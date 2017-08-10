«Догнать Маклеода было нереально, но я попробую взять у него реванш»

Сергей Шубенков, выиграв серебро на чемпионате мира в Лондоне, в среду прилетел в Москву, чтобы спустя несколько часов отправиться в родной Барнаул. В «Шереметьево» барьериста встречал корреспондент «Советского спорта».

«СЕРЕБРО ЛУЧШЕ БРОНЗЫ»

– Ой, а что это за парень такой симпатичный?

Проходящая мимо девушка с чемоданом на колесиках за спиной внезапно остановилась – отреагировала на атлетичную фигуру незнакомого молодого человека с медалью на груди, раздающего интервью перед десятком телекамер.

– Шубенков. Только что серебро на чемпионате мира выиграл в барьерном беге, – подсказали более сведущие соседи по толпе в зале прилета терминала «Шереметьево».

– Сергей, а можно личный вопрос? – спустя несколько минут, перекричав с дюжину журналистов, внезапно поинтересовалась та же пассажирка. – У вас девушка есть?

– Девушки нет. Мне жена не разрешает! – рассмеялся наш первый – и пока единственный – медалист Лондона-2017.

Чуть позже, когда экспресс-интервью с телевидением закончится, он подарит своей новой поклоннице фото на память и букетик цветов, который ему самому пару дней назад вручили на церемонии награждения чемпионата мира. Одним счастливым человеком в этот вечер стало больше.

– Сами-то довольны серебром? Или мечтали о золоте?

– Серебро лучше бронзы! – бодро парирует личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

– Лучше не скажешь, – кивнет головой Сергей. – Конечно, и толика разочарования есть. Но счастья и радости гораздо больше. Здорово, что я третий подряд чемпионат мира завершаю с медалью. Особенно учитывая все, что происходило в последнее время. А чтобы меня так встречали в аэропорту... Такого даже после Пекина не было!

Народу и правда собралось достаточно – не только журналистов, но и простых фанатов.

– В Лондоне поддержку болельщиков чувствовали?

– Конечно! И на трибунах ребята были – не слишком много, но все-таки. Приходили с нашими флагами, в полной экипировке сборной – в общем, в том, в чем нам самим появляться было нельзя. Я видел их на стадионе. Было очень приятно!

– Каково выступать на чемпионате мира по нейтральным флагом?

– Пара мгновений ушло на то, чтобы понять – на форме больше нет надписи «Россия». Но на бег это не повлияло. В конце концов, все знают, откуда мы и какую страну представляем. Остальное не имеет значения.

– За тем, чтобы в экипировке не было российской символики, пристально следили?

– Не скажу, что прямо пристально. Но правила мы соблюдали – от греха подальше. Всегда «добрые люди» и донести могут организаторам, если те сами что-то просмотрят... А допуск на международные старты за такие вещи потерять – проще простого.

– В целом, какой была атмосфера на чемпионате?

– Самая дружелюбная! Соперники были рады меня видеть, иностранные болельщики относились нормально – никто криво не смотрел, в спину ничего не говорил. Единственные, кто что-то пытается нагнетать в данной ситуации – зарубежная пресса. Но на нее можно не обращать внимания.

«НА ВТОРОЙ ДОРОЖКЕ БЫЛО КОМФОРТНО»

– Что, все-таки, не получилось по сравнению с Пекином-2015?

– Думаю, сказался настрой. Тогда, два года назад, я поймал какую-то нереальную волну позитива. Выходил на дорожку – и испытывал натуральный кайф от того, что делаю! В итоге и бежалось легко, свободно, и дышалось полной грудью. Сейчас такого ощущения не было. Вместо него появилось волнение, мандраж. Это слегка сковывало. В первый день пришлось непросто, когда отборочные раунды проходил. Мог и в финал не попасть – остался третьим в своем полуфинальном забеге. Зато перед решающим стартом отпустило. Просто радовался, что отобрался в число его участников, и постарался выжать из себя максимум.

– Маклеода было реально победить?

– Нет, нереально, – качает головой Шубенков. – Я ему, увы, постоянно проигрываю. Только раз Омару, так сказать, гол забил – жаль, не в Лондоне.

– Он в финале пробежал 13,04, вы по ходу сезона показывали 13,01.

– Да, но в Лондоне стадион не такой «бегучий» – дорожка чуть мягче, чем обычно. В целом, я финал нормально провел. Только в конце, на восьмом-девятом барьере, немного сдал, но тогда уже стало понятно – Омара не догоню. А так мы потом анализировали забег. Кому-то показалось, что я очень быстро начал и мог финишировать раньше, но это не так – на самом деле, просто все остальные стартовали хуже обычного. По графику самого бега видно, что выбежать из 13 секунд было нереально. Максимум – снял бы 4-5 «сотых» со своих итоговых 13,14. Этого все равно бы для золота не хватило.

– Вторая дорожка в финале – это был плюс или минус?

– Скорее, плюс. В Париже на этапе Бриллиантовой лиги в этом году мы нормально так позацеплялись с Маклеодом – было неприятно. Но когда преодолеваешь барьер, машешь руками очень сильно... Лучше, когда хотя бы с одной стороны никого нет – мне в этом плане было свободнее. А на скорость номер дорожки не влияет в принципе.

– Успеете взять у Омара реванш в этом году?

– Буду стараться! Еще три старта впереди, ближайший – 20 августа этап Лиги в Бирмингеме. Ох уж этот остров – опять придется на английскую землю возвращаться, – смеется Шубенков. – Потом турнир в Чехии и финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Вот, где надо пытаться Маклеода обогнать!

«ЭПИДЕМИЯ В ЛОНДОНЕ МЕНЯ НЕ КОСНУЛАСЬ»

– Кстати, Сергей Александрович – медаль покажите! – просит Шубенков Клевцова. Тот достает отдельную награду и позирует вместе с подопечным. – Видите, тренерам призеров на этом чемпионате впервые тоже медали вручают. Так что не я один с серебром вернулся! Вообще, атмосфера прекрасная была. Как пример – в отеле, где я жил, волонтеры внизу устроили стену почета. Распечатывали фото всех, кто завоевал награды, просили их расписаться и вешали все это на специальный стенд. Я исключением не стал – тоже с меня и автограф потребовали, и совместное фото.

– Как отмечали серебро?

– Скромно. В баре слегка посидели – и только.

– В Лондоне сейчас небольшой скандал с массовыми заболеваниями среди участников турнира...

– Вы об этом явно больше меня знаете. Лично со мной все в порядке, из знакомых тоже никто не заболел. Надеюсь, ничего особо страшного там не случилось. Но атлетов, которые из-за этого вируса не смогли побороться за медали, конечно, очень жаль.

– Когда в Барнаул отправляетесь?

– Прямо сейчас – через несколько часов. Отпуска никакого не будет – сразу начну готовиться к следующим стартам. Да и не сказать, что устал сильно. Этот сезон не такой длинный – закончится уже в начале сентября. После Пекина-то я до середины октября бегал... Так что после финала в Брюсселе буду планировать отдых, а пока – тренировки, тренировки, тренировки.

– Даже с друзьями на шашлыках медаль не обмоете?

– Почему же? Это как раз можем успеть! – смеется Шубенков. И добавляет: – Но, конечно, по-скромному. Без излишеств.