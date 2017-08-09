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Не свисти – денег не будет. Микулик – о решениях КДК РФС

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Cудья Алексей Николаев
Cудья Алексей НиколаевФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о фигуре арбитра в российском футболе.

Как любят говорить тренеры на предсезонных сборах: наши судьи – лучшие в мире, пока чемпионат не стартовал, здесь работают как боги, а потом игры на деньги начинаются – и что-то с ними со всеми непонятное случается. До следующей паузе в календаре.

Еще принято считать, что все вместе как бы на одно дело работают – на футбол. Вот только получается у них, как правило, по-разному. Когда тренер Талалаев после первого тура говорит, что арбитр Турбин безобразно отсудил матч «Тамбова» с «Оренбургом», то начальники Турбина склонны списать эти слова на нервный срыв проигравшего: не пустили судьи на финише прошлого сезона «Тамбов» в переходные игры – вот тренер обиду и затаил. Тогда как на самом-то деле Андрей Викторович просто посылал в пространство, как модно нынче говорить, «месседж» – не готов, получается, к сезону у вас один арбитр. Примите, пожалуйста, меры.

Не прислушались. И «лучший друг Халка» очень скоро напортачил в таком простеньком для судейства матче как Динамо» – «Амкар». На твердую «двойку» и ссылку на несколько туров в ФНЛ. Вот Талалаев-то обрадуется...

При этом Андрей Николаев, придумавший пенальти в игре «Краснодара» с «Уралом», при той же оценке своего судейского мастерства дивизионом ниже не опустится, а просто пропустит в РФПЛ несколько туров. Что есть несколько непонятно, поскольку Турбин наошибался все-таки в концовке, когда «Динамо» уже неотвратимо шло к победе, тогда как Николаев совершил самую что ни на есть результативную ошибку, радикальнейшим образом повлиявшую на исходу матча. Он ведь тоже вроде как уже пробовался судейским литл-боссом, но потом решил продолжить карьеру, на беду Александра Тарханова, который, как и Талалаев, молчать после той игры не стал: «Таких судей надо убирать». Александр Федорович, видимо, обладает в определенных кругах бОльшим авторитетом, нежели пока Андрей Викторович, и Николаева действительно убрали. Но ведь вернут...

Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена

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