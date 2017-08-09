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«Теперь обыграй «Спартак!» ЦСКА был не лучше, но все равно победил «Тосно»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Теперь обыграй «Спартак!» ЦСКА был не лучше, но все равно победил «Тосно»
Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА был в Петербурге как дома, а Виктор Гончаренко взял сложные три очка с помощью замен.

ВИДЕО ГОЛОВ

ЦСКА на «Петровском» дома

– Хочется, чтобы фанаты «Зенита» поддерживали наших фанатов. Думаю, отношения у нас будут дружественные, тесные: когда к нам приедут московские команды, они придут и поддержат «Тосно, –  сказал после матча с «Зенитом» генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко.

Нет.

Фанаты «Зенита» на «Тосно», конечно, не пришли. Несмотря на то, что в соперниках у черно-белых ЦСКА. Были дети в спортивных костюмах «Тосно», Геннадий Орлов, который комментировал этот матч для канала «Матч Футбол 1», и даже военные из академии имени Можайского. Кстати, интересно, болели они за команду из Ленинградской области или за армейский клуб?

В общем, болельщиков на матче против ЦСКА было не очень много: больше, чем на первой игре против «Уфы», но все равно мало. Главной причиной, кажется, стала высокая цена на билеты – за самый дешевый пришлось заплатить 500 рублей. Думается, если бы стоимость была на порядок меньше, зрителей было бы значительно больше. Кстати, активная группа болельщиков «Тосно», 50 человек, заняла «священный» Вираж. Вряд ли это позитивно скажется отношениях с фанатами «Зенита».

Поклонников ЦСКА на матче с «Тосно» набралось на целый сектор, всю игру стадион слушал их. Последний раз на «Петровском» армейцы чувствовали себя по-домашнему почти четыре года назад. Тогда из-за плохого состояния газона на «Арене Химки» их матч против «Виктории Плзень» в Лиге чемпионов внезапно перенесли в Петербург.

Фанаты москвичей вывесили огромной баннер, в котором пожелали здоровья болельщику польского «Гурника» Лукашу, пострадавшему от обстрела со стороны полицейских.

Дома и Быстров

После поражения от «Рубина» Виктор Гончаренко прилично изменил стартовый состав. Не так, как Массимо Каррера после «Зенита», конечно. Но вполне серьезно. Не досталось места в основе Витиньо и Георгию Щенникову, соорудившим гол в прошлом туре. Вместо них впервые за сезон в старте Аарон Оланаре и Кирилл Набабкин, удививший новой яркой прической с усиленным мелированием.

Сменил главный тренер ЦСКА и центр поля: вместо Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума вышли Бибрас Натхо и Георги Миланов. Особенно интересно отсутствие шведа, который пропускал матчи в РФПЛ только из-за дисквалификаций.

«Тосно» на неделе часто фигурировал в новостях. Сначала черно-белые вернули в Петербург Владимира Быстрова, который «хотел играть дома». Пока что Владимира в заявке нет, но на «Петровский» бывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» приехал, а в перерыве фотографировался с болельщиками.

Не обошлось и без потерь: совершенно неожиданно команду покинул капитан Младен Кашчелан. Черногорец расторг контракт с клубом и теперь попробует в третий раз вывести команду из ФНЛ в РФПЛ. Дважды ему это удавалось с «Арсеналом» и «Тосно», теперь очередь «Тамбова». 

Тренерское поражение Парфенова

Перестановки Гончаренко сработали сразу: Миланов стянул на себя защиту, а Оланаре опасно бил, но получился пас на Головина. Александр пробил неудачно. Намного лучше у него получилось через три минуты, но «Тосно» спасла перекладина. После этого игра впала в анабиоз, до перерыва больше ничего кроме дальних ударов команды не придумали.

Но пусть каждый первый тайм в российском чемпионате будет таким скучным, если после него будет такой крутой второй. В дебютной же атаке ЦСКА забил: Оланаре и Чалов в борьбе с Раде Дугаличем и Андреем Буйволовым затолкали мяч в ворота. Решающий удар нанес нигериец, не забивавший в премьер-лиге полтора года.

Ответ «Тосно» последовал моментально: Вагиз Галиулин навесил с фланга, а Антон Заболотный перевисел защитников ЦСКА в воздухе и головой перекинул мяч через Илью Помазуна. Дебютный гол в РФПЛ экс-нападающий ЦСКА отпраздновал амплитудным кульбитом.

В итоге результат сделали тренерские решения: при счете 1:1 Парфенов снял с игры защитника Руслана Абазова и выпустил форварда Георгия Мелкадзе. Галиулин опустился на позицию правого защитника, откуда и пришел гол. Вышедший на замену Витиньо накрутил двоих, отдал передачу Набакину: Кириллл навесил в центр, Марио Фернандес скинул на Алана Дзагоева, а еще один «запасной» забил победный мяч.

2:1, тяжелейшая победа ЦСКА, которая позволила армейцам обойти «Спартак» и выйти на пятое место. 

Фанаты красно-синих провожали свою команду призывом «Обыграй «Спартак»! Дерби уже через несколько дней. Что на этот раз придумает Гончаренко? 

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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