«ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс». Дерзкие тосненцы после поражения
Игроки ЦСКА почти в полном составе отказались от общения с
прессой, в отличие от игроков «Тосно», которые много рассказали журналистам.
«Черчесов не звонил»
–
Выдался тяжелый матч, но болельщикам он должен был понравиться, – рассказал
Евгений Чернов. – Мы недовольны результатом и игрой, хотим побеждать. Хорошо,
что забили первый гол на «Петровском».
– Говорят,
вы уже становитесь кандидатом в сборную России. Черчесов не звонил?
– Спасибо, конечно. Но не звонил, – ответил Чернов. Все остальные игроки «Тосно» не были такими скромными.
–
Не знаю, что не получилось, – сокрушался Евгений Марков – Пропустили глупые
голы. Считаю, мы играли не хуже ЦСКА, контролировали ход игры, но проиграли.
– Летом
вам предлагали поехать на просмотр в ЦСКА, а вы отказались. Матч для вас был
принципиальным?
– Такой же, как и все остальные.
– Не
лукавите?
– Нет, – сказал Марков и широко улыбнулся.
«Хотел показать ЦСКА насколько я изменился»
Если
для Маркова встреча против ЦСКА не была принципиальной – для Антона Заболотного
это встреча всей карьеры. Он в армейском клубе заиграть не смог.
–
Мотивация была хорошая. Хотелось показать клубу, насколько я изменился и
прибавил за эти годы. Старался делать все, чтобы руководство, детско-юношеская
школа это увидели. Не знаю, приятно им или нет посмотреть на своего
воспитанника.
– В середине второго тайма
в паузе к вам подошел Алан Дзагоев. О чем вы говорили?
– Мы же друзья. Спросили друг у друга, как дела. Пожелали удачи, – поведал Заболотный.
Ну
а самым дерзким оказался вратарь тосненцев Давид Юрченко.
– Можете быть довольны, что ЦСКА не рад тому, как сыграл? – спросили у нового капитана «Тосно».
– А чего нам радоваться? Мы потеряли и три очка, и одно. Как они играли - рассуждать специалистам. Как по мне, игра была ничейная. ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс и настрой на игру.
«Я все равно ничего не скажу»
Игроки ЦСКА тоже были дерзкими,
только в другом плане. Они вообще не стремились на общение с прессой. Даже Илья
Помазун, одержавший первую победу в РФПЛ, не отреагировал на просьбы
журналистов. Видимо, понимал, что придется отвечать за ошибки в прошлой игре с
«Рубином».
Больше всех из отказников впечатлил Виктор Васин, который вернулся
в стартовый состав. Без него армейцы проиграли «Рубину», а с ним – победили
«Тосно». Защитник выглядывал из раздевалки, и его взгляд спрашивал: «А
журналисты уже ушли?» Футболиста заметили и начали зазывать на разговор.
– Я все равно ничего не скажу, – пронеслось из-за стены, и Васин
ушел в автобус.
Последними со стадиона уходили легионеры, которые и отдувались за
команду.
– Игра была непростой, – говорил Георгий Миланов. – Важно, что
взяли три очка. Теперь думаем об игре в субботу.
– Насколько хорошо ЦСКА готов к дерби со «Спартаком»?
– Мы готовы. Это же дерби. Мы знаем, что нужно сделать. Думаю, все получится.
– Сыграет на руку, что «Спартак» сейчас не так хорош, как в
прошлом сезоне?
– Это дерби, здесь нет никакого фаворита. Мы должны оставить на поле сердце, нам важно выиграть.
– Когда «Тосно» сравнял счет, не было тревожных мыслей?
– Нет, мы хорошо играли, и я знал, что выиграем.
– Вы впервые вышли в основном составе в этом сезоне. Довольны
своим положением?
– Мне было очень тяжело. Я в прошлом сезоне получил травму и много месяцев пропустил. Я тренируюсь и жду своего шанса. Надеялся, что хорошо сыграю, так и получилось.
– ЦСКА хорошо готов к режиму в два матча за неделю?
– Думаю, готовы. Посмотрим, что будет дальше.
«Очень хотел сыграть на Кубке конфедераций»
В последний момент согласился на разговор Марио Фернандес.
– Всегда трудно играть на выезде, – признался защитник. – Нужно
прилагать дополнительные усилия, чтобы победить. Но даже когда мы пропустили,
мы не остановились и одержали победу. После поражения в прошлом туре нам важно
было победить, и мы справились с этой задачей.
– Этим летом ЦСКА не купил ни одного игрока. Ждете новых
футболистов?
– Я не особо в курсе этого вопроса. У нас и так сильная команда, хотя мы всегда рады видеть новичков.
– Для вас есть разница между матчами против «Спартака» и «Зенита»?
– Это две великие команды. Матчи против «Локомотива», «Зенита», «Спартака» всегда складываются непросто. Но «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник, победа в дерби очень важна.
– Вы пропустили Кубок конфедераций. Были разочарованы?
– Конечно, я хотел бы там сыграть! Но из-за проблем с носом не смог это сделать, мне нужна была операция.
Матч
Голы
Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре
Предупреждения:
нет - Васин, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция