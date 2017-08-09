«ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс». Дерзкие тосненцы после поражения

Игроки ЦСКА почти в полном составе отказались от общения с прессой, в отличие от игроков «Тосно», которые много рассказали журналистам.

«Черчесов не звонил»

– Выдался тяжелый матч, но болельщикам он должен был понравиться, – рассказал Евгений Чернов. – Мы недовольны результатом и игрой, хотим побеждать. Хорошо, что забили первый гол на «Петровском».

– Говорят, вы уже становитесь кандидатом в сборную России. Черчесов не звонил?

– Спасибо, конечно. Но не звонил, – ответил Чернов. Все остальные игроки «Тосно» не были такими скромными.

– Не знаю, что не получилось, – сокрушался Евгений Марков – Пропустили глупые голы. Считаю, мы играли не хуже ЦСКА, контролировали ход игры, но проиграли.

– Летом вам предлагали поехать на просмотр в ЦСКА, а вы отказались. Матч для вас был принципиальным?

– Такой же, как и все остальные.

– Не лукавите?

– Нет, – сказал Марков и широко улыбнулся.

«Хотел показать ЦСКА насколько я изменился»

Если для Маркова встреча против ЦСКА не была принципиальной – для Антона Заболотного это встреча всей карьеры. Он в армейском клубе заиграть не смог.

– Мотивация была хорошая. Хотелось показать клубу, насколько я изменился и прибавил за эти годы. Старался делать все, чтобы руководство, детско-юношеская школа это увидели. Не знаю, приятно им или нет посмотреть на своего воспитанника.

– В середине второго тайма в паузе к вам подошел Алан Дзагоев. О чем вы говорили?

– Мы же друзья. Спросили друг у друга, как дела. Пожелали удачи, – поведал Заболотный.

Ну а самым дерзким оказался вратарь тосненцев Давид Юрченко.

– Можете быть довольны, что ЦСКА не рад тому, как сыграл? – спросили у нового капитана «Тосно».

– А чего нам радоваться? Мы потеряли и три очка, и одно. Как они играли - рассуждать специалистам. Как по мне, игра была ничейная. ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс и настрой на игру.

«Я все равно ничего не скажу»

Игроки ЦСКА тоже были дерзкими, только в другом плане. Они вообще не стремились на общение с прессой. Даже Илья Помазун, одержавший первую победу в РФПЛ, не отреагировал на просьбы журналистов. Видимо, понимал, что придется отвечать за ошибки в прошлой игре с «Рубином».

Больше всех из отказников впечатлил Виктор Васин, который вернулся в стартовый состав. Без него армейцы проиграли «Рубину», а с ним – победили «Тосно». Защитник выглядывал из раздевалки, и его взгляд спрашивал: «А журналисты уже ушли?» Футболиста заметили и начали зазывать на разговор.

– Я все равно ничего не скажу, – пронеслось из-за стены, и Васин ушел в автобус.

Последними со стадиона уходили легионеры, которые и отдувались за команду.

– Игра была непростой, – говорил Георгий Миланов. – Важно, что взяли три очка. Теперь думаем об игре в субботу.

– Насколько хорошо ЦСКА готов к дерби со «Спартаком»?

– Мы готовы. Это же дерби. Мы знаем, что нужно сделать. Думаю, все получится.

– Сыграет на руку, что «Спартак» сейчас не так хорош, как в прошлом сезоне?

– Это дерби, здесь нет никакого фаворита. Мы должны оставить на поле сердце, нам важно выиграть.

– Когда «Тосно» сравнял счет, не было тревожных мыслей?

– Нет, мы хорошо играли, и я знал, что выиграем.

– Вы впервые вышли в основном составе в этом сезоне. Довольны своим положением?

– Мне было очень тяжело. Я в прошлом сезоне получил травму и много месяцев пропустил. Я тренируюсь и жду своего шанса. Надеялся, что хорошо сыграю, так и получилось.

– ЦСКА хорошо готов к режиму в два матча за неделю?

– Думаю, готовы. Посмотрим, что будет дальше.

«Очень хотел сыграть на Кубке конфедераций»

В последний момент согласился на разговор Марио Фернандес.

– Всегда трудно играть на выезде, – признался защитник. – Нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы победить. Но даже когда мы пропустили, мы не остановились и одержали победу. После поражения в прошлом туре нам важно было победить, и мы справились с этой задачей.

– Этим летом ЦСКА не купил ни одного игрока. Ждете новых футболистов?

– Я не особо в курсе этого вопроса. У нас и так сильная команда, хотя мы всегда рады видеть новичков.

– Для вас есть разница между матчами против «Спартака» и «Зенита»?

– Это две великие команды. Матчи против «Локомотива», «Зенита», «Спартака» всегда складываются непросто. Но «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник, победа в дерби очень важна.

– Вы пропустили Кубок конфедераций. Были разочарованы?

– Конечно, я хотел бы там сыграть! Но из-за проблем с носом не смог это сделать, мне нужна была операция.