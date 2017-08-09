Массимо Каррера: Буду рад, если мне купят еще пять игроков
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Арсеналом» рассказал о ротации, невезении Зе Луиша и почему в клубе нет Смолова.
– Что произошло с Тимофеевым?
– Думаю, что у него серьезная травма. Он повредил колено.
– Чем была вызвана ротация?
– На поле всегда выходит тот состав, который дает мне больше стабильности и спокойствия.
– Чем вызвана ранняя замена Петковича?
– Это тактическая замена, мое решение.
– Почему Зе Луиш так долго не мог забить?
– У нападающих порой бывает по семь-восемь моментов, и они не забивают. А бывает, достаточно одного касания, и мяч залетает в ворота. Но я не отталкиваюсь от количества голов. Мне важно, что Луиш делает для команды, как ей помогает.
– За год Зе Луиш превратился в одного из самых полезных игроков «Спартака». Как у него получилось?
– Для этого и существуют тренировки, там игроки улучшают свои индивидуальные качества. Если Зе хочет прогрессировать, он это делает.
В ожидании Луана. Как «Спартак» обыграл «Арсенал»
– Ребров по-прежнему первый номер?
– Все должны заслужить место в стартовом составе. Для меня нет игроков старта и остальных. У каждого есть возможность сыграть. Мне платят, зато что принимаю решения. Порой угадываю, порой нет. Но я делаю все для «Спартака».
– Считаете ли вы эту победу реваншем после поражения в прошлом году в Туле?
– Тогда был своеобразный матч, мы уже стали чемпионами и несерьезно подошли к игре. Когда не воспринимаешь матч серьезно, можно проиграть кому угодно.
– Насколько Промесу комфортно играть слева?
– Промес может играть и справа и слева. С левого фланга у него больше возможностей бить по воротам.
– Пару дней назад вы сказали, что между Луаном и Гараем выберите второго. Есть ли конкретика по трансферам?
– Если оба придут в «Спартак», буду очень рад. Я говорил про Гарая, так как с Таски ситуация еще не прояснилась, не знаю, останется он или уйдет. Но если мне купят еще 4-5 игроков, буду только рад.
– Стало известно, что вы отказались от приобретения Канунникова и Смолова. Почему?
– Если я от них отказался, на это есть причины. Я бы хотел видеть их в команде, и не отказывался. Но были ситуации, которые не позволили заключить сделку.
Матч
Голы
Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Предупреждения:
Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция