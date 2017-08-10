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Прописано в сценарии. Кверквелия отнял победу у «Рубина»

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прописано в сценарии. Кверквелия отнял победу у «Рубина»
Фото: «Советский спорт»

В домашнем матче с «Локомотивом» «Рубин», игравший в меньшинстве, не смог удержать победу. А все из-за их бывшего опального защитника Солома Кверквелии.

Ну кто, если не он?

Последние минуты матча «Рубина» с «Локомотивом», кажется, не предвещали ничего такого. Казанцы окопались настолько, насколько им позволяли силы. «Локо» все пытался взломать эту оборону, но тщетно. Есть одна существенная проблема – им очень не хватает добротного центрального форварда, который будет пытаться цепляться за мячи, искать зоны для открываний и замыкать возможные передачи. Примерно все то же, что и делал травмированный ныне Ари. Бразильского нападающего не будет еще долго, а Семину придётся думать, на кого распределить и, что главное, кто сможет выполнять его функции. Ни один из Миранчуков, которые номинально были обозначены двумя форвардами, задачи такого рода не решает. Вот и получалось – что подачи, что прострелы, что попытки зайти через центр, обороной «Рубина» пресекались.

Но, видимо, если бы «Рубин» сумел отстоять свое преимущество, да еще и в меньшинстве – это было бы слишком скучно и тривиально, даже несмотря на всю четкость в действиях казанцев. Да и почти 2/3 «Казань Арены» не могли же собраться просто так, несмотря на то, что топили они за своих. Этот стадион и так не часто хоть более-менее заполняется, тут нужно что-то особенное. Оно и случилось.

Добавленное время, «Локомотив» в атаке, навал. Место нападающего занимает Кверквелия. Да-да, тот самый Кверквелия, изгнанный из «Рубина» и не так давно назвавший Хави Грасию клоуном. Вот кто, если не он должен забить своему бывшему клубу, продлить беспроигрышную серию «Локо», ну и что-то доказать что-то себе, конечно? Картинка вырисовывается, паззл сходится, кульминация, моментально перетекающая в развязку. Идет заброс. Кверквелия занимает позицию, очень легко, просто за счет габаритов, продавливает в штрафной Кудряшова, который уже несколько раз успел получить по лицу, оказывается первым на мяче и в упор забивает Рыжикову. Ничья. Финальное действие, а вместе с ним и матч, окончены. Это было настолько очевидно-неочевидно, будто заранее было прописано в каком-то сценарии.

Вспыльчивый Азмун

«Локомотив» 4 года не может увезти из Казани победу. На этот раз, шансы были вроде бы неплохие, учитывая победную серию. Но травма Ари – это проблема, а значит не стоило ожидать той остроты в атаке, что была, например, в матче с ЦСКА. Хотя и «Рубин» – выиграл в гостях все тот же ЦСКА, и вроде бы в его футболе и перспективах начинает что-то вырисовываться. Но прагматик Бердыев вряд ли может позволить команде даже какие-то небольшие головокружения от успехов. Пока рано. Вот и ожидался, скорее, более закрытый футбол на ошибках.

Тем не менее, «Рубин» в первые 10 минут был неплох, пытался вскрыть оборону соперника и забить быстрый гол, как это было против армейцев. Но особо ничего из этого не вышло. Игра постепенно перешла к борьбе в центре поле, редкими выпадами команд и ударами мимо ворот. Какой-то толковой созидательной игры нет, но эта самая борьба присутствовала. Причем, временами, довольно жесткая и эмоциональная. Сперва жестко в воздухе столкнулись Камболов и Алексей Миранчук, с неприятными последствиями для первого, а затем столкнулись Набиуллин и Игнатьев, где опять досталось игроку «Рубину».

Азмуну такая излишняя жесткость от соперника не понравилась. Он завелся и жестко, правда, непонятно зачем, врезался в Алексея Миранчука. Из-за этого между командами случается небольшая стычка. Главные провинившееся получили по желтой, а сам момент стал, наверное, самым ярким и запоминающимся в первом тайме.

Возможности «Рубина»

Во втором тайме весело стало практически сразу. Жонатас, как раз уже получивший желтую за ту стычку, грубо отмахнулся от Баринова и получил вторую. Удаление. Казалось бы, у «Локо» такое колоссальное преимущество на большую часть тайма. Понятно, что «Рубин» закроется еще сильнее, но, все же это отличный шанс увезти гостям наконец победу. Но атака у «Локомотива», прямо скажем, никакая. Лучше всего ее характеризовали постоянные бесполезные дальние удары Фернандеша. Либо они шли мимо, либо с невероятным спокойствием и даже ухмылкой на лице их брал Рыжиков.

И вместо того, чтобы забить, «Локомотив» дарит подарок сопернику. Баринов срубает Жемалетдинова, который после спокойно реализует пенальти в ворота своей бывшей команды. Оставшееся время «Рубин» играл шикарно с точки зрения четкого понимания своих возможностей. «Локомотив» горе-бедно атакует, казанцы качественно отбиваются, так еще и не боятся выходить в контратаки. В меньшинстве. В одном из таких выходов Азмуна выводят на ударную, практически идеальную позицию, но он мажет. Иранец мог спокойно хоронить интригу в матче, забить наконец впервые после возвращения в «Рубин», но вновь как-то не сложилось. 

Тем не менее, «Рубин» играл очень четко и понятно. В этом виден потенциал и казанцы вполне заслуживали победы. Но затем случился Кверквлия, а дальше вы уже знаете.

Матч

Рубин - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)

Предупреждения:

Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84

Удаления:

Жонатас, 52 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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