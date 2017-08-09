Валерий Рейнгольд: Зе Луиш творил чудеса. Хорошо хоть забил

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил красно-белых за матча 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0).

– Только вышел со стадиона. Готов поговорить.

– Пригласили на матч?

– Да. Я приехал из деревни. Хорошая погода. Решил поехать. Дорога Выхино – Тушино без пересадок. Хорошие места. Получил удовольствие и от игры и от общения с болельщиками. Я им благодарен. Удлинили мне сегодня жизнь.

– А как футбол?

– Начнем с того, что нужно реализовывать моменты. В целом, полное преимущество «Спартака». Я и не сомневался в победе красно-белых. Я думал, что будет сложнее. Не хочу обижать Тулу, но таким командам нужно быстрее забить. Чем быстрее забьешь, тем легче играть. Все равно, молодцы. Ресурс остался, не выложились до конца. Следующая игра станет вторым экзаменом. Первый они провалили.

– Какие впечатления произвели Тигиев, Петкович и Пашалич?

– Не хочу валять дурака. «Арсенал» - не тот соперник, по которому можно судить. Хотя Пашалич произвел очень приятное впечатление. Рассудительный, жесткий, неуступчивый. Я внимательно за ним следил. Остальные сработали нормально. Нагрузки было мало. Не берусь судить по одной игре.

– Зе Луиш?

– Творил чудеса. Хорошо хоть забил. Народ возмущался. Столько выходов один на один: промахнулся, не отдал, поскользнулся. Нужно такие моменты реализовать. Спасибо, что реализовал хоть один.

Не берусь сказать, какой состав Каррера выставит на ЦСКА.

В ожидании Луана. Как «Спартак» обыграл «Арсенал»

– У вас есть объяснение тому, почему на замену выходит Попов, а не Мельгарехо?

– Размышлял над этим. Думаю, Каррера не захотел обижать Зе Луиша и Промеса. Мельгарехо нужно было выпускать не в среднюю линию, а в атаку. Каррера не хочет конфликта и не хочет обижать этих ребят перед матчем с ЦСКА. Может, и правильно.

И кстати о Комбарове. Если он не будет играть, ему нужно подыскивать новую команду. Он не будет играть за «Спартак-2» со своими амбициями.

– Это Тигиев впечатлил?

– Нет. Петкович.

– Но Петкович играл на позиции Ещенко.

– Верно. Но мне кажется, что Ещенко может играть на своей позиции, а Петковича можно отправить на фланг Комбарова. Жалко, конечно. Понимаю спортсмена, над которым завис Дамоклов меч. Но надо выигрывать конкуренцию.

– По прошедшей игре, насколько «Спартак» готов к ЦСКА?

– «Спартак» сильнее. Но я это уже говорил перед матчем с «Зенитом». И что в итоге получилось? Прогнозировать трудно. Ты веришь в команду, а она такую пакость делает. Не хочу тянуть свой длинный язык. Игра будет тяжелая и принципиальная. И в этой игре нужно показать себя с лучшей стороны потому что ЦСКА остается ЦСКА в любом составе. Желаю спартаковцам успеха.

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