Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кокорин не ответил, когда забьет Дзюба, а Шатова почти переманил «Урал» (видео)

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Кокорин не ответил, когда забьет Дзюба, а Шатова почти переманил «Урал» (видео)
Фото: ФК «Зенит»

«Советский спорт» передает слова игроков после исторической ничьей «Урала» и «Зенита».

«Манчини приободрил в перерыве»

Первым пообщаться с журналистами вышел Александр Ерохин. Во время представления команд его вместе с Олегом Шатовым особо выделял диктор. Оба игрока раньше играли за «Урал», а теперь они всегда желанные гости в Екатеринбурге.

- Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл, - говорил Ерохин. - Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но не хватило чего-то в завершающей стадии. Сложно сказать, чего именно. Тренер подскажет ошибки, будем двигаться дальше. Возможно, провели немного меньше атак, чем в матче со «Спартаком». Можно было действовать острее. С физическим состоянием все достаточно неплохо. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были. 

- Слышали, как ваше имя выделил диктор?
- Только Шатова слышал (улыбается)

- Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?
- Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше, проблем никаких нет.  

- Серьезный был разговор с тренером после первого тайма?
- Конечно, он приободрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.

- Нашли общий язык с Краневиттером? 
- С игроками высокого уровня легко находить общий язык.

Артем Дзюба появился на поле лишь в концовке встречи. Еще меньше времени у форварда ушло на то, чтобы пробежать мимо журналистов. Видимо, ожидал вопросы про 35 мячей и «Фенербахче». 

Зато Далер Кузяев, который закрепился в стартовом составе Манчини, не против поговорить.

- Только немного, - сразу предупредил Далер и начал анализировать. - Прошло всего два дня после матча «Спартака». Возможно, не успели восстановиться. Но у «Урала» тоже было только два дня.

- Только в этом дело, что не удалось добиться победы?
- Моменты были, реализация подвела. У меня были стопроцентные моменты. Ну ничего, будем работать дальше.

Александр Кокорин неожиданно стал лидером «Зенита» и в игре, и в общении с журналистами. Почти после каждой встречи девятый номер делится своими эмоциями.

- Обидно, что не победили. Тяжелая получилась игра. Рады, что сравняли счет, но расстроены, что не победили.

- Что скажете о Краневиттере? Пара передач была неплохой.
- Он потихоньку вливается. Кто-то может сразу влиться, кто-то нет. Надо спросить у Манчини.

- Вам не показалось, что была волнообразная игра?
- Первый тайм был непонятным: ни они не создали моменты, ни мы. Были только подходы. Во втором тайме игра пошла поинтереснее, поживее. Расстроены, что не добились результата.

- Какие новшества при Манчини появились в «Зените»? - на этот вопрос Александр, кажется по его лицу, уже устал отвечать. 
- Это было реализовано на сборах. В плане тактики, завершающих моментов. Восстановление.

- Александр, когда уже Дзюба забьет? - почти прокричал один из журналистов этот вопрос, но он так и остался риторическим.

А пока Кокорин общался с прессой, Олег Шатов под руку с президентом «Урала» Григорием Ивановым вышел на улицу. До этого они почти 15 минут что-то живо обсуждали – возможно, Иванов звал хавбека к себе, если Манчини будет вместо Олега ставить какого-нибудь аргентинца.

Спина Олега Шатова и Григорий Иванов
Спина Олега Шатова и Григорий ИвановФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«О реванше не думали»

Для «Урала» эта ничья - первые за 25 лет очки в матче против петербуржцев. Главный герой уральцев в матче и один из лучших игроков команды Эрик Бикфалви этому результату рад.

- Мы играли с очень серьезным соперником, - говорил румынский полузащитник. - Первые минуты мы привыкали к темпу. Во втором тайме мы могли играть выше, не прижиматься к воротам. В целом - результат хороший, но могли бы показать больше.

- Каково осознавать, что «Урал» - первая команда, которая смогла отобрать очки у «Зенита»?
- Мы не думаем о них, стараемся набирать очки в каждой игре.

- У «Урала» напряженный график. В каком состоянии сейчас игроки?
- Физически мы находимся в хорошем состоянии. Мне нравится такой напряженный график.

- «Урал» уже 25 лет не мог набрать очки в матчах с «Зенитом». Сегодняшняя игра - как победа?
- Времена меняются, у нас очень хорошая команда. Сейчас остается работать дальше.

- В команде думали о реванше за матч на стадионе «Санкт-Петербург»?
- Нет, я даже не думал о нем. Нужно думать о настоящих матчах.

Пока Эрик отвечал на вопросы, его пытались рассмешить одноклубники: Доминик Ндинга, Николай Димитров и экс-игрок «Зенита» Юрий Бавин.

- Как вам ваша группа поддержки?
- Все мои друзья. 

- Болельщики, - пошутил Бавин.

- Мы и Нико танцуем, - перешел на русский автор гола. - Наша команда - самая лучшая, когда дружим.

Матч

Урал - Зенит - 1:1 (1:0)

Голы

Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Ильин (Портнягин, 84)

Зенит: Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Паредес (Жирков, 88), Кузяев, Шатов (Краневиттер, 46), Ерохин, Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин

Предупреждения:

Ильин, 77 - Нету, 77

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: Назначение Манчини – правильный выбор. Посмотрите, как при нем прибавил тот же КокоринПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил работу нового главного тренера команды Роберто Манчини. Напомним, итальянец возглавил российский клуб этим летом.Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Дмитрий Шнякин: Дзюба отказался от перехода в «Локомотив»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал об интересе московского «Локомотива» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.Денис Глушаков – о поражении от «Зенита»: За это еще во втором круге отыграемсяКапитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о поражении от «Зенита» в 4-м туре РФПЛ (1:5), а также прокомментировал травму Артема Тимофеева.Форвард «Тосно» Евгений Марков: Контролировали игру с ЦСКА, но пропустили глупые голыФорвард «Тосно» Евгений Марков поделился мнением об игре против ЦСКА (1:2).
Футбол
Дмитрий Шнякин: Дзюба отказался от перехода в «Локомотив»
Футбол
Артем Тимофеев: Не хочу говорить о травме, надежда умирает последней
Футбол
Денис Глушаков – о поражении от «Зенита»: За это еще во втором круге отыграемся
Футбол
Юрий Семин: «Рубин» в обороне играет блестяще, Казань никак не возьмем
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости