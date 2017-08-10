«Тоттенхэм Хотспур»: Мы пойдем другим путем

«Тоттенхэм Хотспур» - единственный клуб среди лидеров чемпионата последних лет, который накануне старта в Английской премьер-лиге не приобрел новых игроков.

«Шпоры» последние два сезона в одиночку пытались составить конкуренцию чемпионам: «Лестеру» и «Челси». В нынешнее межсезонье клуб продал нескольких своих игроков, один из которых - Кайл Уокер,- перешел к прямом конкуренту «Манчестер Сити» за 50 миллионов фунтов.

У «Тоттенхэм Хотспур» самый молодой состав в АПЛ: средний возраст команды составляет около 24 года, а создателем и вдохновителем клуба является главный тренер Маурисио Почеттино. Именно он собрал этот состав и дал ему серьезный импульс для побед. Во всех своих командах, где он был главным тренером, он ставил во главу угла связь молодежных команд с основой. По его требованию дубль играет по той же схеме, что и главная команда. Таким образом, говорит он, переход из молодежного футбола во взрослый будет безболезненным, и в клубе сохраняется преемственность при смене поколений. Именно на молодёжь из своей академии и собираются делать ставку в этом сезоне боссы «Тоттенхэма».

В недавнем интервью на вопрос, почему «шпоры» не приобрели новых игроков, Маурисио ответил: «Большие клубы вкладывают много денег в игроков в надежде улучшить свои команды. Мы же спокойны. Мы верим в нашу молодежь из нашей академии. Думаю, что в футболе деньги могут помочь тебе построить лучший состав или приобрести талантливых игроков, но все упирается не только в деньги. Нужно быть креативным, нужно быть умным. Следующий сезон будет для нас тяжелым, но мы верим в нашу игру и нашу работу».

Маурисио Почеттино обожает возиться с молодежью, и в свое время его мог заполучить владелец «Спартака». «Поч», как его любят называть английские СМИ, был одним из трех кандидатов на пост главного тренера московского клуба, которых Леониду Арнольдовичу Федуну посоветовал Жозе Моуринью. Двумя другими были Мурат Якин - «Базель» и Роберто Мартинес - «Эвертона». Предлагали и Антонио Конте, с которым руководитель «Спартака» даже встречался, но зарплата в 6 миллионов евро и трансферные запросы сразу вычеркнули его из списка претендентов.

У Почеттино есть свой Леонид Арнольдович – гениальный президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви, про которого Алекс Фергюсон говорил, что переговоры с Леви «более мучительные, чем протезирование тазобедренного сустава». Благодаря ему в английском обиходе даже появилось выражение «Levy Time» - выгодная сделка в конце трансферного окна. Умение не только выгодно покупать игроков, но и продавать, - достаточно вспомнить трансферы Каррика и Бербатова в «Манчестер Юнайтед», Модрича и Бэйла в «Реал», Уокера в «Сити», - сделали его легендой мирового трансферного рынка. Именно при Даниэле Леви «Тоттенхэм» ворвался в двадцатку самых дорогих футбольных команд планеты. Леви, который сейчас «строит стадион» и до этого-то был не из щедрых, в ответ на просьбы своих тренеров об усилении состава, прошелся по конкурентам «Тоттенхэма»: «События, которые происходят на рынке, просто не могут быть жизнеспособными в перспективе. Когда кто-то тратит на 200 миллионов фунтов больше, чем зарабатывает, в конце концов рискует быть наказанным за это. Наша позиция в отношении трансферов заключается в том, что у нас есть тренер, который верит в академию. Если нам не удастся найти игрока, который нам что-либо добавит, то мы предпочтем дать шанс одному из молодых игроков нашей академии, которая важна для нас потому, что, если мы будем выращивать собственных игроков, нам не придется тратить по 20-30 миллионов на игрока. Кроме того, игрок академии обладает привязанностью к клубу, а фанаты хотят видеть своих воспитанников». Кстати, в отличие от Федуна, президент «Тоттенхэма» после двух последних сезонов дважды повышал зарплату своим лидерам и тренерскому штабу.

Президенту вторит и Маурисио: «Философия всегда исходит из руководства, и в случае с Даниэлем Леви я думаю, что у нас сложились очень хорошие взаимоотношения. У нас есть ясное представление о том, что нам нужно сделать в будущем. «Тоттенхэм» переживает завораживающий момент. Но это правда, что у нас другая философия, не потому, что мы не можем инвестировать, а потому, что «Тоттенхэм» строит отличную от других больших клубов философию. У нас отличная база, а стадион будет одним из лучших в Европе».

Потеряв одного Уокера, которого еще в конце прошлого сезона отлично заменил Триппьер, «шпоры» сохранили остальной состав, переподписав контракты со всеми своими лидерами. В предстоящем сезоне «Тоттенхэм» будет самой сбалансированной и сыгранной командой из всех, что начнут новый сезон в АПЛ. Раньше считалось, что лидеры команды не имеют альтернативы, но прошлый сезон, когда «шпоры» два месяца играли без шести игроков основного состава, опроверг это умозаключение и еще раз подтвердил тактическую гибкость команды и Почеттино.

Интересным будет сезон команды на «Уэмбли», в котором у «шпор» просто чудовищные результаты в официальных матчах. Из десяти матчей - только две победы, тогда, как в прошлом сезоне на родном стадионе «Уайт Харт Лэйн», который уже снесли и строят новый, «Тоттенхэм» потерял лишь четыре очка. Ко всему прочему команде запретили менять размеры поля под привычные. Однако есть и положительные моменты с финансами: несмотря на высокие отчисления по аренде, клуб точно неплохо заработает на матчах. На данный момент выкуплено более сорока тысяч абонементов на текущий сезон. При этом, если вспомнить прошлый, когда в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые прошли на этом стадионе, «шпоры» били европейские рекорды по количеству зрителей, то владельцам можно быть спокойными за профит.

Сейчас все ждут последнюю неделю трансферного окна, когда наступит «Levy Time», и гадают, каким потенциальным трансфером ошарашит футбольный мир президент «Тоттенхэма».

Сейчас все ждут последнюю неделю трансферного окна, когда наступит «Levy Time» и гадают, каким потенциальным трансфером ошарашит футбольный мир президент «Тоттенхэма». Рафаэль ван дер Варт, нынешний тренер юниоров Скотт Паркер, Клинт Дэмпси, Мусса Дембеле и даже, капитан команды Уго Льорис, все они были приобретены Леви на самом флажке, за относительно небольшие деньги, и стали лидерами команды.

Остается дождаться сезона и посмотреть, как сыграют на нескольких фронтах «парни Почеттино», радующие своего босса Леви финансовым балансом, а болельщиков - новыми высотами в истории клуба.

