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«Я не буду плакать…» Сумасшедший гол-бомба канадца в ворота Кошечкина (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я не буду плакать…» Сумасшедший гол-бомба канадца в ворота Кошечкина (видео)

Судьбу матча с «Металлургом» решил сумасшедший гол канадского форварда Мэйсона Рэймонда в начале третьего периода, при счете 1:1

Это было чистое повторение той шайбы финна Микаэля Гранлунда, которую он забросил в полуфинале чемпионата мира-2011 против России (3:0) – в ворота Константина Барулина. А теперь жертвой такого гола, когда шайбу поднимают крюком клюшки и кладут ее в верхний угол сетки, стал другой экс-голкипер сборной Василий Кошечкин.

«Для 9 августа это была очень взрослая игра, - сказал главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев. – Очень хороший темп уровня сборной. Понравилось, как мы играли. Все решил один гол в стиле Гранлунда, но его даже на марках печатают. Такое бывает на этом уровне».

- Ха, прикольный получился гол, да? – усмехнулся Рэймонд, когда я его вызвал в микст-зону. – Я отрабатывал этот финт на тренировках, даже на улице. Теперь попытался применить по ходу матча, и вот был вознагражден.  

- Вы были вдохновлены голом Гранлунда?
- А что, он тоже такой забил? – Мэйсон даже не понял тему. – Да я видел много подобных голов раньше. Их не только Гранлунд исполнял. Например, такое было в Мичигане, да и вообще посмотрите хоккей Северной Америки. Этими шайбами забит весь YouTube.

- Когда вы переезжали из НХЛ в Европу, у вас был вариант в КХЛ?
- Да, ко мне был определенный интерес. Спрашивали мои планы уже на «Кубке Шпенглера» в прошлом сезоне. Но я решил выступать за «Берн» из Швейцарии. Это хорошо для моей семьи, для моей карьеры. И посмотрим, что будет дальше…

- Сейчас сбывается ваша мечта. Вряд ли вы могли представить раньше, что можете попасть на Олимпиаду. Какие эмоции?
- Стать однажды олимпийцем – это нечто особенное. Любой игрок об этом мечтает. Надеюсь, у меня будет возможность представлять сборную Канады на таком соревновании. Сделаю все, чтобы ей помочь.

- А вы будете разочарованы, если НХЛ передумает и в последний момент пошлет своих хоккеистов в Пхенчхан?
- Черт, ну я не могу это контролировать! – засмеялся Рэймонд. – Что будет, то будет. Я горжусь тем, что могу играть за сборную Канады сейчас. Нужно много работать, чтобы попасть в Пхенчхан. Ну а если поступят такие новости, тогда и будем на них реагировать.

- То есть плакать вы не станете?
- Ни в коем случае!

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