Короткие руки «Зенита» и длинный след «Спартака». Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» – о необычном составе красно-белых в необычном матче с «Арсеналом».

Невозможное оказалось возможным. И в премьер-лиге дебютировал – да-да! – «Спартак»-2. Всего с двумя игроками из чемпионского основного состава. Быть может, эту команду – или похожую на нее – мы увидим еще не раз. Когда для главного «Спартака» наступит лигочемпионская пора.

Вряд ли Массимо Каррера тотчас после нокаута в Питере произвел массированную переоценку ценностей. Нет, пока что, в преддверии еще одного дерби, с ЦСКА, он просто использовал всю возможную ротацию. Вот же не испугался, молодец какой, того, что Тула, более-менее все ж таки сыгранная, раскурочит экзотический красно-белый состав, едва ли опробованный хотя бы в двусторонке! И правильно, что не испугался. «Арсенал» исполнил на «Открытии Арене» нечто необычное. Не виданное еще ни у кого из здесь гостивших. Приезжие ведь всегда окапываются – глубоко и эшелонированно. А из Тулы словно подоспела гуманитарная помощь занемогшим – и в результате спартаковцы вдвоем-втроем неспешно выходили на одинокого арсенальского вратаря. Вспомнилось по аналогии, что в крайнем весеннем матче, судьбоносном для «Арсенала», нападающие Тулы вот так же вольготно гуляли по спартаковским тылам. Но это к слову.

Впрочем, наклевывается разговор поинтереснее. Знаете ли вы, что два последних сезона «Спартак» привозил из Питера, словно дорогой подарок от «Зенита», значительный турнирный позитив? Да-да, после заданной на берегах Невы трепки (2:5 и 2:4) красно-белые под началом и Аленичева, и Карреры выдавали рекордные для себя сезонные победные серии (четыре и шесть выигрышей кряду). И выходил этакий оксюморон: у зенитовского триумфа над заклятым врагом оказывались, задним числом, короткие руки (всего-то отлупили красно-белых) – зато длинный след. Ибо «Спартак», отряхнувшись и проведя работу над собой, достигал в итоге максимально возможного успеха (путевка в Лигу Европы и чемпионство) А «Зенит» оставался в итоге, считайте, ни с чем. Так что бабушка надвое говорит о том, чем обернутся для обеих сторон давешние 5:1.

И еще вопрос на засыпку: а какой состав теперь для Карреры основной? Не то чтобы резерв произвел большое впечатление. Но подумать есть о чем. Например, стража ворот стоило, наверное, поменять прямо со старта сезона. По той хотя бы причине, что обороне, склонной к панике, с Селиховым стало бы поспокойнее. Но и Карреру понять легко. Не нашел он в себе то ли мужества, то ли цинизма бросить в лицо тем, кто выиграл титул: «А теперь отдыхайте». Хотя, есть ощущение, не только Ребров, но и Комбаров, и Ещенко, и даже Глушаков выдали в том сезоне свой запредельный максимум, после которого – только спуск с горки…

А вот теперь, после питерских 1:5, Каррера уже получил моральное право на кастинг. И я не возьмусь предсказать, какой состав он выпустит в субботу против ЦСКА. Да и сам он, скорее всего, пока этого пока не знает.

В ожидании Луана. Как «Спартак» обыграл «Арсенал»

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