выиграть там, где это действительно важно: в одном из тех матчей с середняками, которые прямо влияют на дальнейшие расклады.