Главный трансфер «Спартака» под угрозой, а Дзюба отказывается бежать из «Зенита»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Трансферы трансферами, а мы все же обязаны в первую очередь рассказать, как вчера вечером прошли сразу пять матчей пятого тура чемпионата России.

У «Спартака» новая потеря

Начнем с действующих чемпионов, московского «Спартака». Хоть Массимо Каррера в сердцах и сделал девять замен по сравнению с командой, которую разгромил «Зенит», перемены пошли клубу на пользу. Резервисты играли просто отлично и заслуженно одолели тульский «Арсенал» - 2:0. Голы на счету Квинси Промеса и Зе Луиша.

Но есть и ложка дегтя в этой медовой победной бочке. Еще в первом тайме Каррере пришлось произвести вынужденную замену – в центре поля буквально на ровном месте рухнул Артем Тимофеев. Сегодня футболисту сделают МРТ, но предварительный диагноз главного врача команды Михаила Вартапетова не обнадеживает – повреждение передней крестообразной связки левого колена.

«Зенит» - гигант на глиняных ногах?

Недавние обидчики «Спартака», питерский «Зенит», напротив, после такой яркой игры выдали ужасный матч, заставивший нас вспомнить прошлогодний клуб – при Мирче Луческу. На протяжении долгого времени питерцы на выезде проигрывали «Уралу», у которого на сине-бело-голубых зуб еще с прошлого сезона. Вот только удержать победу клубу из Екатеринбурга не удалось. За «Зенит» вновь забил Кокорин, который потихоньку становится главной звездой команды Роберто Манчини. Так и до вызова в сборную недалеко – 1:1.

Но и «Зениту» могут прийти не самые хорошие новости. После матча президент «Урала» Григорий Иванов отозвал Олега Шатова и о чем-то долго разговаривал со своим бывшим подопечным. Естественно, тут же поползли слухи о том, что игрока, который не так часто оказывается в основном составе сине-бело-голубых, как хотелось бы, стараются переманить в его родной клуб. Вот и в игре против «Урала» он был заменен после первого тайма на аргентинского новичка Краневиттера. А ведь для Шатова потеря игрового времени перед домашним чемпионатом мира станет катастрофой.

Семин все еще первый

Свой матч выиграли и вице-чемпионы, московский ЦСКА. Армейцы в Питере переиграли «Тосно». Правда, победа далась им не так легко, как хотелось бы. На протяжении долгого времени счет был 1:1 – за ЦСКА долгожданный гол забил Аарон Оланаре, а за «Тосно» - Заболотный. Лишь на 62-й минуте весы качнулись в сторону армейцев – отличился Дзагоев. Красно-синие создали много моментов, но реализация пока хромает.

«Локомотив» едва не позволил потерявшему очки «Зениту» выйти в единоличные лидеры чемпионата. Основное время команда Юрия Семина «Рубину» проиграла – единственный гол забил воспитанник красно-зеленых Жемалетдинов. Отыграть гол удалось лишь в добавленное арбитром время – сделал это отправленный Юрием Семиным в атаку экс-игрок «Рубина» защитник Квирквелия – 1:1 и «Локо» сохраняет первую строчку наравне с «Зенитом».



Все думали, что «Ростов» после ухода Бердыева и бегства из команды практически всего основного состава будет бороться за выживание. Не тут-то было! В пятом туре ростовчане разделались с «Динамо» на выезде, благодаря голу Тимофея Калачева с пенальти, и теперь занимают третью строчку, отставая от лидеров лишь на три очка.

Бойкот, трансферы и деньги

Продолжаются дрязги вокруг московского «Спартака». И дело даже не в своеобразном бойкоте, который футболисты объявили журналистам – во втором матче подряд ни один игрок из состава действующих чемпионов не согласился пообщаться с прессой.

Дело в том, что «Спартак» готов заплатить рекордную для себя сумму в 20-25 млн евро за 24-летнего бразильского атакующего футболиста, до 19-ти лет игравшего исключительно в мини-футбол – за Луана. Нам этот трансфер показался немного странным, вкупе с проблемами вокруг продления контракта Дениса Глушакова. Мы решили проверить, как же «Спартак» тратил деньги в последнее время. Результаты «аудита» оказались довольно занятными и заставили задаться вопросом, а кому же на самом деле принадлежит красно-белый клуб и чьи деньги тратит менеджмент «Спартака»?



Как известно, собака лает – караван идет. Вот и «Спартак» продолжает свою трансферную кампанию, достаточно вялотекущую, надо отметить. Пока Массимо Каррера не устает требовать от руководства новых трансферов, рекордная покупка «Спартака» оказалась под угрозой срыва. Болельщики «Гремио» собираются блокировать аэропорт, чтобы не отпустить своего кумира Луана в Москву. Это так впечатлило игрока, что он взял дополнительное время на раздумья – вполне может решить остаться на родине.

Однако «Спартак» готов пойти на новый рекорд – на этот раз зарплатный. Не секрет, что красно-белые ведут переговоры с экс-защитником «Зенита», ныне выступающем в «Валенсии», Эсекиэлем Гараем. Жена футболиста захотела вернуться в Россию, где ей было комфортно. Как раз кстати пришелся интерес «Спартака». Теперь красно-белые предлагают аргентинцу рекордную для себя зарплату – 5 млн евро в год. Ровно столько же Гарай зарабатывал в «Зените».

Неспокойно и в стане сине-бело-голубых. Приезд огромного количества аргентинцев не мог не ущемить интересов кого-то из игроков клуба. Удивительно, правда, что этим игроком оказался лучший бомбардир команды в прошлом сезоне – Артем Дзюба. Он практически не получает от Роберто Манчини игрового времени и по всем канонам должен бы активно подыскивать себе новую команду. Вот только от перехода в «Локомотив» Артем почему-то отказывается. Неужели ему больше по душе турецкий вариант с «Галатасараем»?