Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс». Дерзкие тосненцы после поражения

Максим Шитиков, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс». Дерзкие тосненцы после поражения
Фото: «Советский спорт»

Игроки ЦСКА почти в полном составе отказались от общения с прессой, в отличие от игроков «Тосно», которые много рассказали журналистам.

«Черчесов не звонил»

– Выдался тяжелый матч, но болельщикам он должен был понравиться, – рассказал Евгений Чернов. – Мы недовольны результатом и игрой, хотим побеждать. Хорошо, что забили первый гол на «Петровском». 

– Говорят, вы уже становитесь кандидатом в сборную России. Черчесов не звонил?
– Спасибо, конечно. Но не звонил, – ответил Чернов. Все остальные игроки «Тосно» не были такими скромными.

– Не знаю, что не получилось, – сокрушался Евгений Марков – Пропустили глупые голы. Считаю, мы играли не хуже ЦСКА, контролировали ход игры, но проиграли.

– Летом вам предлагали поехать на просмотр в ЦСКА, а вы отказались. Матч для вас был принципиальным?
– Такой же, как и все остальные.

– Не лукавите?
– Нет, – сказал Марков и широко улыбнулся.

«Хотел показать ЦСКА насколько я изменился» 

Если для Маркова встреча против ЦСКА не была принципиальной – для Антона Заболотного это встреча всей карьеры. Он в армейском клубе заиграть не смог.

– Мотивация была хорошая. Хотелось показать клубу, насколько я изменился и прибавил за эти годы. Старался делать все, чтобы руководство, детско-юношеская школа это увидели. Не знаю, приятно им или нет посмотреть на своего воспитанника.

– В середине второго тайма в паузе к вам подошел Алан Дзагоев. О чем вы говорили?
– Мы же друзья. Спросили друг у друга, как дела. Пожелали удачи, – поведал Заболотный.

Ну а самым дерзким оказался вратарь тосненцев Давид Юрченко.

– Можете быть довольны, что ЦСКА не рад тому, как сыграл? – спросили у нового капитана «Тосно».
– А чего нам радоваться? Мы потеряли и три очка, и одно. Как они играли - рассуждать специалистам. Как по мне, игра была ничейная. ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс и настрой на игру.

«Я все равно ничего не скажу» 

Игроки ЦСКА тоже были дерзкими, только в другом плане. Они вообще не стремились на общение с прессой. Даже Илья Помазун, одержавший первую победу в РФПЛ, не отреагировал на просьбы журналистов. Видимо, понимал, что придется отвечать за ошибки в прошлой игре с «Рубином».

Больше всех из отказников впечатлил Виктор Васин, который вернулся в стартовый состав. Без него армейцы проиграли «Рубину», а с ним – победили «Тосно». Защитник выглядывал из раздевалки, и его взгляд спрашивал: «А журналисты уже ушли?» Футболиста заметили и начали зазывать на разговор.

– Я все равно ничего не скажу, – пронеслось из-за стены, и Васин ушел в автобус.

Последними со стадиона уходили легионеры, которые и отдувались за команду.

– Игра была непростой, – говорил Георгий Миланов. – Важно, что взяли три очка. Теперь думаем об игре в субботу.

– Насколько хорошо ЦСКА готов к дерби со «Спартаком»?
– Мы готовы. Это же дерби. Мы знаем, что нужно сделать. Думаю, все получится.

– Сыграет на руку, что «Спартак» сейчас не так хорош, как в прошлом сезоне?
– Это дерби, здесь нет никакого фаворита. Мы должны оставить на поле сердце, нам важно выиграть.

– Когда «Тосно» сравнял счет, не было тревожных мыслей?
 – Нет, мы хорошо играли, и я знал, что выиграем.

– Вы впервые вышли в основном составе в этом сезоне. Довольны своим положением?
 – Мне было очень тяжело. Я в прошлом сезоне получил травму и много месяцев пропустил. Я тренируюсь и жду своего шанса. Надеялся, что хорошо сыграю, так и получилось.

– ЦСКА хорошо готов к режиму в два матча за неделю?
– Думаю, готовы. Посмотрим, что будет дальше.

«Очень хотел сыграть на Кубке конфедераций» 

В последний момент согласился на разговор Марио Фернандес.

– Всегда трудно играть на выезде, – признался защитник. – Нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы победить. Но даже когда мы пропустили, мы не остановились и одержали победу. После поражения в прошлом туре нам важно было победить, и мы справились с этой задачей.

– Этим летом ЦСКА не купил ни одного игрока. Ждете новых футболистов?
– Я не особо в курсе этого вопроса. У нас и так сильная команда, хотя мы всегда рады видеть новичков.

– Для вас есть разница между матчами против «Спартака» и «Зенита»?
– Это две великие команды. Матчи против «Локомотива», «Зенита», «Спартака» всегда складываются непросто. Но «Спартак» для нас – самый принципиальный соперник, победа в дерби очень важна.

– Вы пропустили Кубок конфедераций. Были разочарованы?
– Конечно, я хотел бы там сыграть! Но из-за проблем с носом не смог это сделать, мне нужна была операция. 

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: Назначение Манчини – правильный выбор. Посмотрите, как при нем прибавил тот же КокоринПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко оценил работу нового главного тренера команды Роберто Манчини. Напомним, итальянец возглавил российский клуб этим летом.«Спартак» готов платить Гараю 5 млн евро в годКак сообщает авторитетное издание AS, защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай близок к возвращению в чемпионат России.Рифат Жемалетдинов: «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на полеНападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов, ставший автором гола в ворота «Локомотива», дал комментарий после игры.Прописано в сценарии. Кверквелия отнял победу у «Рубина»Прописано в сценарии. Кверквелия отнял победу у «Рубина»В домашнем матче с «Локомотивом» «Рубин», игравший в меньшинстве, не смог удержать победу.Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Футбол
Дмитрий Шнякин: Дзюба отказался от перехода в «Локомотив»
Футбол
Артем Тимофеев: Не хочу говорить о травме, надежда умирает последней
Футбол
Денис Глушаков – о поражении от «Зенита»: За это еще во втором круге отыграемся
Футбол
Юрий Семин: «Рубин» в обороне играет блестяще, Казань никак не возьмем
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости