«Если Каспаров решит всерьез вернуться, это станет событием года»

Член сборной России, гроссмейстер Евгений Томашевский – о возможном возвращении в шахматы Гарри Каспарова.

Напомним, в Сент-Луисе с 13 по 17 августа пройдет турнир по рапиду и блицу с участием 10 гроссмейстеров, в котором сыграет и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

- Этот турнир может стать первым шагом к реальному возвращению Каспарова?

- Мне самому интересно, потому что от этого зависит оценка всего происходящего в шахматах. Если Каспаров собирается сыграть серию турниров по рапиду, а потом еще захочет сыграть в соревнованиях с классическим контролем, то это очень круто. Это будет самым большим событием в мире шахмат за последний год. В этом главная интрига – будет ли 13-й чемпион мира продолжать выступления? Мне кажется, это зависит от того, как он сыграет в этом турнире. С этой точки зрения я буду следить за игрой Гарри Кимовича внимательно.

- Рапид уже ближе к классике. Сможет ли Каспаров после 15 лет без практики соперничать на равных с нынешними топ-гроссмейстерами?

- Во-первых, Каспаров как никто другой может себя мотивировать. Я сам с ним за доской не сталкивался, но по рассказам других шахматистов знаю: когда Гарри Кимович садился напротив тебя за доску, от него шла колоссальная энергия.

Что касается знаний, то Каспаров в свое время настолько опережал свою эпоху, то еще десять лет многие двигались вперед на его наработках. И потом, он тренировал Накамуру, Карлсена. И это только те, о ком мы знаем. Возможно, он еще с кем-то сотрудничал. У него такой огромный запас знаний, что при должной отдаче поддержать свое высокое реноме он сможет. Проблемы в спортивной составляющей я не вижу. Если Каспаров захочет играть на высоком уровне, он так будет играть.

- Не подорвет ли Каспаров свой имидж великого и ужасного, каким он остался в истории шахмат, в случае неудачного выступления?

- Если и подорвет, то на небольшое время. Например, Анатолий Евгеньевич Карпов поигрывает в турнирах, поигрывает, скорее, неудачно. Его давно не воспринимают, как топ-игрока здесь и сейчас. Но не думаю, что это хоть как-то вредит его имиджу великого чемпиона.

«Каспаров возвращается! Ему ничего не надо доказывать, он и так великий чемпион»

НАША СПРАВКА

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).