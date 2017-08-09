«Ростов» наверху и без Бердыева. Как желто-синие обыграли «Динамо»

В атаке автор гола Тимофей Калачев Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» – «Динамо» (1:0).

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МОЛОДЕЖЬ НЕ ПОЖАЛЕЛИ

Погода в Ростовской области в августе – разговор особый. Куда-то полностью пропадает ветер, а столбик термометра стабильно дежурит на отметке 40 градусов. Дома под кондиционером такой зной не ощущается, а вот на футбольное поле выходить при такой жаре опасно.

К сожалению, официальные лица матча молодежных составов «Ростов» – «Динамо» придерживались иного мнения. Игру, назначенную на 15:30, никто отменять не стал. Например, инспектор Эдуард Малый отметил, что есть только лишь нижний порог температуры, когда командам рекомендуется не проводить матчи. Составляет он минус 15 градусов. Поэтому игра «молодежек» должна была быть сыграна, несмотря на жару и искусственное батайское поле, на котором без проблем можно было жарить стейки самой сильной степени прожарки.

Интересно, что изначально матч был запланирован на 17 часов, но «Динамо» попросило перенести встречу, чтобы не опоздать на самолет. Второй состав бело-голубых в столицу вернулся на обычном рейсе, но в плохом настроении. Хозяева уверенно выиграли 3:1. К счастью, обошлось без обмороков и тепловых ударов.

ПОЛЕ НЕ СГОРЕЛО

В прошлом туре ростовчане столкнулись с безобразным полем в Махачкале. Напомним, что в Дагестане солнце просто-напросто сожгло газон «Анжи Арены». В южной столице же такое развитие событий предусмотрели и сделали все, чтобы травяное покрытие выглядело достойно.

– Чтобы визуально газон был красивым, нужно бороться не за внешний вид, а за фундамент, который лежит под травой – корневую систему. Если с ней все нормально, то и поле будет в отличном состоянии. В данной ситуации температура воздуха уходит на второй план, - отметил инженер-агроном «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян.

– Что тяжелее пережить газону: мороз или жару?

– Газон очень легко испортить в любую погоду. Всем командам нужно беречь поле, на котором они играют. Конечно, после дождя имеет место повышенный риск, но чемпионат стартовал, поэтому мы обязаны готовить газон в необходимом состоянии при любых обстоятельствах. По поводу рисков в жару могу сказать, что траву нежелательно коротко стричь при такой погоде. Сейчас же у нам все хорошо. Поле укатано, трава подстрижена. Клуб приобрел новую косилку, в результате чего газон имеет абсолютно другой вид.

ДЯДЮН УЖЕ МОЛОДЕЦ

В день матч основ в Ростове-на-Дону «похолодало» до 34 градусов. Такая погода не отпугнула желающих посетить игру. Несмотря на все перестановки, на «Ростов» стабильно ходит по 11-12 тысяч зрителей и вечер среды не стал исключением. Те, кто пришел, увидели невероятное. Спустя полтора сезона желто-синим представился шанс пробить пенальти. Напомним, что в прошлом чемпионате хозяева были единственной командой, которая не исполнили ни одного одиннадцатиметрового.

Бить вызвался Калачев, который без проблем переиграл Шунина – 1:0. Интересно, что ветеран «Ростова» забил впервые за три года.

После перерыва желто-синие могли увеличить свое преимущество, но после удара Могилевца здорово сыграл вратарь «Динамо». Гости же практически ничем не запомнились. Зато удивили трибуны «Олимпа», которые на 87-й минуте проводили Дядюна» под дружное «Молодец».

«Ростов» одержал третью победу подряд и вновь доказал, что набирать очки можно и без Курбана Бердыева.